Torlos im ersten Test SV Auersmacher: In Jägersburg kein Tor gegen Brebach

RPS-Oberligist SV Auersmacher und Saarlandligist SC Halberg Brebach trennten sich in einem Testspiel, das im Homburger Stadtteil Jägersburg ausgetragen wurde, torlos. Da im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil kein bespielbarer Platz zur Verfügung stand, wurde die Begegnung im 40 km entfernten Homburger Norden ausgetragen. Beim SVA haben viele Spieler wegen Krankheit, Verletzung oder Urlaub gefehlt. Für den Oberligisten steht die kommende Woche im Zeichen der Vorbereitung auf das Hallen-Masters in der Saarbrücker Saarlandhalle. Erst am Samstag, 11. Februar bestreitet das Team von Trainer Jan Berger das nächste Testspiel. Dann geht es auf dem Kunstrasenplatz in Auersmacher gegen den Saarlandligisten SpVgg. Quierschied. Der Anstoß soll um 15 Uhr erfolgen.