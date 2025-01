Transfers der Regionalliga West: Alle Zugänge & Abgänge im Winter 2025

________________

Alle Transfers ab Ende Oktober 2024

1. FC Bocholt

Trainer: Sunay Acar

Zugänge: Maximilian Adamski (Fortuna Düsseldorf II), Celal Aydogan (SC Paderborn 07 II), Maik Amedick (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: Marcel Reichwein (Vereinslos), Jan Wellers (Sportfreunde Lotte), Phillip König (Vereinslos), Phillip König (FSV 63 Luckenwalde), Kelvin Lunga (Ziel unbekannt ), Ali Barak (Vereinslos), Mergim Fejzullahu (SV Solingen 08/10 II)



1. FC Düren

Trainer: Kristopher Fetz

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Strauch (VfL Vichttal), Tristan Armani (Ziel unbekannt )



1. FC Köln II

Trainer: Evangelos Sbonias

Zugänge: Bernie Lennemann (SG Finnentrop/Bamenohl), Patrik Kristal (Paide Linnameeskond), Andreas Andone (FC Germania Köln-Mülheim)

Abgänge: keine



Borussia Mönchengladbach II

Trainer: Eugen Polanski, Guido Streichsbier

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Olschowsky (Alemannia Aachen)



FC Gütersloh

Trainer: Julian Hesse

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Schalke 04 II

Trainer: Jakob Fimpel

Zugänge: Phil Kemper (Vereinslos( Zuletzt Gladbach U23)), Yassin Ben Balla (Vereinslos(Zuletzt SV Sandhausen))

Abgänge: Julius Paris (MSV Duisburg)



Fortuna Düsseldorf II

Trainer: Jens Langeneke

Zugänge: Danny Latza (Vereinslos )

Abgänge: Maximilian Adamski (1. FC Bocholt)



KFC Uerdingen

Trainer: René Lewejohann

Zugänge: David Lionel Akrobor-Boateng (), Kerim Kilic (SV Sodingen)

Abgänge: Mehmet Yildiz (SV Rot-Weiß Hadamar), Pepijn Schlösser (VfL Vichttal)



MSV Duisburg

Trainer: Dietmar Hirsch

Zugänge: Julius Paris (FC Schalke 04 II), Dustin Willms (Alemannia Aachen), Thomas Pledl (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Kevin Kunz (Karriereende)



SC Fortuna Köln

Trainer: Matthias Mink

Zugänge: keine

Abgänge: Tim Birkenheuer (Vereinslos )



SC Paderborn 07 II

Trainer: Thomas Bertels

Zugänge: Thomas Bertels (FC Schalke 04)

Abgänge: Daniel Brinkmann (F.C. Hansa Rostock), Dominique Domröse (Ziel unbekannt), Celal Aydogan (1. FC Bocholt), Dominique Domröse (SV Meppen), Maik Amedick (1. FC Bocholt)



RW Oberhausen

Trainer: Sebastian Gunkel

Zugänge: Phil-Thierri Sieben (FC Eintracht Norderstedt)

Abgänge: Timo Böhm (Vereinslos), Timo Böhm (SSVg Velbert), Luca Thissen (VfB Homberg), Dominik Burghard (Rot Weiss Ahlen)



SC Wiedenbrück

Trainer: Stephan Femfert, Sascha Mölders

Zugänge: Sascha Mölders (SV Mering II)

Abgänge: Ismail Badjie (VfL Osnabrück)



Sportfreunde Lotte

Trainer: Fabian Lübbers

Zugänge: Mats Facklam (Greifswalder FC), Jan Wellers (1. FC Bocholt), Ulrich Bapoh (Alemannia Aachen)

Abgänge: Lars Spit (Ziel unbekannt ), Felix Mensing (SV Schermbeck), Beytullah Özer (SV Wilhelmshaven), Tugay Gündoğan (Eintracht Rheine), Elario Ghassan (Bremer SV)



SV Eintracht Hohkeppel

Trainer: Iraklis Metaxas

Zugänge: Arthur Ekallé (BFC Dynamo), Mehmet Dogan (Siegburger SV 04), Vladislav Fadeev (Vereinslos(Zuletzt FC Köln U21)), Ayman Aourir (Alemannia Aachen), Frederic Baum (Alemannia Aachen), Dominic Duncan (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: Ardit Mimini (SV Bergisch Gladbach 09), Felix-Benedict Neuhäuser (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Janos Löbe (Vereinslos), Kaito Kajitani (FV Bonn-Endenich), Hakan Demir (Türk Attendorn), Kaan Karaduman (1. FC Monheim), Jens Fikisi (Bonner SC), Sven Wurm (SV Schönenbach 1920), Sami Akremi (SV Bergisch Gladbach 09), Kevin Rodrigues-Pires (VfL Vichttal)



SV Rödinghausen

Trainer: Farat Toku

Zugänge: Kevin Wiethaup (VfL Osnabrück)

Abgänge: Noah Heim (Ziel unbekannt), Noah Heim (SC Verl II)



