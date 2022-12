Trainerrücktritt in der Regionalliga Suche nach einem neuen Coach beginnt.

SGV Freiberg Fußball und Cheftrainer Ramon Gehrmann gehen zukünftig getrennte Wege.

Am gestrigen Abend bat unser Cheftrainer Ramon Gehrmann unseren Verein darum, seinen Vertrag vorzeitig zum 31.12.2022 aus privaten Gründen zu beenden.

Wir werden Herrn Gehrmanns Wunsch nachkommen und den Vertrag zum Jahresende auflösen.



Mit Ramon Gehrmann verlässt uns eine menschlich hervorragende Person und ein 3-facher Meistertrainer, welcher in den Saisonen 11/12 und 16/17 jeweils den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg und am Ende der Saison 21/22 den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga Südwest mit uns feiern konnte.

Wir bedanken uns bei Herrn Gehrmann für die schönen, von Erfolg gekrönten Jahre und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg, privat und sportlich, alles erdenklich Gute.

