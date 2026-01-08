Wintertransfers der Landesliga 1 - alle Zugänge und Abgänge

1. FC Wülfrath

Trainer: Joscha Weber

Zugänge: Dominik Schäfer (Cronenberger SC), Lukas Trier (Cronenberger SC), Daniel Ivezic (VfB 03 Hilden II), Jacob Sami Jawad (SC Velbert), Stephensunny Udoree Chukwudi (VfB Schwelm), Ryo Matsutaka (SC Düsseldorf-West), Mika Mrstik (FC Blau-Gelb Überruhr), Stefan Okkert (TVD Velbert zg.), Satoshi Ueno (Cronenberger SC), Youssef El Boudihi (DJK Gnadental), Takamasa Kaneko (FC Blau-Gelb Überruhr), Ebrahim Omayrat (1. FC Monheim), Leon Bachmann (SpVg Schonnebeck)

Abgänge: Nikolas Schepe (TVD Velbert II), Tim Bruns (SV Union Velbert), Adrian Saitovski (SV Union Velbert), Fabian Helmes (SV Union Velbert), Adil El Hajui (SV Rot-Weiß Wülfrath), Alfonso del Cueto (FC Kosova Düsseldorf), Stephensunny Udoree Chukwudi (SV Rot-Weiß Wülfrath), Maximilian Eisenbach (ASV Mettmann), Yves-David Tshala (BV Gräfrath), Luke Corvin Jahnke (Cronenberger SC), Dominik Schäfer (Cronenberger SC), Giuseppe Raudino (unbekannt)



1. Spvg. Solingen Wald 03

Trainer: Daniele Varveri

Zugänge: Dylan Oberlies (Cronenberger SC), Enes Topal (Sportfreunde Baumberg), Erkan Ari (Ratingen 04/19), Paul Marvin Caspar (Cronenberger SC), Fabio Di Gaetano (Ratingen 04/19), Noah Salau (1. FC Monheim), Rostyslav Degtyar (DV Solingen), Erdal Vurgun (), Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03)

Abgänge: Tayfun Uzunlar (Sportfreunde Gerresheim), Alan Kalongi (Unbekannt), Marvin Stahlhaus (SV Solingen 08/10), Björn Nowicki (VfL Jüchen-Garzweiler), Jose-Miguel Lopez Torres (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Habib Daff (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Manuel Molina-Fertitta (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Marlon Thomasini (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bojan Blazic (FK Jugoslavija Wuppertal), Alan Kalongi (Cronenberger SC), Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Nikolaos Gidopoulos (TSV Eller 04), Raul- Florin Ghite (TSV Eller 04), Antonios Kamplionis (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)



ASV Einigkeit Süchteln

Trainer: Volker Hansen

Zugänge: Fabian Trzensisko (DJK Fortuna Dilkrath), Elias Wilms (1. FC Mönchengladbach), Bora Nurettin Kat (FC Büderich), Justus Küpper (SV Bedburdyck/Gierath), Leonit Popova (SC Union Nettetal), Elvedin Kaltak (SC Union Nettetal), Justin Coenen (SC Union Nettetal), Malte Thesenvitz (FC Anker Wismar)

Abgänge: Metin Türkay (SpVg Odenkirchen), Philip Grefkes (), Torben Esser (DJK Fortuna Dilkrath), Johannes Wilms (), Melano Thier (), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Stefan Zabel (Pausiert), Toshiyuki Kubota (Pausiert), Johannes Leske (SC Brühl 06/45), Demirhan Kumlu (TIV Nettetal), Prince Assibey Mensah (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)



DJK Gnadental

Trainer: Sebastian Michalsky

Zugänge: Nico Kaufmann (Zur neuen Saison), Marco Lüttgen (VfL Jüchen-Garzweiler), Milos Jesic (TSV Krefeld-Bockum), Micael Nack (1. FC Viersen), Tolga Erginer (SG Unterrath), Youssef El Boudihi (1. FC Monheim), Shalom Uyiosa Osarenren (FSV Duisburg), Ibrahima Traoré (), Luca Save Spasovski (SC Kapellen-Erft), Anas Lambrabti (1. FC Viersen), Ahmed Nassim Terki (FSV Vatan Neuss), Etienne Zagorica (TSV Bayer Dormagen), Felix Dannenberg (FC Büderich), Sebastian Spinrath (1. FC Monheim), Oluremi Martins Williams (SG Unterrath), Jesper Petersohn (SV Schlebusch)