Türkspor Dortmund

Trainer: Maximilian Borchmann

Zugänge: Maximilian Borchmann (FC Iserlohn), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Seyhan Adigüzel (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Sandy Röhrbein (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Nicolas Obas (VfR Wormatia Worms), Burak Gencal (Yozgat Belediyesi Bozok Spor/Türkei), Franz Langhoff (Vereinslos(Zuletzt KSV Hessen Kassel))

Abgänge: Muhammed Acil (Ziel unbekannt), Tekin Gencoglu ( Ahlener Sport Klub 2015), Can Pohl (Eintracht Rheine), Alessandro Marino (TVD Velbert), Koray Dag (Altinordu FK/Türkei), Sirin Emre Durmus (Ziel unbekannt), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Wuppertaler SV), Muhammed Acil (BSV Schüren), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Dario Biancardi (Ziel unbekannt), Justin Braun (Ziel unbekannt), Semih Yigit (Ziel unbekannt), Justin Braun (Westfalia Rhynern)



Wuppertaler SV

Trainer: Sebastian Tyra?a

Zugänge: Vincent Akrofi Frank Ocansey (Türkspor Dortmund)

Abgänge: René Klingbeil (KSV Hessen Kassel), Andy Steinmann (TuS Bersenbrück), Niklas Dams (Ziel unbekannt), Oguzhan Kefkir (Türkspor Dortmund), Berkem Kurt (Ziel unbekannt)

Die Transfers der Regionalliga West 2024/25

1. FC Bocholt

Trainer: Sunay Acar

Zugänge: Dawyn-Paul Donner (SC Paderborn 07 II), Philipp Hanke (Wuppertaler SV), Kasper Harbering (MSV Duisburg), Björn Mehnert (vereinslos), Dominik Klann (SV Lippstadt 08), Julian Riedel (SV Waldhof Mannheim), Cedric Euschen (FC Energie Cottbus), Thomas Gösweiner (KSV Hessen Kassel), Johannes Dörfler (SC Paderborn 07 II), Christopher Schorch (Interimstrainer), Maximilian Adamski (Fortuna Düsseldorf II), Celal Aydogan (SC Paderborn 07 II), Maik Amedick (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: Marc Beckert (Ziel unbekannt), Gino Windmüller (Karriereende ), Mergim Fejzullahu (Ziel unbekannt ), Orhan Ademi (Ziel unbekannt ), Vasco Walz (Ziel unbekannt ), Florian Mayer (Ziel unbekannt ), Noah Salau (Ziel unbekannt ), Gian-Luca Reck (Ziel unbekannt ), Dildar Atmaca (Wuppertaler SV), Dietmar Hirsch (MSV Duisburg), Marvin Höner (MSV Duisburg), Vasco Walz (Bahlinger SC), Malek Fakhro (MSV Duisburg), Lukas Frenkert (SC Preußen Münster), Florian Mayer (Sportfreunde Siegen), Brian Campman (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Marc Beckert (SV Biemenhorst), Gian-Luca Reck (SV Wilhelmshaven), Orhan Ademi (FC Widnau), Kay Hödtke (VfB Oldenburg), Björn Mehnert (Entlassen), Marcel Reichwein (Vereinslos), Jan Wellers (Sportfreunde Lotte), Phillip König (Vereinslos), Phillip König (FSV 63 Luckenwalde), Kelvin Lunga (Ziel unbekannt ), Ali Barak (Vereinslos), Mergim Fejzullahu (SV Solingen 08/10 II)



1. FC Düren

Trainer: Kristopher Fetz

Zugänge: Kristopher Fetz (VfL Osnabrück), Timo Kondziella (FC Düren U23), Jan Strauch (Alemannia Aachen), Meric-Nuh Gültekin (1. FC Düren II), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Jakob Sachse (RB Leipzig), Viktor Miftaraj (SV Wacker Burghausen), Firat Alpsoy (Karlsruher SC), Emil Zeil (SG Dynamo Dresden), Matthias Wetschka (SG Dynamo Dresden), Vleron Statovci (Alemannia Aachen), Marco Beier (1. FC Köln), Sven Hemping (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Jayden Bennetts (1. FC Phönix Lübeck), Elsamed Ramaj (VfB Oldenburg), Rafael Garcia (Kickers Offenbach), Tristan Armani (Vereinslos), Ephraim Kalonji (Fortuna Düsseldorf II)

Abgänge: Elias Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Abdul Fesenmeyer (SV Rödinghausen), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Martin Grund (), Simon Breuer (), Jan Ecke (), Carsten Wissing (Alemannia Aachen), Simon Breuer (FC Schalke 04 II), Meik Kühnel (FC Teutonia Weiden), Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli II), David Winke (Ziel unbekannt ), Sven Bacher (SC Fortuna Köln), Martin Grund (SC Fortuna Köln), Mario Weber (SC Fortuna Köln II), Leon Schübel (SV Schermbeck), Christian Clemens (Karriereende ), David Winke (FC Gütersloh), Patrick Dulleck (Lions Gibraltar), Jan Ecke (SV Bergisch Gladbach 09), Hamza Salman (Bonner SC), Jan Strauch (VfL Vichttal), Tristan Armani (Ziel unbekannt )



