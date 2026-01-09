Wintertransfers der Landesliga 2 - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Lintfort
Trainer: Meik Bodden
Zugänge: Alexander Maas (SV Sonsbeck), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Yassin Andich (DJK Blau-Weiß Mintard), Noah Devran Andich Abdeslam (DJK Blau-Weiß Mintard), Ouassim El Abdouni (DJK Blau-Weiß Mintard), Princely Ngangjoh (DJK Blau-Weiß Mintard), Simon Schwarz (DJK Blau-Weiß Mintard), Alfred Appiah (VfB Speldorf), Mohamed El Mimouni jr. (), Yassine Riad (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Mavis Baaken (1. FC Lintfort), Abdoulaye Sall (VfB Speldorf), Andre Rieger (SV Scherpenberg), Beate Hawryluk (VfB Homberg), Taycan Köksel (1. FC Lintfort), Albion Luma (1. FC Lintfort), Leon Haliti (1. FC Lintfort), Simeon Louma (Reaktiviert), Justin Uzochi Owuka (SV Iraklis Hellas Hannover), Meik Bodden (Reaktiviert), Andreas Kossenjans (GSV Moers), Luke Winter (SC St. Tönis 1911/20), Marcel Goretzki (SC St. Tönis 1911/20), Jan Goretzki (SC St. Tönis 1911/20), Jan Philip Roolfs (GSV Moers), Thorsten Kogel (GSV Moers), Jan Ziebell (GSV Moers), Peter Heinz (Hombrucher SV), Marcus Lufen (GSV Moers)
Abgänge: Baha Arslanboga (SV Scherpenberg), Bugra Arslanboga (SV Scherpenberg), Stefan Hüpen (Unbekannt), Mehmet-Ali Cengiz (Rheinland Hamborn), Philipp Hasse (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Gabriel Derikx (SV Scherpenberg), Maximilian Sebastian Menne (), Florian Ortstadt (), Amine Feldaoui (), Shawn Rume (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Cedrik Sprenger (ins Ausland), Sergen Sezen (Schwarz-Weiß Alstaden), Boran Sezen (Schwarz-Weiß Alstaden), Kevin Bodden (), Hendrik Schons (VfL Repelen), Stefan Hüpen (VfB Speldorf), Florian Ortstadt (Viktoria Goch), Lina Killewald (SV Sonsbeck), Amine Feldaoui (VfB 03 Hilden II), Cedrik Sprenger (TuS Baerl), Mohamed El Mimouni jr. (Aus privaten Gründen zurückgetreten), Leon Haliti (1. FC Lintfort II), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Noah Devran Andich Abdeslam (Ziel unbekannt), Yassin Andich (SG Essen-Schönebeck), Alfred Appiah (Ziel unbekannt), Marvin von Zabiensky (Sportfreunde Hamborn 07), Alfred Appiah (OÖ-Liga (Österreich))
DJK Blau-Weiß Mintard
Trainer: Marco Guglielmi
Zugänge: Lucas Elias Simos (SpVg Schonnebeck), Leonard Rettek (SG Essen-Schönebeck), Marvin Matten (FC Kray), Philip Müller (TSV Meerbusch), Joshua Mantan (SG Essen-Schönebeck), Constantin Redeker (Viktoria Buchholz), Maurice Riehle (SV Rot-Weiss Mülheim), Noah Jecksties (VfB Speldorf), Eren Güner (Duisburger FV 08), Serkan Güzel (VfB 03 Hilden), Anil Tura (Wuppertaler SV), Matti Reino Wagener (DJK Blau-Weiß Mintard II), Leon Fritsch (FC Blau-Gelb Überruhr), Fatih Koru (Türkgücü Ratingen), Lukas Malte Elsner (SSVg Velbert II), Armend Butuci (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II)
