Torjäger Marco Lüttgen kehrt zum SC West zurück Nach einem halben Jahr ist der Angreifer vom 1. FC Monheim zurückgekehrt.

Trotz seines schnellen Abschieds will Lüttgen den Schritt nach Monheim nicht als Fehlentscheidung verstanden wissen. „Ich bereue den Wechsel nicht. Aber es ist nun einmal so, dass sich die Erwartungen, die ich nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen in Monheim hatte, nicht erfüllt haben“, erklärt Lüttgen. Für den FCM stand der Stürmer in der ersten Saisonhälfte zwar in 16 Pflichtspielen auf dem Platz. Meist kam Lüttgen aber nur von der Bank ins Spiel. Das war zu wenig für den ehrgeizigen Rechtsfuß, der in der Vorsaison noch im Trikot des SC West mit 16 Toren in 32 Oberligaspielen für Furore gesorgt hatte.

Die Erkenntnis, nicht mehr als ein Teilzeitarbeiter im Fußballtrikot zu sein, sorgte zunehmend für Frust bei Lüttgen, den letztlich auch das bestens organisierte Umfeld in Monheim und die netten Mannschaftskollegen nicht davon abhalten konnten, den Schritt zurück zu vollziehen. „Ich bin nach Monheim gegangen, um Fußball zu spielen und nicht um Freunde zu finden. Wenn dann aber die Spielpraxis fehlt, ist es vielleicht besser, die Notbremse zu ziehen“, erklärt Lüttgen.

Von seinem Wechsel zurück an die alte Wirkungsstätte erhofft sich Marco Lüttgen einiges. „Ich will wieder regelmäßig spielen und Tore schießen.“ Letzteres klappte in Monheim einfach nicht. Sein einziger Pflichtspieltreffer resultierte aus einem verwandelten Strafstoß, der das Erstrundenaus nach Elfmeterschießen im Niederrheinpokal gegen den klassentieferen Landesligisten Mülheimer FC aber auch nicht abwenden konnte. In der Liga blieb Lüttgen torlos – völlig untypisch für den „Knipser“.