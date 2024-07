Transfers & Ziele Kreisliga Nord: Mehrfach starke Personalfluktuation

„Spitzenreiter“ in puncto Personalveränderungen sind dabei die DJK Weiden (7 Abgänge/11 Neuzugänge), der FC Tremmersdorf (7 Abgänge/14 Neuzugänge), die SpVgg Schirmitz (3 Abgänge, 9 Neuzugänge), der SV 08 Auerbach (4 Abgänge/9 Neuzugänge) und der SC Kirchenthumbach (5 Abgänge/9 Neuzugänge). Das krasse Gegenteil stellen dagegen der SV Kulmain (keine externen Zu- oder Abgänge) und die Grenzlandelf des TSV Eslarn (1 Abgang/1 Neuzugang) dar, die weitgehend dem letztjährigen Kader ihr Vertrauen auch für die kommende Runde schenken.



Außergewöhnlich ist auch, dass sich gleich die Hälfte der Mannschaften mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke einen frischen Wind erhoffen, sieben Teams präsentieren einen neuen Trainer. Aber: Es gibt auch Vereine, die auf Kontinuität setzen: So leiten Klaus Schinner (ASV Haidenaab) und Bernd Häuber (TSV Eslarn) bereits seit 2018 die sportliche Geschicke bei ihrer Truppe und gehen damit in die sechste Spielzeit in gewohnter Umgebung. Ein „Dauerbrenner“ auf der Trainerposition ist eigentlich auch Roland Lang, der mit einer dreijährigen Unterbrechung (bei der SV Grafenwöhr) in die achte Spielzeit beim TSV Erbendorf geht. Der „Comebacker“ der neuen Saison ist Oliver Drechsler, der nach sechsjähriger Abwesenheit zurückkehrt zu seiner "alten Liebe" SV Kulmain, wo er schon von 2012 bis 2018 das Zepter in den Händen hielt. Ihre erste Station als Cheftrainer einer "Ersten" treten Thomas Wildenauer und Martin Bächer beim TSV Reuth, Manuel Albert bei der DJK Weiden und Marcel Seitz beim SV 08 Auerbach an.



Anders als in der Kreisliga Süd, wo sich keiner so recht zum Thema Aufstieg bekennt, gibt es in der Nordgruppe doch einige, die bei der Nennung des Saisonziels ihre Ambitionen nicht zurückhalten und sich damit natürlich selbst in den Kreis der Ligafavoriten einreihen. Der SV Kulmain, der TSV Erbendorf, die SpVgg Schirmitz, der FC Tremmersdorf und auch der FC Vorbach wollen im Konzert der Teams mitspielen, die um einen der beiden begehrten Aufstiegsplätze buhlen. Sechs Mannschaften des Starterfelds dagegen geben den Ligaerhalt als oberstes Gebot an.





Im Überblick die Zu- und Abgänge bei den Teams der Kreisliga AM/WEN Gruppe Nord:



SV 08 Auerbach (Absteiger)

Zugänge: Marcel Seitz (SV Lauterhofen), Patrick Schmidt (SpVgg Diepersdorf), Yannick Hausner (SC Eschenbach), Florian Wiensneth (FC Troschenreuth), Mohamad Walipur (SV Lindenhardt), Toni Kantwerk (SC Glück Auf Auerbach), Stefan Koch (SC Eschenbach), Elias Himmelhuber (eigene Jugend), Yannick Schreiner (eigene Jugend)

Abgänge: Jonas Freiberger (Karriereende), Matthias Förster (Karriereende), Andre Zitzmann (Karriereende), Mario Zitzmann (SpVgg Bayreuth U23)

Trainer: Marcel Seitz (neu) - Saisonziel: Neuaufbau und Integration von Jugendspielern





TSV Erbendorf

Zugänge: Jakub Richter (Tschechien/3. Liga), Dilane Mayeko (FC Bayreuth), Dominik Lang (FC Bayreuth)

Abgänge: Patrick Trautner (SpVgg Windischeschenbach)

Trainer: Roland Lang (seit Juni 2021) - Saisonziel: Bei der Vergabe der Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitreden





SC Eschenbach (Aufsteiger)

Zugänge: Ersin Tyriaki (FC Dießfurt), Christoph Schedl (SpVgg Trabitz), Sebastian Doeth (SV Grafenwöhr), Sadek Alkhalaf (unbekannt)

Abgänge: Dominik Greupner (Karriereende), Yannick Hausner (SV 08 Auerbach)

Trainer: Benjamin Scheidler (seit Juni 2023) - Saisonziel: Klassenerhalt





TSV Eslarn

Zugänge: Lukas Dobmeier (FSV Waldthurn)

Abgänge: Stephan Sebastian (TSV Dieterskirchen)

Trainer: Bernd Häuber (seit Juni 2018) - Saisonziel: Klassenerhalt





ASV Haidenaab

Zugänge: Michael Lehner (SSV Kirchenpingarten), Danny Prechtl, Konstantin Riess (beide SSV Kirchenpingarten), Valentin Schinner (FC Wacker Bamberg), Janek Schindler (vereinslos), Torsten Küffner (TSV Kirchenlaibach II), Elias Reiß (eigene Jugend)

Abgänge: keine

Trainer: Klaus Schinner (seit Juni 2018) - Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz





DJK Irchenrieth

Zugänge: Benjamin Guttenberger (SpVgg Pirk), Michael Bachmeier (SpVgg Windischeschenbach), Ermin Delic (SC Schwarzenbach), Maximilian Fillinger (eigene Jugend)