Abgänge: Dominic Haas (Alte Herren / Ü32), Torben Ridder (Alte Herren / Ü40), Yassin Andich (1. FC Lintfort), Noah Devran Andich Abdeslam (1. FC Lintfort), Ouassim El Abdouni (1. FC Lintfort), Princely Ngangjoh (1. FC Lintfort), Simon Schwarz (1. FC Lintfort), Linus Ansumana (FC Büderich), Daiki Hara (SC St. Tönis 1911/20), Marlon Braun (TVD Velbert zg.), Fabian Müske (TVD Velbert zg.), Rei Kanatsu (Pause / Studium), Justin Schneemann (Fortuna Bredeney), Nils Slawinski (SV Heißen), Matondo-Manace Mbombo (SG Essen-Schönebeck), Henry Schäumer (SSV Homburg-Nümbrecht), Constantin Redeker (VfB Speldorf), Kejan Güzel (Duisburger FV 08)
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Trainer: Sascha Hense
Zugänge: Maurice Tavio Y Huete (SpVg Schonnebeck), Kerron Oteng-Adjei (SpVg Schonnebeck), Finn Wielgosz (FC Karnap 07/27), Bright John Essien (FC Blau-Gelb Überruhr), Alison Rafael Leite Dos Santos (Mülheimer FC 97), Jeremy Metzler (TuS Essen-West 81), Mohamed Bennaman (Bader SV 91 zg.), Sascha Hense (SV Burgaltendorf), Goudy Mohammed (SW Wattenscheid 08), Nick Hillmann (SG Essen-Schönebeck), Berkant Gebes (SV Biemenhorst)
Abgänge: Andrii Ollinyk (SC Frintrop 05/21), Pascal Brandner (FC Karnap 07/27), Mahmoud Ibrahim (SV Borbeck), Patrick Dutschke (Preußen Eiberg), Timo Lindemann (RuWa Dellwig)
ESC Rellinghausen
Trainer: Sascha Behnke
Zugänge: Shoyo Akaogi (), Julian Haase (ESC Rellinghausen), Calvin Minewitsch (SpVg Schonnebeck), Fabrice Haller (ESC Rellinghausen II), Kamil Poznanski (ETB Schwarz-Weiß Essen), Taeyang Ko (SC Sonnborn), Jérôme Martial Sabrowski (VfB Bottrop), Maurice Muschalik (SpVgg Steele)
Abgänge: Luca Krämer (Heisinger SV), Julian Haase (ESC Rellinghausen), Marc Lauderbach (Unbekannt), Jim Conor Baudenbacher (TSV Einigkeit Dornap), Tobias Doil (SC Velbert), Patrick Hollenbeck (Karriereende), Bradley Asoh (VfB Speldorf), Niklas Nadolny (Sportfreunde Niederwenigern), Nils Ruf (Karierre verletzungsbedingt unterbrochen), Obed Nana Agyeman (Unbekannt), Taeyang Ko (Unbekannt)
FC Kray
Trainer: Dimitrios Pappas
Zugänge: Milot Ademi (FC Rot-Weiß Erfurt), Faris El Maaroufi (TGD Essen-West), Luca Kazelis (VfB Homberg), Benludvig Elad (SuS 21 Oberhausen), Raul Sossong Bautista (VfB Bottrop), Max Gerd Nawrath (SpVgg Steele)
Abgänge: Marvin Matten (DJK Blau-Weiß Mintard), Florian Abel (RW Oberhausen II), Obiora Uzukwu (Vogelheimer SV), Nils Ole Brühl (SuS 21 Oberhausen), Abid Yanik (SC Obersprockhövel), Koffi Jason Togbedji (DJK Adler Union Frintrop), Ahmed Kulalic (VfB Bottrop), Noah Schulz (SV Blau-Weiß Dingden), Brown Osaro Amadin (SV Scherpenberg), Ilias Bouharrou (SV Horst-Emscher 08), Chrysanth Mallek (Unbekannt), Issa Allouche (Unbekannt), Luis Miguel Hoffart (GSG Duisburg), Vladyslav Stelmakh (Unbekannt)
GSV Moers
Trainer:
Zugänge: Karim El Moumen (Sportfreunde Hamborn 07), Lukas Koch (), Nils Christian Werner (TSV Meerbusch), Jan Ziebell (TSV Meerbusch), Konstantin Möllering (SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (SV Scherpenberg), Mert Kefeli (TV Kalkum-Wittlaer), Furkan Yavuz (SC St. Tönis 1911/20), Jan Philip Roolfs (Sportfreunde Hamborn 07), Louis Scholl (GSV Moers), Matti Grabig (GSV Moers), Gerd Möthe (Grün-Weiß Vernum II), Koki Okamura (Duisburger FV 08), Patrick Iwersen (Interimstrainer)
