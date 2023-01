Christian Clemens spielte lange für den 1. FC Köln. – Foto: Heiko van der Velden

Transfer-Hammer: 1. FC Düren holt Christian Clemens Regionalliga West: Der 1. FC Düren schnappt sich mit Christian Clemens einen namhaften Neuzugang. Der 31-Jährige löste erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag in der polnischen Ekstraklasa auf.

Nach einem starken Saisonstart ist der 1. FC Düren in der Regionalliga West mittlerweile mitten drin im Abstiegskampf. Seit einigen Monaten hat Boris Schommers das Traineramt übernommen - eine durchaus prominente Lösung. Und auch, was den Kader angeht, legt Düren jetzt mit einem prominenten Namen nach: Christian Clemens schließt sich dem 1. FC ab sofort an.

Reichlich Bundesligaerfahrung Der 31-Jährige kommt mit der Erfahrung von 263 Profispielen in die vierte Liga. Seinen Durchbruch schaffte der Mittelfeldspieler beim 1. FC Köln. Aus der Jugend gelang dem damaligen Top-Talent der Sprung in die Profimannschaft, für die er 2010 debütierte. 58 Bundesliga- und 31 Zweitligaspiele später ging Clemens den Schritt zum FC Schalke 04 - der 2013 ohne Frage auch sportlich zu den absoluten Schwergewichten der Bundesliga gehörte. Richtig durchsetzen konnte sich Clemens dort aber nicht und verabschiedete sich Anfang 2015 zum 1. FSV Mainz 05, wo er in zwei Jahren 40 Mal in der Bundesliga auflief. >>> Das ist Christian Clemens Rückkehr in die Heimat