Abgänge: Jan Rakow (TSV Bayer Dormagen), Micael Nack (Unbekannt), Jonas Vincent Königs (unbekannt), Shalom Uyiosa Osarenren (Nach Zusage gewechselt), Youssef El Boudihi (1. FC Wülfrath), Florian Alexandre Krings (VfR Büttgen), Noa Gabriel Guerreiro Batista (TSV Bayer Dormagen), Samir Kastanjeva (FC Tannenhof), Maurice Girke (SV Uedesheim), Alexander Nuss (SV Rosellen), Kevin Dyla (Pausiert), Marco Czempik (Pausiert), Samir Derris (Pausiert)



DV Solingen

Trainer: Deniz Aktag

Zugänge: Sercan Er (Sportfreunde Baumberg), Ali-Can Ilbay (Ratingen 04/19), Nahum Belay Ghebressulasie (SC Velbert), Oluremi Martins Williams (SG Unterrath), Eray Yigiter (SC Velbert), Birol Can Adibelli (Ratingen 04/19), Riyan Khan (SC Velbert), Florian Ricken (SV Rot-Weiß Wülfrath), Servet Furkan Aydin (FC Pesch), Furkan Sagman (Sportfreunde Baumberg), Cedrik Stefan Synclair Mvondo (vereinslos (zuletzt Türkspor Dortmund)), Abdelkarim Ifrassen (Reaktiviert), Aylin Caliskan (Reaktiviert), Stanislao Apicella (FC Remscheid), Jörn Malcharek (Reaktiviert), Jörn Malcharek (Reaktiviert)

Abgänge: Yoshiki Urata (TSV Eller 04), Rasim Syuleyman (TSV Eller 04), Gustavo Henrique De Souza Alves Melchior (Rückkehr Heimat), Yuji Adachi (Unbekannt), Min-kyu Kim (Unbekannt), Nusret Yagmur (DV Solingen II), Ahmad Ali (SG Unterrath), Blerton Muharremi (FC Kosova Düsseldorf), Mohamed Barkammich (Unbekannt), Zakaria Abdoun (Unbekannt), Mohamed Barkammich (Rhenania Hochdahl), Min-kyu Kim (SG Benrath-Hassels), Rostyslav Degtyar (1. Spvg. Solingen Wald 03), Oluremi Martins Williams (SG Unterrath), Ahmet Kömek (FC Kosova Düsseldorf), Ahmet Gülmez (Unbekannt)



FC Kosova Düsseldorf

Trainer: Ibo Cöl

Zugänge: Enea Koliçi (KF Ballkani), Roman William Callan (Unío Esportiva Rubí), Blerton Muharremi (ab Juli 2025), Raffael Sommer (Ab Juli 2025), Alfonso del Cueto (1. FC Wülfrath), Beslind Fazlija (TVD Velbert zg.), Alfonso del Cueto (SV Rot-Weiß Wülfrath), Leon Azemi (1. FC Mönchengladbach), Agan Ljeza (SG Unterrath), Kaito Kajitani (FV Bonn-Endenich), Egzon-Baijram Zendeli (FC Winterthur II), Adonis Aliu (FC KEK), Qlirim Koshtanjeva (reaktiviert- Welcome back🙌), Aidan Sadeghi (VfR Mannheim II), Amar Kashtanjevac (VfB 03 Hilden), Ahmet Kömek (DV Solingen), Adem Saidi (Fc Sharri / Kosovo), Mohamed Karma (FC Büderich)

Abgänge: Liridon Salihu (TuRU Düsseldorf), Daniel Pfaffenroth (SC Union Nettetal), Omar Boudoudou (SC Union Nettetal), Maximilian Stellmach (TuRU Düsseldorf), Shunsuke Takahashi (MSV Düsseldorf), Qlirim Koshtanjeva (Unbekannt), Resul Ahmeti (Unbekannt), Enis Vila (Unbekannt), Leonard Lekaj (SC Kapellen-Erft), Oscar James Callan (Holzheimer SG), Arton Tolaj (Holzheimer SG), Mohamed Karma (FC Büderich), Khalid Al-Bazaz (TuS Asterlagen), Resul Ahmeti (1. FC Grevenbroich-Süd), Bujar Idrizi (KF Llapi), Shiqeri Alili (FC Bewegung)



