Transferoffensive geht weiter: TuS Dassendorf schlägt in 3. Liga zu Die TuS Dassendorf setzt ihre Transferoffensive im Winter fort. Aus der 3. Liga Österreichs kehrt Nathanael Kukanda zurück nach Hamburg. von red · Heute, 22:03 Uhr · 0 Leser

Das ist Nathanael Kukanda. – Foto: FC St. Pauli

Einen Tag nach der 0:7-Schlappe gegen den ambitionierten Regionalliga-Klub SV Drochtersen-Assel verstärkt sich die TuS Dassendorf mit einem linken Schienenspieler: Nathanael Kukanda wechselt aus der 3. Liga vom FC Dornbirn in die Oberliga Hamburg.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die Wege der Österreicher und des 23-Jährigen trennten sich erst zum Jahreswechsel, zuvor kam Kukanda regelmäßig beim FC Dornbirn zum Einsatz. Er sollte keinerlei Anlaufschwierigkeiten bei der TuS Dassendorf haben, schließlich wechselte er 2017 aus der Jugend des SV Eichede in das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli. Beim Bundesligisten unterschrieb er 2022 sogar einen Profi-Vertrag, lief aber ausschließlich in der Regionalliga-Mannschaft Paulis auf. Pauli-Trainer war beeindruckt Ex-Trainer Timo Schultz sagte seiner Zeit über Kukanda: "Auch wenn Nathan bei meiner Zeit im NLZ nicht in einer meiner Mannschaften gespielt hat, verfolge ich seinen Weg schon sehr lange. Er ist ein sehr schneller und gleichzeitig aber auch robuster Spieler mit großer Qualität in der Offensive. Er hat aber auch schon als Linksverteidiger bewiesen, dass er sehr variabel einsetzbar ist. Bei den Testspielen gegen Freiburg und Viborg hat er einen guten Eindruck hinterlassen."

Auf diese Qualitäten darf sich nun Dassendorf freuen. Der Hamburger Oberligist gehört zu den aktivsten Vereinen in diesem Winter - mehr dazu hier. Die Stimmen zum Transfer - Vorstellung harmonieren „Wir sind sehr froh, dass wir mit Nathanael Kukanda einen hervorragend ausgebildeten Spieler aus dem NLZ des FC St. Pauli für uns gewinnen konnten. Er ist hungrig, bringt viel Speed mit und kann defensiv wie offensiv auf der linken Seite eingesetzt werden. Nathanael passt sportlich und charakterlich hervorragend zu unserem Weg, sagt Sportchef Hakan Karadiken.