1. FC Köln II

Trainer: Evangelos Sbonias

Zugänge: Yannick Freischlad (Sportfreunde Siegen), Bernie Lennemann (SG Finnentrop/Bamenohl), Patrik Kristal (Paide Linnameeskond), Andreas Andone (FC Germania Köln-Mülheim)

Abgänge: Matti Wagner (SpVgg Greuther Fürth), Tidiane Touré (FC Schalke 04 II), Justin Diehl (VfB Stuttgart), Winzent Suchanek (Ziel unbekannt ), Mike Dreier (Ziel unbekannt ), Adam Lenges (Ziel unbekannt ), Vladislav Fadeev (Ziel unbekannt ), Pierre Nadjombe (1. FC Magdeburg), Rainer Thomas (Vereinslos), Reinhard Frielinghaus (Vereinslos), Antonio Verinac (Vereinslos), Antonio Verinac (ETSV Hamburg), Mike Dreier (TSV Steinbach Haiger)



Borussia Mönchengladbach II

Trainer: Eugen Polanski, Guido Streichsbier

Zugänge: Lion Schweers (Wuppertaler SV), Noah Pesch (Bayer 04 Leverkusen), Veit Stange (Hertha BSC II), Leon Ampadu (Chemnitzer FC), Michael Nduka (Borussia Mönchengladbach), Joshua Uwakhonye (Borussia Mönchengladbach), Florian Dimmer (Borussia Mönchengladbach), Charles Herrmann (Borussia Dortmund), Ibrahim Digberekou (Borussia Mönchengladbach), Jonathan Foss (Club NXT II), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen)

Abgänge: Phil Kemper (Ziel unbekannt ), Mika Schroers (DSC Arminia Bielefeld 1905), Selim Turping (FC Zürich II), Cagatay Kader (Sportfreunde Siegen), Noah Andreas (Hamburger SV II), Jacob Italiano (Grazer AK), Cem Dag (Sportfreunde Baumberg), Dimitrie Deumi-Nappi (SM Caen), Leo Arndt (Rider Broncs University (USA)), Dillon Hoogewerf (Vitesse Arnheim), Konstantin Gerhardt (SC Verl), Ryan Don Naderi (F.C. Hansa Rostock), Linus Wirth (Barry Buccaneers (Barry University)), Jan Olschowsky (Alemannia Aachen)



FC Gütersloh

Trainer: Julian Hesse

Zugänge: Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen), Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Luis Frieling (SpVgg. Vreden), Henri Bollmann (SCV Neuenbeken), Justus Henke (SC Paderborn 07 II), Roman Schabbing (SC Preußen Münster), Roman Schabbing (SC Preußen Münster II), Erik Lanfer (Rot Weiss Ahlen), Nico Alexander Tübing (SV Rödinghausen), Dimitrios Touratzidis (KFC Uerdingen), David Winke (1. FC Düren), Sandro Reyes (SpVgg Greuther Fürth II), Markus Esko (SC Verl II), Björn Rother (vereinslos (zuletzt RW Essen))

Abgänge: Marcel Lücke (FSC Rheda), Pascal Widdecke (SC Herford), Tim Manstein (SV Avenwedde), Eduard Probst (SC Verl), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Türkspor Dortmund), Joel Cilgin (FC Gütersloh II), Jeffrey Obst (ATSV Erlangen), Felix Heim (SpVgg Bayreuth), Daniel Szczepankiewicz (TuS Bövinghausen), Hendrik Lohmar (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Nico Buckmaier (SG Wattenscheid 09), Markus Esko (SC Verl II), Armin Pjetrovic (Vereinslos), Armin Pjetrovic (1. FC Wunstorf)



FC Schalke 04 II

Trainer: Jakob Fimpel

Zugänge: Seok-ju Hong (Viktoria Köln), Tidiane Touré (1. FC Köln II), Niklas Frese (1. FC Gievenbeck), Pablo Zahnen-Martinez (Viktoria Köln U19 ), Timothé Rupil (FSV Mainz 05 II), Simon Breuer (1. FC Düren), Niklas Barthel (FC Schalke U19), Pablo Zahnen-Martinez (FC Viktoria Köln), Phil Kemper (Vereinslos( Zuletzt Gladbach U23)), Yassin Ben Balla (Vereinslos(Zuletzt SV Sandhausen))

Abgänge: Andreas Ivan (Ziel unbekannt ), Akbar Tchadjobo (Ziel unbekannt ), Romeo Ferreira (Ziel unbekannt ), Verthomy Boboy (Ziel unbekannt ), Marouane Balouk (Ziel unbekannt), Jimmy Kaparos (Rot-Weiss Essen), Justin Treichel (Roda JC Kerkrade), Nelson Amadin (TSV Hartberg), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball), Emmanuel Gyamfi (VVV-Venlo), Paul Pöpperl (VVV-Venlo), Grace Bokake (VSG Altglienicke), Steven van der Sloot (ADO Den Haag), Nicholas Engels (FC Neu-Anspach), Bleron Krasniqi (Kapfenberger SV), Roman Doulashi ( Roda JC Kerkrade U21), Alexander Kopf (FV Illertissen), Romeo Ferreira (SpVg Schonnebeck), Kelsey Meisel (Rot-Weiss Essen), Julius Paris (MSV Duisburg)