Abgänge: Emir Demiri (VfB Homberg), Tim Konrad (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Lewis Brempong (SC Unterbach), Dominik Weigl (1. FC Viersen), Joel Preuß (Rheinland Hamborn), Leandro Adams (unbekannt), Jean-Pierre Dressler (unbekannt), Luis Gizinski (unbekannt), Viacheslav Hrebniev (unbekannt), Luan Schreiber (unbekannt), Andreas Kossenjans (unbekannt), Robin Rasche (unbekannt), Viacheslav Hrebniev (VfB Homberg II), Osman Simsek (SV Genc Osman Duisburg), Burak Bayram (Unbekannt), Burak Bayram (Türkiyemspor Essen), Luis Gizinski (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Luan Schreiber (TuS Xanten), Christian Skerwiderski (GSV Moers II), Robin Rasche (VfL Repelen), Leandro Adams (VfL Repelen), Max Brauckmann (VfL Repelen), Jean-Pierre Dressler (FC Rumeln-Kaldenhausen), Raul Madrid Belinchon (FC Rumeln-Kaldenhausen), Dirk Warmann (Zurückgetreten), Andreas Kossenjans (1. FC Lintfort), Patrick Iwersen (Zurückgetreten), Nils Christian Werner (SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (SV Scherpenberg), Pierre Nowitzki (FC Büderich), Jan Philip Roolfs (1. FC Lintfort), Thorsten Kogel (1. FC Lintfort), Jan Ziebell (1. FC Lintfort), Deniz Aktas (Rheinland Hamborn), Julian Lösbrock (Rheinland Hamborn), Maximilian Hasshoff (1. FC Hirschkamp), Karim El Moumen (VfB Speldorf), Marcus Lufen (1. FC Lintfort)
Mülheimer FC 97
Trainer: Engin Tuncay
Zugänge: Muzaffer Eren (Mülheimer FC 97), Mirac Eren (FSV Duisburg), Sihun Kim (SG Unterrath), Naim El Barkani (ETB Schwarz-Weiß Essen), Takeru Kokubu (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Marc - Aime Rigione (Viktoria Buchholz), Kakeru Akasaka (FC Karnap 07/27), Berat Arican (FC Blau-Gelb Überruhr), Yechan Baek (SC Union Nettetal), Gianluca Barone (1. FC Mülheim-Styrum), Emre Gözen (FSV Duisburg), Elmin Mujezinovic (ETB Schwarz-Weiß Essen), Enes Cakir (FC Blau-Gelb Überruhr), Taha Halil Kuzuoglu (Mülheimer FC 97), Edis-Cem Yilmaz (ETB Schwarz-Weiß Essen), Mert Kostov (Rot Weiss Ahlen)
Abgänge: Harding Mac Stuell Beira (SSVg Velbert), Tolunay Isik (Türkspor Dortmund zg.), Amed Öncel (Türkspor Dortmund zg.), Nurettin Kayaoğlu (SV Rhenania Hamborn), Lorik Rama (SV Sonsbeck), Serdy Nguala (Schwarz-Weiß Alstaden), Cem Sabanci (Ratingen 04/19), Servet Furkan Aydin (FC Pesch), Leon Janberk Anadol (Fatihspor Mülheim), Muhammed-Ali Karkar (SSV Buer), Alison Rafael Leite Dos Santos (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Emmanuel Yeboah (VfB 03 Hilden), Mehmet Serif Dalyanoglu (TuS Ennepetal), Camara Kessery (Schwarz-Weiß Alstaden), Jesse Modebelu Okoye (TVD Velbert zg.), Mirkan Sezgin (SV Rhenania Hamborn), Luan Petsch (GSG Duisburg)
PSV Wesel
Trainer: Björn Assfelder
Zugänge: Jan Gehrmann (TV Voerde), Noah Karschti (SC Rot-Weiß Oberhausen), Zinedine Funfack (VfL Rhede II zg.), Zinedine Funfack (VfL Rhede), Gian-Luca Klinger (VfL Rhede)
Abgänge: Ben Breuer (Karriereende), Mattis Luca Scheveling (Umzug nach Münster), Necati Güclü (RW Selimiyespor Lohberg), Orkay Güclü (RW Selimiyespor Lohberg), Lauritz Meis (PSV Wesel III), Ben Breuer (SV Spellen), Clement Edache Itodo (SV Bislich), Mattis Luca Scheveling (Wacker Mecklenbeck)
Rhenania Bottrop
Trainer: Stefan Thiele
