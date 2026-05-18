Nach vier Vizemeisterschaften am Ziel: "Wir sind überglücklich"

– Foto: Sophie Lisker

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bekam Maximilian Oha am Sonnabend eine unerwartete Abkühlung. Bewaffnet mit Kaltgetränken gab es für den Trainer des SSC Weißenfels von einigen seiner Spieler eine standesgemäße Bierdusche. "Es war erfrischend", sagte Oha wenig später mit einem breiten Grinsen und setzte an dem Punkt fort, an dem er zuvor unterbrochen worden war: "So richtig begriffen hat man es noch nicht."

Mit dem 2:0-Heimerfolg über den SC Bernburg ist der Saalesportclub den letzten Schritt zum vorzeitigen Titelgewinn gegangen. Nach zuvor vier Vizemeisterschaften in Folge haben die Weißenfelser den Aufstieg aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt in die Oberliga geschafft. "Wir sind überglücklich", strahlte Oha vor Freude. Der 31-jährige und sein Co-Trainer Martin Sichting hatten die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen . Ein Dreivierteljahr später dürfen sie sich Meistertrainer nennen.

Hatte es der SSC am Mittwochabend mit dem 0:0 gegen den SV Blau-Weiß Dölau noch verpasst, die Schützenhilfe zum vorzeitigen Titel zu nutzen, war der Spitzenreiter am Sonnabend umso motivierter. "Man hat gemerkt, dass die Jungs hoch wollten", betonte Oha und ergänzte: "Wir wollten es unbedingt zu Hause schaffen." Dies gelang dank der Treffer von Christopher Zerbe (21.) und Tim Lehmann (90.+2). "Es passt irgendwie zu der Saison, dass das 2:0 mit dem Abpfiff fällt - wie gefühlt so oft in diesem Jahr, in dem wir die Dinger erst ganz zum Schluss zugemacht haben", sagte Oha.

15 Punkte Vorsprung bei nur noch vier Spielen

Die Entscheidung um die Landesmeisterschaft haben die Weißenfelser dagegen ganz früh zugemacht. Anders als in der Vorsaison, als ihnen der Titel in einem Herzschlagfinale noch in der Nachspielzeit entrissen wurde. Umso souveräner ist der Triumph des SSC Weißenfels in dieser Saison: Vier Partien sind noch zu bestreiten, doch 15 Punkte Vorsprung sind nicht mehr aufzuholen.