Fortuna Düsseldorf II

Trainer: Jens Langeneke

Zugänge: Marius Zentler (Sportfreunde Siegen), Tobias Grulke (Fortuna Düsseldorf U19), Leonard Brodersen (FC Teutonia 05 Ottensen), Noah Förster (Alemannia Aachen), Mechak Quiala-Tito (Fortuna Düsseldorf U19), Elias Egouli (1. FC Düren), Dominic Grehl (MSV Duisburg), Kris Pöstges (Fortuna Düsseldorf U19 ), Lennart Garlipp (Hannover 96 II), Gideon Guzy (SC Verl), Hamza Anhari (MSV Duisburg), Abdoul Camara (TSG 1899 Hoffenheim II), Danny Latza (Vereinslos )

Abgänge: Adam Bodzek (Karriereende ), Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen), Seymour Fünger (Ziel unbekannt ), Enes Yilmaz (Ziel unbekannt ), Tim Corsten (Ziel unbekannt ), Robin Bird (Ziel unbekannt ), Ephraim Kalonji (Ziel unbekannt ), Maxim Schröder (Ziel unbekannt ), Luis-Felipe Monteiro (Ziel unbekannt ), Venhar Ismailji (Ziel unbekannt ), Fabian Eutinger (Ziel unbekannt ), Shinnosuke Nishi (Ziel unbekannt ), Tim Corsten (SV Rödinghausen), Davino Knappe (Ziel unbekannt ), Seymour Fünger (SC Fortuna Köln), Davino Knappe (SC Freiburg II), Maxim Schröder (FSV Mainz 05 II), Enes Yilmaz (KFC Uerdingen), Min-woo Kim ( Daejeon Hana Citizen(1 Liga Südkorea)), Dennis Gorka (Vereinslos), Shinnosuke Nishi (Wuppertaler SV), Ephraim Kalonji (1. FC Düren), Fabian Eutinger (TSV Rain/Lech), Luis-Felipe Monteiro (Rot Weiss Ahlen), Maximilian Adamski (1. FC Bocholt)



KFC Uerdingen

Trainer: René Lewejohann

Zugänge: René Lewejohann (SV Scherpenberg), Michél Mazingu-Dinzey (Hertha BSC), Ben Klefisch (SC Paderborn 07 II), Ufumwen Osawe (Berliner AK), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joyce Tshitoku (CS Fola Esch), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Tim Stappmann (RW Oberhausen), Melvin Ramusovic (SV Stuttgarter Kickers), Noel Werner (VfL Osnabrück), Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Adam Tolba (VfL Bochum 1848), Daniel Michel (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Tim Brdaric (SC Wiedenbrück), Hussein Mahamud Hasan (SV Wehen Wiesbaden), Rawley St. John (VfB Stuttgart), Kim Sané (Vereinslos), Jonathan Ndosimau-Masisa (RWD Molenbeek), Hamadi Al Ghaddioui (Vereinslos / SC Freiburg II), David Lionel Akrobor-Boateng (), Kerim Kilic (SV Sodingen)

Abgänge: Maik Odenthal (Holzheimer SG), Philipp Meißner (Duisburger SV 1900), Pascale Talarski (TSV Meerbusch), Hinata Gonda (FC Rot-Weiß Erfurt), Michael Blum (SG Unterrath), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (VfB Homberg), Takumi Yanagisawa (SV Schermbeck), Pepijn Schlösser (Ziel unbekannt), James Shepard (Ziel unbekannt), Phil Zimmermann (Ziel unbekannt), Justin Klein (Ziel unbekannt), Maximilian Funk (Ziel unbekannt), Pascal Weber (Ziel unbekannt), Furkan Baydar (Ziel unbekannt), Dimitrios Touratzidis (FC Gütersloh), Leon Jovceski (1. FC Monheim), Rashad Ouro-Akpo (Sportfreunde Hamborn 07), Demirhan Kumlu (Ziel unbekannt), Julian Keibel (Ziel unbekannt), Leonel Kadiata (TSV Meerbusch), Pascal Weber (VfB 03 Hilden), Justin Härtel (Sportfreunde Baumberg), Furkan Baydar (1. FC Lintfort), Phil Zimmermann (VfB 03 Hilden), Ismael Diomande (Sportfreunde Gerresheim), Justin Klein (FV Engers), Julian Keibel (Sportfreunde Hamborn 07), Florian Abel (FC Kray), James Shepard (Ratingen 04/19), Mehmet Yildiz (SV Rot-Weiß Hadamar), Pepijn Schlösser (VfL Vichttal)



