Transfercoup für den SC Bernburg: Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung Verbandsliga +++ Mittelfeldspieler Alexandros Dimespyra schließt sich dem SCB an

In der vergangenen Saison lief der 28-Jährige für den FC Eilenburg noch 13 Mal in der Regionalliga auf, nach einer Verletzung war es zuletzt jedoch vereinslos. "Ansonsten wäre ein Spieler von seinem Format wahrscheinlich nicht in die Verbandsliga gegangen", erklärt Angermann, dem der Name Dimespyra schon seit einigen Jahren geläufig ist: "In der Oberliga hat er uns damals mit Eilenburg das Leben schwer gemacht. Jetzt freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat." Zum Spielerprofil:

>> Alexandros Dimespyra

Die namhafte Verpflichtung soll zugleich ein Fingerzeig sein. "Wir wollen in der Rückrunde den Anschluss ans Tabellenmittelfeld finden und sind überzeugt, dass Alex uns dabei helfen wird", sagt Angermann. "Er wird uns nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich weiterbringen", ist sich der Präsident sicher. Auch Dimespyra freut sich auf die neue Aufgabe an der Saale: "Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, die gesteckten Saisonziele zu erreichen und eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen."