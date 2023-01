Transfer-Hammer: A-Ligist holt Ex-Champions-League-Kicker Kreisliga A Moers: Die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen hat einen Transfer-Coup gelandet und Ex-Profi Kostas Mitroglou verpflichtet.

Die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen hat mit einem Transfer aufhorchen lassen. Das Tabellenschlusslicht der Kreisliga A Moers hat sich die Dienste von Ex-Profi Kostas Mitroglou gesichert. So scheint auch der 14-Punkte-Rückstand bis zum rettenden Ufer durchaus im Bereich des Machbaren zu sein.

Mittlerweile ist Mitroglou 34 Jahre alt und hat seine aktive Profikarriere beendet. Das Kicken bereitet dem Fußballer aber weiterhin große Freude. Kein Wunder, dass alte Kontakte da bemüht wurden. Mit Erfolg: Mitroglou schnürt ab sofort die Schuhe für die Rheurdter. Den Trainer Robert Kruppa kennt er noch aus gemeinsamen Zeiten beim MSV Duisburg, ebenso besteht weiter Kontakt zu Andreas Altenbeck und Andre Apitzsch.

"Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will", erläutert Kruppa in der NRZ. Seit dem Sommer war Mitroglou vereinslos. Zuletzt trug er das Trikot von Aris Saloniki, zuvor spielte er für PSV Eindhoven, Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul und Benfica Lissabon. In der Premiere League kam er auf drei Einsätze für den FC Fulham. Ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg und von Borussia Mönchengladbach. Für sein Heimatland Griechenland bestritt er 65 Länderspiele.