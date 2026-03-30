Torfestival in der Landesliga: Favoriten überragen deutlich

Scherpenberg war stark unterwegs. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein hatte es in sich - mit klaren Machtdemonstrationen, späten Wendungen und einigen torreichen Begegnungen. Vor allem in der Spitzengruppe setzten mehrere Teams deutliche Ausrufezeichen.

Für das spektakulärste Ergebnis sorgte erneut 1. Spvg. Solingen-Wald 03, die SC Union Nettetal nach frühem Rückstand mit 6:1 überrollte. Überragender Mann war einmal mehr Enes Topal, der vier Treffer selbst erzielte und damit nahtlos an seine Gala aus der Vorwoche anknüpfte. Auch Marco Donato Cirillo traf doppelt, beide Male per Strafstoß, und unterstrich die offensive Wucht der Solinger.

Ebenfalls souverän agierte SC Kapellen-Erft, das TuRU Düsseldorf mit 4:0 besiegte. Mann des Spiels war Janis Waffenschmidt, der dreifach traf und die Partie früh entschied. Kapellen bestätigte damit eindrucksvoll seine Ambitionen.

Nicht minder dominant präsentierte sich SC Velbert, der FC Remscheid beim 6:0 keine Chance ließ. Bereits nach 13 Minuten stellte Moritz Overfeld mit einem Doppelpack die Weichen früh auf Sieg, ehe die Partie komplett kippte und Velbert den Gegner förmlich auseinander nahm.

Im oberen Drittel bleibt auch ASV Einigkeit Süchteln dran. Beim 2:1 gegen DJK Gnadental sorgte Lars Prigge für die Entscheidung, nachdem Leo Heinrich Rennett die Führung erzielt hatte. Gnadental hielt dagegen, musste sich aber knapp geschlagen geben.

Deutlich turbulenter ging es beim 1:1 zwischen TSV Solingen und DV Solingen zu. Die Gäste gingen durch Mehmet Zeki Tunc in Führung, doch kurz vor der Pause glich Jasper Teske aus – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf insgesamt gerecht wurde.

Für Dramatik sorgte auch die Partie zwischen VfB 03 Hilden II und VSF Amern. Nach einer 2:0-Führung der Gastgeber drehte Amern in der Schlussphase auf und kam durch Treffer in der 90. und 90.+6 Minute noch zum 2:2-Ausgleich.

Scherpenberg zeigt Offensivstärke

In Gruppe 2 setzte SV Scherpenberg mit einem 5:2 gegen Sportfreunde Hamborn 07 ein Ausrufezeichen. Vedad Music traf doppelt und legte den Grundstein für den Erfolg. Auch Mülheimer FC 97 überzeugte beim 3:0 gegen SC Werden-Heidhausen, während Viktoria Goch beim 2:0 in Bottrop seine gute Form bestätigte.

Spannung pur gab es hingegen beim 2:2 zwischen FC Kray und Sportfreunde Niederwenigern, wo die Gäste spät führten, ehe Kray in der Schlussminute noch ausglich. Ebenso eng verlief das 3:2 von SV Budberg bei DJK Sportfreunde Katernberg 13/19, bei dem mehrere Treffer innerhalb weniger Minuten fielen.

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ASV Einigkeit Süchteln – DJK Gnadental 2:1

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Lars Prigge (74. Bora Nurettin Kat), Justin Coenen, Felipe Burkhardt, Finn Theißen (81. Janpeter Zaum), Leo Heinrich Rennett (63. Luca Mikail Kovacevic), Leonit Popova (88. Timur Enes) - Trainer: Volker Hansen

DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer (90. Nico Kaufmann), Felix Dannenberg, Sebastian Spinrath, Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad (61. Vojno Jesic), Milos Jesic (61. Oliver Wargalla), Denis Massold (81. Malte Hauenstein), Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Loreen Mählitz - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leo Heinrich Rennett (38.), 1:1 Marco Lüttgen (48.), 2:1 Lars Prigge (66.)



TSV Solingen – DV Solingen 1:1

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (60. Kai Stanzick), Christian Krone, Torben Rüdingloh (74. Jannik Weber), Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (74. Elias Dittmann), Bohdan Melnyk (90. Marco Nyhof), Jasper Teske (90. Cem Cakan) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Illia Pieshykov (62. Stanislao Apicella), Samir Azirar (83. Furkan Sagman), Cedrik Stefan Synclair Mvondo, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (88. Bilal El Ouamari), Sercan Er, Ali-Can Ilbay, Eray Yigiter (54. Ilias El Joudi), Riyan Khan (54. Tarkan Türkmen) - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Mehmet Zeki Tunc (30.), 1:1 Jasper Teske (45.+1)



