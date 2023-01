Trainerverlängerung beim SV Losaurach

Der SV Losaurach treibt seine Personalplanungen für die Zukunft voran. Es konnte in der Winterpause mit gleich beiden verantwortlichen Trainern unserer Herrenmannschaften über die Saison hinaus verlängert werden. Somit geht man auch die Saison 2023/2024 mit Jonas Scheuenstuhl (1. Mannschaft) und Marco Weber (2. Mannschaft) an.

Im jährlichen Abschlussgespräch vergangene Woche traf man sich zusammen mit dem 2. Vorstand Kevin Neumeister und Abteilungsleiter Marcel Weber im Sportheim und blickte auf die vergangenen sieben Monate zurück. Nach kurzen Austausch kam man von Vereinsseite aus schnell zu dem Entschluss, mit beiden verlängern zu wollen.

Auch Jonas und Marco waren sich schnell einig und brauchten nicht lange überlegen. Beide lobten die sehr guten Trainingsbedingungen und das intakte positive Mannschaftsgefüge, welches aktuell ca. 38 Spieler für beide Mannschaften umfasst. Auch wenn man sportlich in der Hinrunde nicht immer geglänzt hat, weiß man um die Qualität des gesamten Kaders. Auch auf die wichtige und gute Jugendarbeit möchten beide in Zukunft bauen und die A-Jugendlichen frühzeitig in den Herrenbereich integrieren.