Abgänge: Nico Krebs (SpVgg Pirk), Michael Kummer (SpVgg Pirk), Jonas Müllner (SpVgg Pirk), Simon Schlossarek (SpVgg Schirmitz), Michell Pscherer (SpVgg Schirmitz), Mario Bohnenstengl (VfB Rothenstadt)

Trainer: Krzysztof Pianka (seit Juni 2022) - Saisonziel: Klassenerhalt





SC Kirchenthumbach

Zugänge: Kilian Traßl (SpVgg Neustadt/Kulm), Dean Keller, Sandro Sendlbeck, Yannick Rauch, Sebastian Weber, Julian Schecklmann, Leon Stopfer (alle eigene Jugend), Andreas Freiberger (neuer Co-Trainer) Gerhard Reisner (neuer Trainer zweite Mannschaft)

Abgänge: Florian Trenz (Karriereende), Johannes Lautner (Karriereende), Manuel Fraunholz (Karriereende), Can Bafra (TSV Thiersheim), Michael Uschold (berufliche Gründe)

Trainer: Turan Bafra (seit Juni 2023) - Saisonziel: Sorgenfreie Saison spielen





SV Kulmain

Zugänge: keine Zugänge von extern, aus der eigenen Talentschmiede rücken Jugendspieler auf

Abgänge: keine

Trainer: Oliver Drechsler (neu) - Saisonziel: Tabellenplatz unter den ersten Vier





TSV Reuth

Zugänge: Thomas Wildenauer (SV Mitterteich), Martin Bächer (FC Tirschenreuth), Michael Fichtner (eigene Jugend)

Abgänge: keine

Trainer: Thomas Wildenauer / Martin Bächer (neu) - Saisonziel: Frühzeitiger Klassenerhalt





VfB Rothenstadt (Aufsteiger)

Zugänge: Christian Langendorf, Michael Stanic (beide SpVgg SV Weiden) Alexander Funk, Anton Schepelew, Emre Tokaj (alle FC Weiden-Ost), Eray Uludag, Bilal Akcay (beide DJK Weiden)

Abgänge: Julian Teichert (Thalmassing), Markus Falkenstein (TSG Weiherhammer)

Trainer: Hakan Boztepe (seit Juni 2023) - Saisonziel: Klassenerhalt





SpVgg Schirmitz

Zugänge: Sebastian Treml, Moritz Lang (beide DJK Weiden), Simon Schlossarek, Michel Pscherer (beide DJK Irchenrieth), Michael Schön (FSV Waldthurn), Philipp Horn (SpVgg Windischeschenbach), Stefan Weiß (SC Luhe-Wildenau II), Luca Kaiser (SG Waidhaus/Pfrentsch), Lorenz Hilburger (FC Weiden-Ost)

Abgänge: Stavros Smardenkas (SpVgg SV Weiden U23), Florian Bertelshofer (TuS Schnaittenbach), Marco Lingl (Karriereende)

Trainer: Fabian Hirmer (neu) - Saisonziel: Platz unter den ersten Fünf





FC Tremmersdorf

Zugänge: Sebastian Pietsch (TSV Trudering), Moritz Linhart (SG Chamerau/Zweitspielrecht), Moritz Deubzer, Jannick Deubzer, Stefan Pühl, Michael Kaußler, Maximilian Doreth, Peter Dollhopf, Sebastian Rauh (alle SpVgg Neustadt am Kulm), Sebastian Lehner, Konstantin Reiß, Stefan Bitterer, Leon Dippold, Christian Rodler (alle eigene Jugend)

Abgänge: Patrick Hutzler (SpVgg Trabitz), Michael Pfleger (TSV Pressath), Michael Bauer, Jonas Seitz (beide pausieren), Norbert Ferstl (unbekannt), Christian Ferstl (FC Troschenreuth)

Trainer: Björn Engelmann (neu) - Saisonziel: Vorne mitspielen





FC Vorbach (Absteiger)

Zugänge: Daniel Pressler (SpVgg Neustadt/Kulm)

Abgänge: Patrick Götz, Julian Rauh, Daniel Dünzinger (alle Karriereende), Fabian Böhm (Ziel unbekannt)

Trainer: Peter Schramm (neu) - Saisonziel: Oberes Tabellendrittel





DJK Weiden

Zugänge: John Peter, Enrico Peter, Garang Lual Ajang (alle FC Weiden-Ost), Nico Brandt (TSV Neudorf), Ahmad Maghribi (SV Parkstein), Nico Sailer (SV Kohlberg), Fabian Friese, Valery Platonov, Yusuf Gülyagi, Simon He (alle eigene Jugend), Janik Sailer (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Bilal Akcay, Eray Uludag (beide VfB Rothenstadt) Sebastian Treml, Moritz Lang (beide SpVgg Schirmitz), Marco Brünsch (SV Waldau), Mateo Lovrinovic (TuS Schnaittenbach), Franz-Josef Birawsky (Karriereende)

Trainer: Manuel Albert (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





Nicht mehr zur Kreisliga Nord gehören neben Meister TuS Schnaittenbach auch die beiden Absteiger SV Altenstadt/WN und FC Dießfurt. Neu im Klassement sind die beiden Bezirksligaabsteiger FC Vorbach und der SV 08 Auerbach, der nach vielen Jahren im Süden erstmals wieder in der Nordgruppe, der er zuletzt in der Saison 2015/16 angehörte, an den Start geht. Dazu kommen die beiden Kreisklassenmeister SC Eschenbach (West) und VfB Rothenstadt (Ost).