VfB 03 Hilden II – VSF Amern 2:2

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Simon Metz, Fabio Bachmann, Koray Temiz, Ben Marcel Jelitte, Jaro Vogtmüller (90. Mohammed Abunajie), Abdelilah Zarok (77. Chahir Abu Khorma), Tarique Maurice Hurd (81. Amin Mohsen), Tymoteusz Konrad Szymanski (65. Amine Feldaoui), Yusuke Okuda, Jiyan Alessio Karakis (89. Marijan Prskalo) - Trainer: Koray Sakacali

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Hajime Yokota, Kaiya Otsu, Maximilian Gotzen, Selman Sevinc, Kouki Ozawa, Omar Boudoudou (67. Louis Uhling), Lamin Fuchs (46. Adam El Edghiri), Malte Knop (78. Jonathan Herting-Lopez), Luca Dorsch, Toya Okada (68. Dennis Homann) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Tymoteusz Konrad Szymanski (63.), 2:0 Amine Feldaoui (75.), 2:1 Luca Dorsch (90.), 2:2 Adam El Edghiri (90.+6)



SC Velbert – FC Remscheid 6:0

SC Velbert: Joel Lanz, Niklas Strauch (81. Sandro Dückers), Tobias Doil, Phil Britscho (70. Naoufal El Hamdani), Phil Pape (70. Branislav Veselinovic), Moritz Overfeld, Jovan Gudalovic (69. Mariano-Valerio Manno), Laurenz Schott, Prosper Malua-Kikangila, Ayyoub Ichoutene, Julian Kray (58. Ahmet Gülmez) - Trainer: Christian Britscho

FC Remscheid: Robert Marabian, Finn Belzer, Eliot Cakolli (58. Timo Leber), Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir (79. Luka Ojleski), Luka Sola, Leonhard Fronia (55. Giuseppe Campana) - Trainer: Nermin Jonuzi

Schiedsrichter: Philipp Langer - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Moritz Overfeld (11.), 2:0 Moritz Overfeld (13.), 3:0 Julian Kray (35.), 4:0 Prosper Malua-Kikangila (67.), 5:0 Naoufal El Hamdani (79.), 6:0 Mariano-Valerio Manno (81.)



1. FC Wülfrath – SG Unterrath 0:1

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Ebrahim Omayrat, Robin Köhler, Daniel Ivezic (57. Athanasios Xiros), Ryo Matsutaka, Leon Bachmann (71. Youssef El Boudihi) (81. Amirhossein Hajiaghabozorgi), Toni Zupo, Gian-Luca Bühring, Timo Conde (71. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Dustin Hörz, Daniel Lee (66. Elias Dian), Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla, Nicholas Farin Horn, Christian Bus, Shunya Hashimoto (90. Soru Iwanaga), Shuki Hamanosono - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Antonio Munoz-Bonilla (54.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – SC Union Nettetal 6:1

1. Spvg. Solingen Wald 03: Rostyslav Degtyar, Georgios Siadas (79. Klaus Duplex Songue), Leander Goralski, Edin Šehić (85. Max Schreckenberg), Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo (85. Christos Liampos), Erkan Ari (61. Konstantinos Tsiougaris), Fabio Di Gaetano (81. Kingsley Sarpei), Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte, Florian Heise, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (90. Finn Leon Padberg), Archil Ismail (88. Maurits Kerkman), Tom Gray, Anastasios Koutras, Branimir Galic (64. Eron Saraci) - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 600

Tore: 0:1 Phillip Spickenbaum (21.), 1:1 Enes Topal (23.), 2:1 Marco Donato Cirillo (43. Handelfmeter), 3:1 Enes Topal (50.), 4:1 Marco Donato Cirillo (54. Foulelfmeter), 5:1 Enes Topal (66.), 6:1 Enes Topal (80.)

Besondere Vorkommnisse: Tom Gray (SC Union Nettetal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Rostyslav Degtyar (77.).



SC Kapellen-Erft – TuRU Düsseldorf 4:0

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Efe Özen, Jan Lukas Nosel (25. Lorenz Kowalle), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs (73. Yamato Aoki), Hiroya Suguro (79. Jonas Giesen), Kazuki Hayashi (85. Sergio Fernandez), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (72. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov (60. Baron Osaruwense Asemota), Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor (46. Diyar Turan), Hussein Hammouda, Sahin Ayas (67. Maurice Kouendjin Bankoue), Selcuk Yavuz (85. Liridon Salihu), Mohamed Darwish - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Janis Waffenschmidt (16.), 2:0 Nils Mäker (37.), 3:0 Janis Waffenschmidt (40.), 4:0 Janis Waffenschmidt (50.)



SSV Bergisch Born – Victoria Mennrath 1:0

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda (81. Raul-Antonio Berrocal Fernandez), Maikel Klein, Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch (69. Dijar Cyqalla), Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas (85. Semi Ergin), Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew (67. Marko Mitrasinovic), Moussa Coulibaly (67. Miguel Werner), Oliver Krüppel (67. Isa Özel), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Gloire Sunda (41.)

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Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

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Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf

Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg

Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop

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