MSV Duisburg

Trainer: Dietmar Hirsch

Zugänge: Dietmar Hirsch (1. FC Bocholt), Marvin Höner (1. FC Bocholt), Alexander Hahn (SC Preußen Münster), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Moritz Montag (RW Oberhausen), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (FC Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (SC Preußen Münster), Kevin Kunz (FC Carl Zeiss Jena), Jan-Simon Symalla (MSV Duisburg), Jannik Zahmel (VfL Osnabrück), Luis Hartwig (KV Oostende), Jesse Tugbenyo (SC Paderborn 07), Kilian Pagliuca (Alemannia Aachen), Julius Paris (FC Schalke 04 II), Dustin Willms (Alemannia Aachen), Thomas Pledl (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (Borussia Dortmund II), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846 Fußball), Santiago Castaneda (SC Paderborn 07), Sebastian Mai (Ziel unbekannt ), Erik Zenga (Ziel unbekannt ), Chinedu Ekene (Ziel unbekannt ), Rolf Feltscher (Ziel unbekannt ), Pascal Köpke (Ziel unbekannt ), Daniel Ginczek (Ziel unbekannt ), Marvin Knoll (Ziel unbekannt ), Tim Köther (1. FC Heidenheim), Ahmet Engin (Ziel unbekannt ), Marvin Bakalorz (Ziel unbekannt ), Kaan Inanoglu (Eintracht Frankfurt II), Robin Müller (Ziel unbekannt), Thomas Pledl (Ziel unbekannt), Kolja Pusch (TSV Meerbusch), Benjamin Girth (FC Würzburger Kickers), Marvin Senger (Stal Mielec), Vincent Müller (Aalborg BK), Hamza Anhari (Fortuna Düsseldorf II), Alaa Bakir (FC Emmen), Niclas Stierlin (Hallescher FC), Dennis Smarsch (Hertha BSC), Alexander Esswein (VfR Mannheim), Kevin Kunz (Karriereende)



SC Fortuna Köln

Trainer: Matthias Mink

Zugänge: Maximilian Fischer (SV Lippstadt 08), Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf II), Sven Bacher (1. FC Düren), Martin Grund (1. FC Düren), Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Robin Afamefuna (Alemannia Aachen), Nik Orth (SG Dynamo Dresden), Barne Pernot (SC Verl), Julius Biada (1. FC Saarbrücken)

Abgänge: André Weis (Ziel unbekannt), Leon Demaj (SV Meppen), Maik Kegel (Karriereende ), Timo Hölscher (Ziel unbekannt ), Tim Brdaric (SC Wiedenbrück), Kevin Rodrigues-Pires (Ziel unbekannt), Simon Gasper (Vereinslos), Waiss Ezami (SV Eintracht Hohkeppel), Kevin Rodrigues-Pires (SV Eintracht Hohkeppel), Kevin Holzweiler (Sportfreunde Lotte), Jonas Scholz (Helmond Sport), Justin Steinkötter (TSV Steinbach Haiger), Angelo Langer (KFC Uerdingen), Richard Sukuta-Pasu (SV Eintracht Hohkeppel), Adam Kasprzik (Vereinslos), André Weis (Sportfreunde Siegen), Dominik Lanius (F.C. Hansa Rostock), Thomas Bröker (Heiligenhauser SV), Tim Birkenheuer (Vereinslos )



SC Paderborn 07 II

Trainer: Thomas Bertels

Zugänge: Marlon Lakämper (SC Verl II), Max Ritter (Sportfreunde Lotte), Tom Wulf (SC Paderborn U19), Julius Bugenhagen (MSV Duisburg), Anton Bäuerle (Bayer 04 Leverkusen), Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück), Milan Hoffmeister (SC Paderborn U19 ), Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Tim Böhmer (SC Wiedenbrück), Dominique Domröse (SC Wiedenbrück), Celal Aydogan (Rot Weiss Ahlen), Jens Balzukat (SC Paderborn 07), Luis Flörke (SC Paderborn 07), Tom Wulf (SC Paderborn 07), David Stamm (SC Paderborn 07), Milan Hoffmeister (SC Paderborn 07), Georg Ermolaev (SC Paderborn 07), Travis de Jong (SC Paderborn 07), Kevin Gleissner (SC Paderborn 07), Dirk Flock (SC Wiedenbrück), Jens Balzukat (SC Paderborn U19 ), Luis Flörke (SC Paderborn U19 ), Julius Langfeld (TSV Havelse), Niclas Nadj (SC Verl), Thomas Bertels (FC Schalke 04)

Abgänge: Dawyn-Paul Donner (1. FC Bocholt), Presley Pululu (Ziel unbekannt ), Johannes Dörfler (Ziel unbekannt ), Justus Henke (FC Gütersloh), Dominik Bilogrevic (Wuppertaler SV), Dennis Schmitt (Eintracht Frankfurt II), Arber Mustafa (Eintracht Frankfurt II), Christian Stabenau (SC Wiedenbrück), Robin Friedrich (SC Verl), Felix Mensing (Sportfreunde Lotte), Noah Mrosek (Ziel unbekannt ), Florian Wendt (Sportfreunde Lotte), Philip Hildesheim (FC Nieheim), Rafael Camprobin Corchero (Türkspor Dortmund), Luca Jan Kiefer (1. FC Monheim), Moritz Flotho (SC Paderborn 07), Medin Kojic (SC Paderborn 07), Marvin Schulz (SC Preußen Münster II), Vincent Gembalies (Wuppertaler SV), Moritz Flotho (SV Wehen Wiesbaden), Ben Klefisch (KFC Uerdingen), Nick Otto (VfB Oldenburg), Florian Pruhs (SC Paderborn 07), Noah Mrosek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Johannes Dörfler (1. FC Bocholt), Daniel Brinkmann (F.C. Hansa Rostock), Dominique Domröse (Ziel unbekannt), Celal Aydogan (1. FC Bocholt), Dominique Domröse (SV Meppen), Maik Amedick (1. FC Bocholt)



