SSC Weißenfels klärt die Trainerfrage: Ein junges Duo übernimmt

Seit Freitagabend grüßt der SSC Weißenfels wieder von der Tabellenspitze der Verbandsliga. Mit einem 3:0-Heimerfolg über die SG Rot-Weiß Thalheim hatte der Saalesportclub die Tabellenführung im Oberhaus von Sachsen-Anhalt vom 1. FC Lok Stendal übernommen. Trotzdem wird der bisherige Coach Rüdiger Hoppe in der neuen Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen , wie der SSC letzte Woche bekannt gab. Inzwischen ist die Nachfolge geklärt.

Maximilian Oha und Martin Sichting werden in der neuen Saison die Geschicke des SSC Weißenfels verantworten. Dies gab der Sportliche Leiter Maik Zimmermann im "FuBu"-Podcast bekannt. Der 30-jährige Oha steht aktuell beim sächsischen Landesklasse-Vertreter Kickers 94 Markkleeberg in der Verantwortung, der 35-jährige Sichting kommt vom Kreisoberligisten VfB Scharnhorst Großgörschen nach Weißenfels. Zu den FuPa-Profilen:

>> Martin Sichting

Sichting sei "eines der größten Trainertalente, die wir hier im Burgenlandkreis haben", sagte Zimmermann. Beim SSC solle er mit Oha "gemeinsam als Trainerteam" auftreten und "einen hohen Stellenwert als Co-Trainer" genießen. Die Hauptverantwortung aber liegt bei Oha, der selbst schon eine kurze Vergangenheit in Weißenfels hat. In der Saison 2017/18 stand er im Kader des damaligen 1. FC Weißenfels, allerdings bremste eine Verletzung den früheren Junior von RB Leipzig aus - weswegen er früh die Trainerlaufbahn einschlug. "Ich denke, er ist von seiner Persönlichkeit weit und hat hohe Ziele an sich", erklärte Zimmermann: "Im mehrmaligen Austausch mit Max habe ich erkannt, dass er brennt."