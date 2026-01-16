Transferoffensive geht weiter: FC Kosova Düsseldorf holt auch Sumbunu

Der 32-Jährige, der in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen kann, lief für den FCK in der bis dato letzten Meisterschaftssaison auf: Mit sechs Toren und fünf Vorlagen hatte der Tausendsassa enormen Anteil am Titel in der Bezirksliga 2024/25. Diese Werte bestätige er in der Oberliga für den 1. FC Monheim, wechselte dann vergangenen Sommer an die Feuerbachstraße, wo er für die TuRU 13-mal auflief. „Er ist nicht nur sportlich ein guter Junge. Wir haben uns im besten Einvernehmen voneinander getrennt. Joshua will woanders weiter spielen, wo weiß ich nicht“, sagte TuRUs Trainer Francisco Carrasco noch vor Weihnachten der Rheinischen Post.

Sumbunu ist eine Verstärkung, spielt allerdings auch in der Baller League

Tabellarisch rangiert der FC Kosova mit 25 Punkten vier Punkte vor der TuRU und damit auch vier Punkte hinter dem SC Kapellen-Erft, der auf dem möglichen Relegationsplatz zur Oberliga steht. Die Aufstiegsspiele zur höchsten Liga am Niederrhein sind das Ziel der Düsseldorfer, die vergangene Saison nur knapp den Aufstieg verpassten. Die Offensive wurde vor wenigen Tagen mit Mohamed Karma und Joel Konadu vom FC Büderich sowie Ike Rowland Ezunagu Jr vom VfL Jüchen-Garzweiler verstärkt, Sumbunu ist ein Upgrade für die Defensive.