RW Oberhausen

Trainer: Sebastian Gunkel

Zugänge: Timur Mehmet Kesim (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Kayser (SV Bergisch Gladbach 09), Luca Thissen (VfB Homberg), Simon Ludwig (VfR Wormatia Worms), Sebastian Gunkel (Holstein Kiel U23 II), Eric Babacar Gueye (FC Eintracht Norderstedt), Luca Schlax (FSV Frankfurt), Diamant Berisha (FC Teutonia 05 Ottensen), Jonah Husseck (Borussia Dortmund II), Elias Demirarslan (SV Lippstadt 08), Lars Birlenbach (TSV Steinbach Haiger), Tarsis Bonga (Hallescher FC), Phil-Thierri Sieben (FC Eintracht Norderstedt)

Abgänge: Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen), Matona-Glody Ngyombo (Ziel unbekannt), Tobias Boche (Ziel unbekannt), Sebastian Mai (SC Wiedenbrück), Moritz Montag (MSV Duisburg), Baran Seker (TVD Velbert), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Marius Kleinsorge (SV Eintracht Nordhorn), Phil-Thierri Sieben (FC Eintracht Norderstedt), Sven Kreyer (Ratingen 04/19), Tim Stappmann (KFC Uerdingen), Tobias Boche (KSV Hessen Kassel), Rinor Rexha (Ratingen 04/19), Can Bayer (FC Iserlohn), Daniel Balk (SC Rot-Weiß Oberhausen), Timo Böhm (Vereinslos), Timo Böhm (SSVg Velbert), Luca Thissen (VfB Homberg), Dominik Burghard (Rot Weiss Ahlen)



SC Wiedenbrück

Trainer: Stephan Femfert, Sascha Mölders

Zugänge: Tim Brdaric (SC Fortuna Köln), Nick Flock (Victoria Clarholz), Lamin Touray (Vereinslos ), Christian Stabenau (SC Paderborn 07 II), Luis Allmeroth (SV Lippstadt 08), Sebastian Mai (RW Oberhausen), Joel Udelhoven (Viktoria Köln U19), Thomas Stratos (VfL Holsen), Mats Brune (Rot-Weiss Essen), Albin Nishori (STK Eilvese), Marcel Schiemer (SC Wiedenbrück U23), Timo Spennesberger (TSV Landsberg), Grigoris Ziogas (Vereinslos (Zuletzt Veria NPS)), Ismail Badjie (VfL Osnabrück), Sascha Mölders (SV Mering II)

Abgänge: Ben Hüning (Borussia Dortmund II), Cinar Sansar (Ziel unbekannt ), Emre Aydinel (Ziel unbekannt ), Maik Amedick (Ziel unbekannt ), Dominique Domröse (Ziel unbekannt ), Beytullah Özer (Ziel unbekannt ), Tim Böhmer (Ziel unbekannt ), Bahattin Karahan (Ziel unbekannt ), Daniel Brinkmann (SC Paderborn 07 II), Beytullah Özer (Sportfreunde Lotte), Bahattin Karahan (Altinordu FK), Emre Aydinel (Altinordu FK), Phillip Aboagye (Ziel unbekannt ), Phillip Aboagye (Ziel unbekannt ), Mats Pannewig (VfL Bochum 1848), Manfredas Ruzgis (Ziel unbekannt ), Maik Amedick (SC Paderborn 07 II), Tim Böhmer (SC Paderborn 07 II), Dominique Domröse (SC Paderborn 07 II), Dirk Flock (SC Paderborn 07 II), Phillip Aboagye (FC Rot-Weiß Erfurt), Manfredas Ruzgis (FK Vora), Tim Brdaric (Ziel unbekannt ), Tim Brdaric (KFC Uerdingen), Cinar Sansar (Fc Berdenia Berbourg), Macoumba Kandji (RW Westönnen), Ismail Badjie (VfL Osnabrück)



Sportfreunde Lotte

Trainer: Fabian Lübbers

Zugänge: Kevin Schacht (SC Preußen Münster II), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Lars Spit (SV Meppen), Felix Mensing (SC Paderborn 07 II), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Tugay Gündoğan (Graf Kobbo Tecklenburg), Florian Wendt (SC Paderborn 07 II), Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Holzweiler (SC Fortuna Köln), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen), Denis Milic (TSG Sprockhövel), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Samuel Owusu Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Luis Hillemeier (Victoria Clarholz), Leon Demaj (SV Meppen), Vincent Schaub (Alemannia Aachen), Hans-Juraj Hartmann (FSV Mainz 05 II), Andreas Wiegel (Rot-Weiss Essen), Mats Facklam (Greifswalder FC), Jan Wellers (1. FC Bocholt), Ulrich Bapoh (Alemannia Aachen)

