Trainer-Trennung in Floh-Seligenthal Coach Thomas Offerle ist nicht mehr Trainer des FSV Floh-Seligenthal. Interne Lösung bis Winter.

Im FuPa-Gespräch bestätigte Trainer Offerle, dass er künftig nicht mehr Trainer des Kreisoberliga-Teams des FSV Floh-Seligenthal sein wird. Darüberhinaus wollte er sich zu Details der Trennung nicht äußern.

"Wir haben Thomas beurlaubt. Wir haben ihm viel zu verdanken. Ohne ihn hätten wir die letzten Jahre in der Kreisoberliga nicht so dagestanden. Das ist auch sicher nichts persönliches. Zuletzt waren die Ergebnisse nicht dementsprechend", sagte Vereins-Präsident Enrico Danz auf FuPa-Nachfrage. Interimsmäßig übernehmen jetzt die Spieler Thomas Keßler und Alexander Müller die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft. Erstmal bis zum Winter, dann "wird eine Lösung angestrebt", so Vereinsboss Danz.