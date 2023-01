Trainer Fabian Niedeprüm übernimmt den FC Löffingen

Die Kreisliga A ist keine Option. Der zweite Abstieg binnen eines Jahres soll nach dem albtraumhaften Absturz aus der Fußball-Landesliga beim FC Löffingen mit aller Macht verhindert werden. Zwar überwintert das Team des Fußball-Bezirksligisten mit aktuell nur 15 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, doch die Aufbruchstimmung ist bei den Rothosen ungebrochen. Dass sie Fußball spielen können, bewiesen die Löffinger am letzten Spieltag vor der Winterpause mit einem 3:1-Sieg in Hinterzarten. Ein Erfolg, der Hoffnungen schürte und HSV-Trainer Nurhan Ardiclik so sehr beschäftigte, dass er seinen Rücktritt erklärte. Kay Ruf wird den HSV in die Frühjahrsrunde führen.

Auch beim FC Löffingen gibt es nach langer Suche eine Weichenstellung: Fabian Niederprüm, der in der Herbstrunde noch die zweite Mannschaft des Freiburger FC in der Landesliga, Staffel II geführt hatte, ist mit sofortiger Wirkung neuer Trainer des FC Löffingen. Der 32-Jährige lebt in Hinterzarten und ist Lehrer für Geschichte, Sport und Wirtschaft am Gymnasium Birklehof. "Die Situation in Löffingen ist sehr spannend", sagt Niederprüm, der keinen Zweifel lässt, dass er mit seinem neuen Team den Klassenerhalt schaffen will. "Die Mannschaft hat Qualität", ist der neue FCL-Coach überzeugt, der nicht zuletzt auf einen erfahrenen Heimkehrer setzen kann. Alexander Schuler ist vom Landesliga-Spitzenreiter DJK Donaueschingen zum FC Löffingen zurückgekehrt. Am Mittwoch bittet Niederprüm zum Trainingsauftakt. Grün werden er und die FCL-Kicker dabei wohl nicht sein: Die Plätze im Haslachstadion sind seit Montag winterweiß.