Abgänge: Max Ritter (SC Paderborn 07 II), Adrian Wanner (Eintracht Rheine), Samy Benmbarek (Victoria Clarholz), Georges Arthur Baya Baya (Ziel unbekannt ), Berkan Ersoy (Ziel unbekannt ), Sergio Baris Gucciardo (Ziel unbekannt ), Fabian Kerellaj (Ziel unbekannt ), Ngemba Michael Luyambula (Ziel unbekannt ), Gianluca Marzullo (Ziel unbekannt ), Addy-Waku Menga (Karriereende ), Tolga Özdemir (Ziel unbekannt ), Max-Niklas Milde (Ziel unbekannt ), Christopher Rasper (Ziel unbekannt ), Christopher Rasper (SC Verl II), Gianluca Marzullo (TuS SG Oestinghausen), Tolga Özdemir (VfL Bochum 1848 II), Max-Niklas Milde (TuS Bersenbrück), Fabian Kerellaj (Eintracht Rheine), Sergio Baris Gucciardo (Victoria Clarholz), Berkan Ersoy (RW Maaslingen), Ngemba Michael Luyambula (Wuppertaler SV), Addy-Waku Menga (TSV Venne), Anis El Hamassi (ASC 09 Dortmund), Leon Gino Schmidt (Bremer SV), Georges Arthur Baya Baya (SC Peckeloh 1960), Halil Can Dogan (Türkspor Dortmund), Kevin Schacht (SV Schermbeck), Yassin Ibrahim (Ziel unbekannt), Lars Spit (Ziel unbekannt ), Felix Mensing (SV Schermbeck), Beytullah Özer (SV Wilhelmshaven), Tugay Gündoğan (Eintracht Rheine), Elario Ghassan (Bremer SV)



SV Eintracht Hohkeppel

Trainer: Iraklis Metaxas

Zugänge: Amin Bouzraa (VfB 03 Hilden), Waiss Ezami (SC Fortuna Köln), Kevin Rodrigues-Pires (SC Fortuna Köln), Hakan Demir (RSV Meinerzhagen), Leon Pesch (FC Wegberg-Beeck), Richard Sukuta-Pasu (SC Fortuna Köln), Michael Gardawski ( Ionikos Nikeas), Kaan Karaduman (FC Viktoria Köln), Jens Fikisi (Siegburger SV 04), Batuhan Özden (Sportfreunde Baumberg), Behadil Sabani (TuS Koblenz), Pius Krätschmer (Vereinslos), Arthur Ekallé (BFC Dynamo), Mehmet Dogan (Siegburger SV 04), Vladislav Fadeev (Vereinslos(Zuletzt FC Köln U21)), Ayman Aourir (Alemannia Aachen), Frederic Baum (Alemannia Aachen), Dominic Duncan (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: Ansgar Pflüger (FC Hennef 05), Gabriel Nbongo (SG Türkischer SV Düren), Matteo Tessarolo (SSV Homburg-Nümbrecht), Narciso Lubaca (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Ardit Mimini (SV Bergisch Gladbach 09), Felix-Benedict Neuhäuser (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Janos Löbe (Vereinslos), Kaito Kajitani (FV Bonn-Endenich), Hakan Demir (Türk Attendorn), Kaan Karaduman (1. FC Monheim), Jens Fikisi (Bonner SC), Sven Wurm (SV Schönenbach 1920), Sami Akremi (SV Bergisch Gladbach 09), Kevin Rodrigues-Pires (VfL Vichttal)



SV Rödinghausen

Trainer: Farat Toku

Zugänge: Tim Corsten (Fortuna Düsseldorf II), Abdul Fesenmeyer (1. FC Düren), Alexander Höck (SV Werder Bremen II), Tomas Jozicic (SV Rödinghausen U17), Dominique Ndure (FC Teutonia 05 Ottensen), Paterson Chato (SC Austria Lustenau), Ansgar Kuhlmann (SV Rödinghausen), Tomas Jozicic (SV Rödinghausen), Marvin Benjamins (SC Preußen Münster), Michael Seaton (FC Rot-Weiß Erfurt), Kevin Wiethaup (VfL Osnabrück)

Abgänge: Mirko Schuster (SV Eintracht Trier 05), Daniel Flottmann (Karriereende ), Daniel Flottmann (SV Werder Bremen), Eros Dacaj (Ziel unbekannt), Ramien Safi (Rot-Weiss Essen), Mordecai Zuhs (1. FC Düren), Felix Lange (VfL Wolfsburg), Patrick Choroba (SV Schalding-Heining), Nico Alexander Tübing (FC Gütersloh), Jeff-Denis Fehr (KFC Uerdingen), Eros Dacaj (TSV Steinbach Haiger), Maik Emmrich (SC Melle 03), Noah Heim (Ziel unbekannt), Noah Heim (SC Verl II)



