Trainer-Hammer! Oberliga-Aufsteiger trennt sich von Trainergespann

– Foto: Sophie Lisker

Erst vor zwei Wochen durften beim SSC Weißenfels die Korken knallen. Mit einem 2:0-Heimerfolg über den SC Bernburg krönte sich der Saalesportclub erstmalig zum Landesmeister von Sachsen-Anhalt. Nun allerdings der Trainer-Hammer: Der Oberliga-Neuling trennt sich zum Saisonende von seinen Aufstiegs-Coaches Maximilian Oha und Martin Sichting.

"Wie Sportdirektor Maik Zimmermann mitteilte, wurde diese Entscheidung nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten getroffen und am Mittwochabend bereits der Mannschaft mitgeteilt. Beide Trainer werden die verbleibenden Spiele der laufenden Saison weiterhin in bewährter Weise betreuen und gemeinsam mit der Mannschaft zu Ende führen", teilte der SSC am Freitagabend mit. Zu den Gründen dieser Entscheidung macht der Club in seiner Mitteilung keine konkreten Angeben. Zu den FuPa-Profilen:

Der Oberliga-Aufsteiger bedanke sich "ausdrücklich bei beiden Sportfreunden für die engagierte und erfolgreiche Arbeit in diesem Jahr", wie der Verein schreibt. Erst im vergangenen Sommer hatten Oha und sein Co-Trainer Sichting den Posten beim Verbandsligisten angetreten . "Wir wünschen Max und Martin sportlich als auch privat alles Gute und nur das Beste für die Zukunft", schreibt der SSC.

"Vereinsnaher Trainer" als Nachfolger an der Seitenlinie

Gleichzeitig wurde die Nachfolge für die neue Saison bereits geklärt. "Die Herausforderung Oberliga wird der Verein mit einem vertrauten Gesicht angehen: Marc Barthmuß übernimmt ab dem 1. Juli 2026 das Trainerteam der ersten Mannschaft", teilt der Verein im selben Zuge mit. Zum FuPa-Profil:

>> Marc Barthmuß

Der 30-Jährige war nach seiner aktiven Zeit bereits als Co- und Interimstrainer beim Saalesportclub tätig. Zuletzt war Barthmuß ein Teil der sportlichen Leitung im Verein. "Der SSC freut sich, mit Marc einen vereinsnahen Trainer für diese wichtige Aufgabe gewonnen zu haben, und blickt der gemeinsamen Zukunft mit Zuversicht entgegen", heißt es zum Nachfolger an der Seitenlinie.