Trainer Felix Mayer macht zum Saisonende Schluss – SV Mammendorf „bedauert diese Entscheidung sehr“ Verein auf Nachfolger-Suche

Einen neuen Verein hat Mayer nach eigener Aussage noch nicht. „Ich habe für mich definiert, was ich möchte.“ Auch eine Anstellung als Co-Trainer bei einem höherklassigen Verein könne er sich vorstellen. Sollte sich nichts ergeben, „kann ich mir auch eine Pause vorstellen“, so Mayer.

Felix Mayer seit 2019 im Amt beim SV Mammendorf

Im Sommer 2014 übernahm Mayer im Alter von gerade einmal 18 Jahren mit dem C-Klassisten SV Althegnenberg seine erste Herren-Mannschaft. Damals war er der jüngste Fußballtrainer in Bayern. Nach zwei Jahren in Althegnenberg trainierte Mayer den A-Klassisten Sportfreunde Breitbrunn. 2019 folgte schließlich der Wechsel nach Mammendorf.

In der Corona-Saison 2019/2021 betreute Mayer zunächst die in der A-Klasse kickende Reserve, ab Sommer 2021 die Kreisliga-Truppe. In der ersten Spielzeit sicherten sich die Mammendorfer erst in der allerletzten Sekunde des letzten Saisonspiels den Klassenerhalt. In der abgelaufenen Saison verpassten die Mammendorfer als Tabellen-fünfter knapp die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Ab März spielen die Schwarz-Gelben daher in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt in der Kreisliga. (Dirk Schiffner)