Türkspor Dortmund

Trainer: Maximilian Borchmann

Zugänge: Veith Walde (SV Schermbeck), Cebrail Akin (FC Roj Dortmund), Leonardo Marino (Rot Weiss Ahlen), Migel-Max Schmeling (Wuppertaler SV), Salmin Rebronja (SV Lippstadt 08), Can Pohl (SC Preußen Münster II), Tuna Kayabasi (VfL Kemminghausen), Rafael Camprobin Corchero (SC Paderborn 07 II), Maurice Rene Haar (SG Wattenscheid 09), Rilind Hetemi (SSVg Velbert), Alessandro Marino (Wuppertaler SV), Furkan Sagman (vereinslos (zuvor 3. Liga Türkei)), Vincent Akrofi Frank Ocansey (FC Gütersloh), Steven Kodra (FC Brünninghausen), Ali Hüseyin Gün (Rot-Weiß Darmstadt), Sirin Emre Durmus (SV Stuttgarter Kickers), Selim Gündüz (Berliner AK), Bernad Gllogjani (Westfalia Herne), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Hans-Alexandre Anapak-Baka (1. FC Schweinfurt 05), Halil Can Dogan (Sportfreunde Lotte), Firas Romdhane (1. FC Magdeburg II), Ali-Bey Yilmaz (Türkgücü München), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen), Yakup Göksu (Hedefspor Hattingen), Cedrik Stefan Synclair Mvondo (Vereinslos (Zuletzt Berliner AK)), Maximilian Borchmann (FC Iserlohn), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Seyhan Adigüzel (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Sandy Röhrbein (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Nicolas Obas (VfR Wormatia Worms), Burak Gencal (Yozgat Belediyesi Bozok Spor/Türkei), Franz Langhoff (Vereinslos(Zuletzt KSV Hessen Kassel))

Abgänge: Pascal Schmidt (TuS Bersenbrück), Onur Cenik (SV Hohenlimburg), Hakan Sezer (Rot Weiss Ahlen), Oguz Karagüzel (Ziel unbekannt), Ali Cirak (Altinordu FK ), Valeriu Andrei Badulescu (Ziel unbekannt), Aldin Kljajic (Ziel unbekannt), Mats Brämer (USA), Emir Hajdari (Ziel unbekannt), Aldin Kljajic (VfB Bottrop), Ervin Catic (SV Wilhelmshaven), Emir Hajdari (K.F. Sharri Dortmund), Leonardo Marino (Ziel unbekannt ), Oguz Karagüzel (Sportfreunde Bulmke), Kerem Sengün (Vereinslos), Ilker Algan (TuS Bövinghausen), Rafael Camprobin Corchero (ASC 09 Dortmund), Alessandro Marino (Ziel unbekannt), Sezer Toy (Pausiert (Auslandssemester in Bali)), Migel-Max Schmeling (Westfalia Herne), Cebrail Akin (Ziel unbekannt), Furkan Sagman (Ziel unbekannt), Kerem Sengün (SV Schermbeck), Cebrail Akin (FC Roj Dortmund), Muhammed Acil (Ziel unbekannt), Tekin Gencoglu ( Ahlener Sport Klub 2015), Can Pohl (Eintracht Rheine), Alessandro Marino (TVD Velbert), Koray Dag (Altinordu FK/Türkei), Sirin Emre Durmus (Ziel unbekannt), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Wuppertaler SV), Muhammed Acil (BSV Schüren), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Dario Biancardi (Ziel unbekannt), Justin Braun (Ziel unbekannt), Semih Yigit (Ziel unbekannt), Justin Braun (Westfalia Rhynern)



Wuppertaler SV

Trainer: Sebastian Tyra?a

Zugänge: Niek Munsters (SV Lippstadt 08), Joep Munsters (SV Lippstadt 08), Dilhan Demir (SV Schermbeck), Kilian Bielitza (Wuppertaler SV U19), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Emil Metz (Wuppertaler SV U19 ), Berkem Kurt (Wuppertaler SV U19 ), Hugo Schmidt (Ziel unbekannt ), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn 07 II), Pedro Cejas (Rot Weiss Ahlen), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Noel-Etienne Reck (Rot-Weiss Essen), Ngemba Michael Luyambula (Sportfreunde Lotte), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Vincent Gembalies (SC Paderborn 07 II), Riccardo Grym (1. FC Lokomotive Leipzig), Beyhan Ametov (Alemannia Aachen), Shinnosuke Nishi (Fortuna Düsseldorf II), Muhammed Bejdic (KSV Hessen Kassel), Yousef Qashi (FC Bayern München II), Timo Bornemann (FC Energie Cottbus), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Türkspor Dortmund)

Abgänge: Kevin Pytlik (Vereinslos ), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Lukas Demming (SC Verl), Aday Ercan (Ziel unbekannt), Mert Göckan (Ziel unbekannt), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Hüseyin Bulut (Ziel unbekannt ), Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05), Tim Korzuschek (Ziel unbekannt ), Ilhan Altuntas (Ziel unbekannt ), Davide Itter (Ziel unbekannt ), Philipp Hanke (Ziel unbekannt ), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Jef Tchouangue (Ziel unbekannt), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Hüseyin Bulut (Altinordu FK ), Mert Göckan (MSV Duisburg), Tobias Peitz (FSV Frankfurt), Tom Geerkens (DSC Arminia Bielefeld 1905), Paul Grave (VfL Bochum 1848), Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach II), Tim Korzuschek (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Davide Itter (FC Gießen), Jef Tchouangue (Bremer SV), René Klingbeil (Entlassen), René Klingbeil (KSV Hessen Kassel), Andy Steinmann (TuS Bersenbrück), Niklas Dams (Ziel unbekannt), Oguzhan Kefkir (Türkspor Dortmund), Berkem Kurt (Ziel unbekannt)