FC Remscheid

Trainer: Björn Joppe

Zugänge: Ramzi Ben Hamada (Cronenberger SC)

Abgänge: Phil Knop (Westfalia Herne), Germano Bonanno (SSV Bergisch Born), Yannick Raufeiser (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Enes Tekin (TSV Meerbusch), Marco Forte (SC Ayyildiz Remscheid), Marvin Misiak (SV Solingen 08/10), Furkan Asut (SV 09/35 Wermelskirchen), Stanislao Apicella (DV Solingen), Niklas Burghard (FSV Vohwinkel Wuppertal)



SC Kapellen-Erft

Trainer: Lennart Ingmann

Zugänge: Leo Stegner (1. FC Mönchengladbach), Bryan Schomann (SVG Neuss-Weissenberg), Justin Schiffer (Holzheimer SG), Alexander Fuchs (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Janis Waffenschmidt (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Marvin Mund (DJK Sparta Bilk), Marvin Mund (Sparta Bilk), Leonard Lekaj (FC Kosova Düsseldorf), Thomas Welzer (TuS Hackenbroich), Illich Mendoza (TuRU Düsseldorf), Cain Zaunbrecher (SC St. Tönis 1911/20), Hiroya Suguro (FC Hennef 05), Shalom Uyiosa Osarenren (DJK Gnadental), Felix Grobarek (Reaktiviert), Lars Alex (Holzheimer SG)

Abgänge: Robert Wilschrey (Holzheimer SG), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim), Samuel Campillo (SV Uedesheim), Giosué Joel Mangano (SC Union Nettetal), Bilal Ebanhesaten (SV Uedesheim), Ebenezer Amoah (Unbekannt), David Erberich (Sportfreunde Vorst), Julián Garcia Ramon (Unbekannt), Luca Knuth (TSV Bayer Dormagen), Sven Raddatz Ü40 (SC Kapellen-Erft Ü40), Stefan Schiffer (VfL Jüchen-Garzweiler), Newton Osayuwamen Lawrence (Pausiert), Taeyun Song (Heimat), Luca Save Spasovski (Unbekannt), Luca Save Spasovski (DJK Gnadental), Jeremy Franklyn Müller (BV Wevelinghoven), Maik Ferber (SV Uedesheim), Shalom Uyiosa Osarenren (Unbekannt), Cain Zaunbrecher (Unbekannt), Leonard Lekaj (1. FC Viersen)



SC Union Nettetal

Trainer: Kemal Kuc

Zugänge: Giosué Joel Mangano (SC Kapellen-Erft), Nick-Odin Münster (FC Wegberg-Beeck), Leon Chuontu Tumbarinu (SG Unterrath), Mats Platen (VfR Krefeld-Fischeln), Eron Saraci (), Tomi Alexandrov (), Maurits Kerkman (), Moritz Kosfeld (SV Sonsbeck), Daniel Pfaffenroth (FC Kosova Düsseldorf), Omar Boudoudou (FC Kosova Düsseldorf), Maurits Kerkman (FC Wegberg-Beeck), Eron Saraci (VfR Krefeld-Fischeln), Branimir Galic (SC St. Tönis 1911/20), Tobias Schriddels (Holzheimer SG), Hauke Winkens (FC Wegberg-Beeck), Demirhan Kumlu (TIV Nettetal), Tom Gray (TSV Solingen)

Abgänge: Vedad Music (SV Scherpenberg), Luca Dorsch (VSF Amern), Peer Winkens (FC Wegberg-Beeck), Maximilian Köhler (FC Büderich), Malik Timmerberg (SpVg Schonnebeck), Miguel Jason Franz Bügler (VfL Jüchen-Garzweiler), Samuel Laurin Darius Derkum (1. FC Kleve), Drilon Istrefi (MSV Düsseldorf), Leonit Popova (ASV Einigkeit Süchteln), Elvedin Kaltak (ASV Einigkeit Süchteln), Justin Coenen (ASV Einigkeit Süchteln), Roland Garnschröder (SC Schiefbahn II), Yechan Baek (Mülheimer FC 97), Kaies Alaisame (FC Büderich), Daniel Pfaffenroth (SpVg Odenkirchen), Luka Drca (Zurück nach Bosnien), Leon Chuontu Tumbarinu (Germania Hilfarth)