Zugänge: Murat Berbero (FC Sterkrade 72), Jan Niklas Schröer (DJK Arminia Klosterhardt), Felix Gatner (DJK Adler Union Frintrop), Berkan Turp (), Tom Kaczmarek (SC Buschhausen 1912), Lucas Bellingkrodt (SpVgg Steele), Marvin Hillenbrand (FC Welheim), Deniz Erdem (SV Genc Osman Duisburg), Robin Zander (SuS 21 Oberhausen), Mohammad Almahmoud Alhussain (Reaktiviert), Canel Kaya (Dostlukspor Bottrop zg.), Cesur Oruc (Dostlukspor Bottrop)
Abgänge: Kevin Sokhan Sanj (SV Borbeck), Luca Rüdel (VfL Grafenwald), Niko Richter (VfL Grafenwald), Robin Polak (VfL Grafenwald), Thilo Grollmann (Fortuna Bottrop), Kevin Wenderdel (Karriereende)), Midjan Ibranovic (SC Schaffrath), Marcel Wischnat (Alemannia Essen), Niklas Wenderdel (Fortuna Bottrop), Luca Fischer (Fortuna Bottrop), Ben Maarten Jansen (Fortuna Bottrop), Jan Larisch (Fortuna Bottrop), Hannes Ostgathe (Fortuna Bottrop), Lennart Dickmann (Fortuna Bottrop), Dietmar Dieske (Fortuna Bottrop), Marvin Backhaus (Pausiert), Thuto Schneider (Spvgg Sterkrade-Nord), Mohammad Almahmoud Alhussain (SC 1920 Oberhausen), Flavio Dietz (Rot-Weiss Essen II), Orcun Mengenli (Rot-Weiss Essen II), Tekin Mang (SV Genc Osman Duisburg), Marvin Hillenbrand (Dostlukspor Bottrop), Marvin Backhaus (Rot-Weiss Essen II)
SC Werden-Heidhausen
Trainer: Danny Konietzko
Zugänge: Jamal Daniel Werner (FSV Kettwig), Abdelmalik El Ouriachi (SuS Haarzopf)
Abgänge: Bastian Lübeck (SpVgg Steele)
SG Essen-Schönebeck
Trainer: Olaf Rehmann
Zugänge: Johann Müller (DJK Arminia Klosterhardt), Timo Nickel (SpVgg Steele), Nick Hillmann (Sportfreunde Niederwenigern), Athanassios Angelos Gentidis (SpVg Schonnebeck), Karsten Meinusch (SpVgg Steele), Matondo-Manace Mbombo (DJK Blau-Weiß Mintard), Bryan Asagwara (VfB Homberg), Maximilian Reichwein (SpVg Schonnebeck), Fabio Theisen (SuS 21 Oberhausen), Henri Kvesa (SpVg Schonnebeck), Semih Zorlu (Pausiert), Yassin Andich (1. FC Lintfort), Luiz-Simon Kreisköther (Rot-Weiss Essen II), Luca Bergermann (SuS 21 Oberhausen)
Abgänge: Tim Lausch (), Jesse Arthur (), Elvis Fioklou-Toulan (), Alexander Louis Hernaut (), Mahde Hadekhalaf Kaeede (), Leon Krasniqi (), David-Alexander Mazan (), Nikita Senk (SG Essen-Schönebeck II), Erik Ludwig (SG Essen-Schönebeck II), Marco Langer-Jordy (SG Essen-Schönebeck II), Luiz-Simon Kreisköther (Rot-Weiss Essen II), Reo Yoda (), Reo Yoda (SV Biemenhorst), Nana Kwame Appiah (VfB Bottrop), Athanassios Angelos Gentidis (DJK Arminia Klosterhardt), Avni Yirmibes (Vogelheimer SV), Elyesa Onur (SV Genc Osman Duisburg), Kurt Nauroschat (), Soheib Benhamza (Fatihspor Mülheim), Nick Hillmann (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Ishak Öztürk (Unbekannt)
Sportfreunde Hamborn 07
Trainer: Soumiya Bouhadi
Zugänge: Alexander Geraedts (TSV Meerbusch), Lars Marcel Werth-Jelitto (VfR Krefeld-Fischeln), Seungho Noh (Cronenberger SC), Soumiya Bouhadi (VfL Grafenwald), Emre Bayrak (SV Rhenania Hamborn), Gennaro Harling (SV Rhenania Hamborn), Marvin von Zabiensky (1. FC Lintfort)
