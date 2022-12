Trainer-Urgestein geht in seine 15. Oberliga-Saison Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck hat den Vertrag mit Trainer Dirk Tönnies verlängert - drei Spieler verlassen den Verein im Winter.

Kein anderer Trainer kann derzeit eine längere Amtszeit in der Oberliga Niederrhein vorweisen als Dirk Tönnies. Der Chefcoach der SpVg Schonnebeck steht derzeit in seiner 14. Saison bei den Schwalben an der Seitenlinie. Im Rahmen der Mannschafts-Weihnachtsfeier wurde nun seine Zusage für ein weiteres Jahr verkündet

Die SpVg Schonnebeck hat erste Personalentscheidungen für die Zukunft getroffen und bekanntgegeben. So verkündete der Vorsitzende der Schwalben, Frank Isert, am Samstagabend während der Weihnachtsfeier am Schetters Busch, dass Dirk Tönnies seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert hat und auch in der Spielzeit 2023/24 an der Seitenlinie stehen wird. "Zunächst freut es mich sehr, dass mir der Verein auch weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich denke, dass meine Reise auch noch längst nicht beendet ist", betont Tönnies in den Vereinsmedien.

Im Jahr 2005 wechselte Tönnies als Spieler an den Busch, ab 2008 stand er als Spielertrainer in der Verantwortung. 2014 hängte er die Fußballschuhe an den Nagel und konzentrierte sich voll auf seine Trainertätigkeit. Mit Erfolg: Am Ende der Saison 2014/15 stand der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein fest und seitdem gehören die Schonnebecker zum festen Bestandteil der Liga. Demnach ist Tönnies in der laufenden Saison im 14. Jahr bei der SpVg, im kommenden Jahr folgt Trainer-Jahr Nummer 15. Damit ist der 48-Jährige der mit Abstand dienstälteste Übungsleiter in der höchsten Niederrhein-Spielklasse.