SC Velbert

Trainer: Christian Britscho

Zugänge: Tobias Doil (ESC Rellinghausen), Prosper Malua-Kikangila (Cronenberger SC), Phil Pape (Sportfreunde Niederwenigern), Yannick Ruhs (Sportfreunde Niederwenigern), Moritz Overfeld (Wuppertaler SV), Alper Islam (FC Blau-Gelb Überruhr), Marc Aaron Kleiner (SC Velbert II), Tjorben Mithrandir Schlieper (SC Velbert II), Tom Luis Schumacher (SC Velbert), John-Max Kowalski (FSV Vohwinkel Wuppertal), Linus Kaminski (SSVg Heiligenhaus), Sandro Dückers (TSG Sprockhövel), Christian Britscho (Wuppertaler SV), Mariano-Valerio Manno (Wuppertaler SV), Wahib Moussa (MSV Duisburg), Jovan Gudalovic (SC Velbert)

Abgänge: Haakon Johannes Pomorin (1. FC Bocholt), Ibrahim Demir (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Haakon Johannes Pomorin (1. FC Bocholt), Nahum Belay Ghebressulasie (DV Solingen), Gjilf Shabani (FSV Vohwinkel Wuppertal), Jacob Sami Jawad (1. FC Wülfrath), Eray Yigiter (DV Solingen), Riyan Khan (DV Solingen), Jill Daniel Hillemacher (TuS Hattingen), Kleomenis Tsioutsioulitis (Cronenberger SC), Constantin John (SC Velbert II), Andre Grimmert (SC Velbert II), Moritz Sklarek (SC Velbert II), Mateo Sime Pavlinusic (SC Velbert II), Yannick Ruhs (), Hasan Utku (), Mert Celik ()



SG Unterrath

Trainer:

Zugänge: Ayyoub Ichoutene (TuRU Düsseldorf), Max Kohmann (Ratingen 04/19 U23 II), Antonio Munoz-Bonilla (FC Büderich), Ali Can Aktag (Ratingen 04/19 U23 II), Dustin Hörz (Ratingen 04/19 U23 II), Yusuf Sahin (TSV Meerbusch II), Mikura Suzuki (TuRU Düsseldorf), Brian Prince Oldenburg (FC Olympia Kirrlach), Ibrahim Jaha (VfB 03 Hilden II), Ahmad Ali (DV Solingen), Elias Dian (1. FC Monheim), Suleiman Coly (SG Unterrath), Basiru-Zachari Umaru (SG Unterrath), Shunsuke Hidaka (Japan), Yuzuki Fujimoto (Japan), Nicholas Farin Horn (SG Unterrath), Marek-Steven Cisowski (BV Weckhoven), Aleksandr Rybakov (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Pascal Tonou (SG Benrath-Hassels), Oluremi Martins Williams (DV Solingen)

Abgänge: Oliver Tomasz Dessau (FC Büderich), Jamil Jamal Al Hussein (FC Büderich), Oluremi Martins Williams (DV Solingen), Tolga Erginer (DJK Gnadental), Mohammad Sreij (SV Rot-Weiß Wülfrath), Michael Kämpf (TuS Breitscheid), Sihun Kim (Mülheimer FC 97), Filip Stojanovski (KSC Makedonija), Amir Cosic (VfB 03 Hilden II), Nabil Jaouadi (SV Rot-Weiß Wülfrath), Malek El Chaabi (DKSV Helene Essen), Tijan Saidy Sally (FC Bosporus Düsseldorf), Bankole Zerubbabel Jarrett (TVD Velbert zg.), Shahin Asan (VfL Benrath), Oluremi Martins Williams (DJK Gnadental), Brian Prince Oldenburg (TSV Eller 04), Yusuf Sahin (TuS Wickrath), Pascal Tonou (FC Pesch), Benjamin Markisch (TV Asberg)