Abgänge: Metehan Türkoglu (Westfalia Herne), Lennard Kaiser (Mülheimer SV 07), Kevin-Dean Krystofiak (Mülheimer SV 07), Michel Roth (Mülheimer SV 07), Karim El Moumen (GSV Moers), Jan Philip Roolfs (GSV Moers), Joel Bayram (SpVgg Sterkrade 06/07), Emanuel Amissah (SV Rhenania Hamborn), Cenk Kocak (SV Rhenania Hamborn), Mamadou Lamarana Diallo (SV Rhenania Hamborn), Alexander Gbür (Schwarz-Weiß Alstaden)
Sportfreunde Niederwenigern
Trainer: Marcel Kraushaar
Zugänge: Frederik Lach (ETB Schwarz-Weiß Essen), Marc Geißler (SpVgg Steele), Cem Ural (SSVg Velbert), Niklas Nadolny (ESC Rellinghausen), Finn Luca Baartz (Sportfreunde Niederwenigern), Linus Julius Hirsch (Sportfreunde Niederwenigern), Hendrik Maximilian Fülber (Sportfreunde Niederwenigern), Maurice Krall (ETB Schwarz-Weiß Essen)
Abgänge: Jason-Lee Gerhardt (SV Burgaltendorf), Nick Hillmann (SG Essen-Schönebeck), Paul Beyer (Sportfreunde Niederwenigern II), Niklas Lümmer (Sportfreunde Niederwenigern II), Marcel Modro (Sportfreunde Niederwenigern II), Phil Pape (SC Velbert), Yannick Ruhs (SC Velbert), Jan-Philipp Vonk (Sportfreunde Niederwenigern II), Sergej Stahl (TuSEM Essen 1926), Nico Van Der Heuvel (Sportfreunde Niederwenigern II), Nils van Kleef (Pausiert)
SV Budberg
Trainer: Tim Wilke
Zugänge: Luis Weyhofen (SV Budberg), Malte Cedric Kluge (SV Budberg), Finn Berg (SV Budberg), Fynn Jansen (SV Budberg), Alessandro Hochbaum (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jamie van De Loo (1. FC Kleve), Ceyhun Dagdemir (BFC Preussen), Markus Hangert ()
Abgänge: Lenny Romeo Joseph Pawlinski (unbekannt), David Dohmen (Karriereende), Jonas Kühnau (SV Budberg II), Davud Kocagöz (Duisburger FV 08), Robin Morawa (SV Schwafheim), Tim Ulrich (SpVg Schonnebeck), Moritz Janßen (Karriereende), Ceyhun Dagdemir (GSG Duisburg), Volker Prangen (Gesundheitliche Gründe)
SV Scherpenberg
Trainer: Sven Schützek
Zugänge: Baha Arslanboga (1. FC Lintfort), Bugra Arslanboga (1. FC Lintfort), Dominik Varlemann (Spvgg Meiderich 06/95), Gabriel Derikx (1. FC Lintfort), Vedad Music (SC Union Nettetal), Jasin Saiti (VfR Krefeld-Fischeln), Tevfik Kücükarslan (SV Genc Osman Duisburg), Ilyas Talha Demir (FSV Duisburg), Miguel Nefian (1. FC Kleve), Hope Noruwa Ogansuyi (VfR Krefeld-Fischeln), Ali Gülcan (Westfalia Herne), Kaan Terzi (TVD Velbert zg.), Arda Terzi (TVD Velbert zg.), Brown Osaro Amadin (FC Kray), Gian-Luca Reck (SV Wilhelmshaven), Sven Schützek (Interimstrainer), Nils Christian Werner (GSV Moers), Conner Marco Wastian (GSV Moers)
Abgänge: El Houcine Bougjdi (), Etinosa Igbionawmhia (), Konstantin Möllering (), Joel Schoof (), Valdet Totaj (), Marcio Jordan Blank (VfB Homberg), Valdet Totaj (Rheinland Hamborn), Samet Sadiklar (Rheinland Hamborn), Konstantin Möllering (GSV Moers), Conner Marco Wastian (GSV Moers), Joel Schoof (Rheinland Hamborn), Nico Frömmgen (Rheinland Hamborn), Etinosa Igbionawmhia (Rheinland Hamborn), Andre Rieger (1. FC Lintfort), El Houcine Bougjdi (TuS Asterlagen), Thomas Kellogg Case (VfV Borussia 06 Hildesheim), Brian Guth (SV Haesen-Hochheide), Fynn Müller (TuS Asterlagen), Christian Mikolajczak (Trennung nach Niederlage in Goch), Dominik Varlemann (), Ali Gülcan (), Ali Gülcan (Schwarz-Weiß Alstaden), Ilyas Talha Demir (FSV Duisburg)
VfB Bottrop
Trainer: Marco Hoffmann
