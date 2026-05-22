Trainerwechsel beim Hetlinger MTV: Yavuz geht, Gehrke kommt

Der Verein betont ausdrücklich, dass Yavuz und sein Team einen wichtigen Anteil am Ligaverbleib hatten. In der Mitteilung heißt es: „Unser Dank geht an unseren Trainer Hakan Yavuz mit seinem Team, der einen wesentlichen Anteil hatte am Klassenerhalt.“ Die Zusammenarbeit sei von vornherein zeitlich begrenzt gewesen und ende nun mit dem Spiel in Nienstedten.

Hetlingen beendet die zweite Landesliga-Saison mit 28 Punkten auf Rang zwölf. Damit hat der Klub sein zentrales Ziel erreicht: Die Klasse wurde gehalten, auch wenn der Weg dorthin nach Vereinsangaben von Unruhe, Einschränkungen und mehreren Hürden begleitet war.

Hetlingen ordnet die Saison nüchtern ein. Man habe gute Spiele gezeigt, zugleich aber immer wieder aufgezeigt bekommen, „dass wir vieles besser machen müssen, um uns zu stabilisieren“. Genau diese Stabilität soll nun in der kommenden Spielzeit stärker in den Mittelpunkt rücken.

Dass der Klassenerhalt keineswegs selbstverständlich ist, macht der Verein auch mit Blick auf die Nachbarschaft deutlich. Der TV Haseldorf und der TSV Holm hätten es nach ihren Aufstiegsspielzeiten nicht geschafft, sich in der höheren Liga zu etablieren. Auch daraus zieht Hetlingen offenbar Lehren für den eigenen Weg.

Gehrke übernimmt mit viel Erfahrung

Zur neuen Saison soll Gehrke die Mannschaft im Deichstadion weiterentwickeln. Der neue Cheftrainer bringt reichlich Erfahrung und Fachkompetenz mit, zudem ist er im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz. Nach einem intensiven Austausch habe er sich für die Aufgabe beim Hetlinger MTV entschieden.

Der Verein beschreibt die Gespräche als sehr positiv: „In den Gesprächen wurde es sehr schnell deutlich, dass wir, was die Philosophie des Vereins und Spielidee angeht, auf einer Wellenlänge sind.“ Genau diese gemeinsame Vorstellung soll die Grundlage für die neue Saison bilden.

Für Hetlingen ist die Verpflichtung ein deutliches Signal. Nach einer komplizierten Spielzeit will der Klub nicht nur erneut um den Klassenerhalt kämpfen, sondern sich als Landesligist stabilisieren und den nächsten Entwicklungsschritt vorbereiten.

Grundgerüst bleibt bestehen

Neben dem Wechsel auf der Cheftrainerposition steht auch ein Teil des Teams hinter der Mannschaft bereits fest. Christian Sommer bleibt Co-Trainer, Robert Stöckigt arbeitet weiter als Videoanalyst. Auch Nathalie Jürgensen als Physiotherapeutin, Karin Jürgensen in der Teambetreuung und Michael Marx als Zeugwart bleiben dem HMTV erhalten.

Sportlich will Hetlingen mit einem Gerüst aus erfahrenen Spielern und jungen Wilden in die Saison 2026/27 gehen. Die Planung habe frühzeitig begonnen, schreibt der Verein. Das passt zur Ausgangslage: Wer sich in der Landesliga langfristig behaupten will, braucht nicht nur einzelne Verstärkungen, sondern eine klare Struktur rund um Mannschaft und Trainerteam.

Klassenerhalt als Grundlage

Die Tabelle zeigt, wie eng es für Hetlingen am Ende war. Mit 28 Punkten blieb der HMTV knapp vor Altona 93 II, das mit 27 Zählern den ersten Platz über der Abstiegszone belegte. Dahinter mussten SC Victoria II, Hamburger SV III und Klub Kosova absteigen. Der Klassenerhalt ist für Hetlingen deshalb nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern die Grundlage für die weitere Entwicklung.

Mit Gehrke beginnt nun ein neues Kapitel im Deichstadion. Der Verein hat die Klasse gehalten, das Trainerteam neu ausgerichtet und will aus einer unruhigen Saison die richtigen Schlüsse ziehen. Ziel wird sein, im dritten Landesliga-Jahr früher Stabilität zu finden - und die Hürden, die Hetlingen in dieser Saison begleiten mussten, deutlich kleiner werden zu lassen.