Trainer Oliver Kraft springt in Sonsbeck ein Kreisliga A: Die „Zweite“ des SVS hat sich auf Trainersuche begeben. Heute im Spiel gegen Budberg II hilft der Coach der B-Liga-Mannschaft aus. Der SSV Lüttingen tritt zeitgleich in Veen an.

Tobias Bogedain, der Sportliche Leiter, kann die Beweggründe von Fronhoffs durchaus nachvollziehen. Der 42-Jährige, erst im Sommer nach Sonsbeck gekommen, hatte sein Amt am Montag wegen zu vieler Nebenschauplätze nach nur 13 Spieltagen zur Verfügung gestellt (wir berichteten). „Es hat sich zwar angedeutet, ist aber trotzdem sehr schade, dass es mit Thorsten und dem Team nicht funktioniert hat“, sagt Bogedain, der im „Übergangsjahr“ einen Platz in der oberen Tabellendrittel für realistisch gehalten hatte. Die bittere Realität heißt Abstiegskampf – und eine erneute Trainersuche. Doch die gestaltet sich noch schwierig.

„Wir schauen im Moment etwas ratlos in die Zukunft. Wir haben noch keine Gespräche geführt. Es ist nicht so, dass die Kandidaten Schlange stehen“, erklärt Bogedain. Am Freitag, 20 Uhr, gegen den SV Budberg II sowie am Mittwoch beim SV Schwafheim übernimmt Kraft die Traineraufgaben. Ein neuer Coach soll möglichst im Laufe der nächsten Woche vorgestellt werden. Oberste Priorität sei, sich schnellstmöglich aus der Abstiegszone zu befreien. Die Personalprobleme halten an. So fehlen mit Tim-Luca Reuters und Sven Lehmkuhl wegen einer Sperre. „Wir müssen punkten. Das Potenzial in der Mannschaft ist da“, so Bogedain. „Wichtig ist es, schnellstmöglich den Spaß und die Spielfreude zurückzugewinnen.“

Am Freitag empfängt auch, ebenfalls um 20 Uhr, Borussia Veen den SSV Lüttingen. Thomas Haal, Trainer der „Krähen“, möchte mit seiner Mannschaft wieder konstanter punkten. Von den vergangenen fünf Partien wurde nur ein Spiel gewonnen. „Wir haben uns immer selber geschlagen, weil wir die vielen Torchancen nicht genutzt haben.“ Lüttingen hingegen hat aus den letzten vier Begegnungen die maximale Punktausbeute geholt. Außerdem spielt am Freitag noch Viktoria Alpen gegen den VfL Rheinhausen. Beide Mannschaften rangieren im Tabellenmittelfeld. Alpen hat als Achter einen Zähler mehr auf dem Konto als der Gegner. Anstoß ist um 20 Uhr.

Derweil hat der ESV Hohenbudberg die vorgezogene Partie des 14. Spieltags beim VfL Repelen II mit 2:0 (0:0) gewonnen. Matchwinner war Doppeltorschütze Boris Vertkin. Nach einem Angriff über die rechte Seite (54.) und einem Doppelpass durch das Zentrum (63.) schoss er jeweils aus zentraler Position im Strafraum überlegt ein.