Zugänge: Lasse Dittner (Spvgg Sterkrade-Nord), Marco Hoffmann (Fortuna Bottrop), Ralf Thiel (SuS 21 Oberhausen), Aristotelis Nikolaidis (VfB Bottrop), Raul Sossong Bautista (DJK Adler Union Frintrop), Diego Sossong Bautista (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Bjarne Neumann (Schwarz-Weiß Alstaden), Labinot Kryeziu (TVD Velbert zg.), Alexander Beloshapkin (TuRU Düsseldorf), Olcay Yilmaz (DJK Arminia Klosterhardt), Nico Petritt (SpVg Schonnebeck), Ahmed Kulalic (FC Kray), Sascha Wisniowski (Fortuna Bottrop), Samir Ismailov (DJK Eintracht Coesfeld), Dacy Akanji Akwa Orock (SG Unterrath), Nana Kwame Appiah (SG Essen-Schönebeck), Anil Özgen (Türkspor Dortmund), Niklas Böhm (DJK TuS Hordel)
Abgänge: Hüssein El-Moussa (Dostlukspor Bottrop), Sabri Can (RWT Herne), Kaan Semiz (Spvgg Sterkrade-Nord), Hussein Alameddine (SV Genc Osman Duisburg), Deniz Michalik (Türkspor Dortmund zg.), Anil Özgen (Türkspor Dortmund zg.), Ali Al Hakim (FC Welheim), Hussein Maatouk (), Jérôme Martial Sabrowski (ESC Rellinghausen), Emre Köksal (SC Reken 24/15), Emre Can Aydin (TuS Asterlagen), Aldin Kljajic (Türkspor Dortmund), Vitalij Nazarov (Türkiyemspor Essen), Danny Steinmetz (Pausiert aus beruflichen Gründen), Danny Steinmetz (1. FC Hirschkamp), Gino Pöschl (VfL Grafenwald), David Gajda (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Raul Sossong Bautista (FC Kray), Diego Sossong Bautista (Vogelheimer SV)
VfB Speldorf
Trainer: Dimitri Steininger
Zugänge: Tim Füten (GSG Duisburg), Destine Onyemere (VfB Speldorf), Luis Holznagel (VfB Speldorf), Danijel Arsenovic (VfB Speldorf), Gabriel Heckerott (VfB Speldorf), Leon Barghorn (VfB Speldorf), Bradley Asoh (ESC Rellinghausen), Baris Atas (ASV Mettmann), Stefan Hüpen (1. FC Lintfort), Robin Tschierske (Mülheimer SV 07), Mertcan Akdeniz (SV Genc Osman Duisburg), Adem Mustafaoglu (Sportfreunde Baumberg), Dominic Miller (USA), Athanasios Tsourakis (Reaktiviert), Karim El Moumen (GSV Moers), Constantin Redeker (DJK Blau-Weiß Mintard), Sebastian Speen (SV Schermbeck)
Abgänge: Alfred Appiah (1. FC Lintfort), Kevin Mouhamed (Duisburger FV 08), Noah Jecksties (DJK Blau-Weiß Mintard), Fabian Schürings (SV Hösel), Abdoulaye Sall (1. FC Lintfort), Ahmet Aldemir (), Tino Kirsch (), Lukas Nowicki (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Max Louis Manzelmann (USA), Toshiaki Sato (Ausland), Luca Leandro Höffken (), Kai Gröger (Karriereende), Philipp Bartmann (Karriereende), Luca Leandro Höffken (SV Budberg II), Ahmet Aldemir (TuS Asterlagen), Danijel Arsenovic (GSG Duisburg), Luis Holznagel (GSG Duisburg), Baris Atas ()
Viktoria Goch
Trainer: Kevin Wolze
Zugänge: Kevin Wolze (), Malte Baumeister (SGE Bedburg-Hau), Thore Seifert (SGE Bedburg-Hau), Jacob Falkhofen (SGE Bedburg-Hau), Pascal Mollenhauer (Viktoria Goch), Andrija Kurandic (VfL Repelen), Florian Ortstadt (1. FC Lintfort), Arne Quernhorst (1. FC Bocholt)
Abgänge: Michel Wesendonk (SV Rees), Lukas Ernesti (Berufsbedingt), Benedikt Schmitz (Studium), Daniel Beine (SV Biemenhorst), Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst), Falko Kersten (SGE Bedburg-Hau), Benedikt Schmitz (VfR Mehrhoog), Andrija Kurandic (SV Rhenania Hamborn)