SSV Bergisch Born

Trainer: Gennaro Buonocoro, Adis Babic

Zugänge: Maikel Klein (Cronenberger SC), Nicolas Edelmann (TSV Union Wuppertal), Muhammet-Fathi Ödemis (Cronenberger SC), Levin Ilias Ceylan (TSV Union Wuppertal), Tarik Makkaoui (Cronenberger SC), Semi Ergin (Cronenberger SC), Julian Bernhard (SSV Bergisch Born), Maximilian Felix Kytzia (SSV Bergisch Born), Ahmed Öztürk (ASV Mettmann), Gael Ntolo (Wuppertaler SV), Germano Bonanno (FC Remscheid), Marvin Brüggehoff (SSVg Velbert), Gennaro Buonocoro (Vorher Co-Trainer), Adis Babic (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Jannic Jens Kilter (SV 09/35 Wermelskirchen), Yannik Noah Wylezol (SV 09/35 Wermelskirchen), Kevin Jason Kilter (Pausiert wegen Studium), Tobias Schäfer (Karriereende), Linus Rämsch (SSV Bergisch Born II), Jannik Hoffmeister (SSV Bergisch Born II), Aleksandar Stanojevic (FK Jugoslavija Wuppertal), Alexander Eicker (Karrierepause), Tristan Maresch (ASV Mettmann), Robin Dowald (TuRa Remscheid-Süd), Frederik Streit (SSV Bergisch Born II), Dustin Köhler (SSV Bergisch Born II), Leo Wuttke (SSV Bergisch Born II), Ahmed Öztürk (Pausiert), Levin Ilias Ceylan (SSV Germania Wuppertal), Prince Chijoke Osuoha (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ahmed Öztürk (), Tim Janowski (Trennung), Francesco Leonardo Di Donato (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)



TSV Solingen

Trainer: Nils Esslinger

Zugänge: Mario Ramku (SW Wattenscheid 08), Severin Krayer (), Daniel Meijning (), Tim Schwarz (), Luca Novodomsky (), Max Beckmann (TSV Solingen), Jan Niklas Tkacik (SC Unterbach), Kai Stanzick (SP.-VG. Hilden 05/06)

Abgänge: Robin Schulze (SV Bergisch Gladbach 09), Elias Dittmann (), Agostino Barretta (BV Gräfrath), Tobias Haitz (SV St. Jöris), Elias Dittmann (TuSpo Richrath), Rayane Sabba (TSV Solingen II), Vagner CASSAMA (FC Monnerich), Artem Manzhelieiev (DV Solingen II), Tom Gray (SC Union Nettetal)



TuRU Düsseldorf

Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Zugänge: Joshua Sumbunu (1. FC Monheim), Nico Wehner (VSF Amern), Liridon Salihu (FC Kosova Düsseldorf), Maximilian Stellmach (FC Kosova Düsseldorf), Frederik Brünen (Sportfreunde Baumberg), Koray Temiz (VfB 03 Hilden)

Abgänge: Ayyoub Ichoutene (SG Unterrath), Mikura Suzuki (SG Unterrath), Mikura Suzuki (), Mikura Suzuki (), Ryujirou Konishi (), Shunya Kuroda (), Ryujirou Konishi (), Shunya Kuroda (), Florian Josip Berisic (), Ioannis Latrovalis (), Ioannis Latrovalis (TSV Eller 04), Florian Josip Berisic (SV Sonsbeck), Alexander Beloshapkin (VfB Bottrop), Florian Bondorf (SV Wersten 04), Shunya Kuroda (FC Waldbrunn), Heesang Yang (TVD Velbert zg.), Illich Mendoza (SC Kapellen-Erft), Chihyun Jung (ETB Schwarz-Weiß Essen), Joshua Sumbunu (), Anas El Marini (VfR Bachem 1932 II)



TVD Velbert

Trainer: Cihan Yildirim, Ilic Kandov

Zugänge: Marlon Braun (DJK Blau-Weiß Mintard), Fabian Müske (DJK Blau-Weiß Mintard), Samson Ayodele (), Ouassim El Harrouyi (), Maxford- Akuamoah Sampong (Sportfreunde Baumberg), Yamato Aoki (Deutz 05), Jürgen Simon Sai (MSV Düsseldorf), Nathanael-Victor Ndoyi (Ratingen 04/19), Heesang Yang (TuRU Düsseldorf), Joel Siragusano (TVD Velbert II), Anastasios Pescelidis (VfB 03 Hilden), Henry Page (VfB 03 Hilden II), Amin Sayah (Sportfreunde Baumberg), Jan Engelhardt (TVD Velbert zg.), Kyuma Harada (1.Station in Deutschland), Nabil Sahbi (FSV Duisburg), Jan Engelhardt (Aus eigener Jugend), Jassim Tighadouini (aus eigener Jugend), Ismail Bah (Sportfreunde Baumberg), Cedric Giesen (Rather SV), Chahir Abu Khorma (BV Gräfrath), Jonathan Mulamba (TSG Sprockhövel II), Fauzani Issa Issaka (SpVgg Steele), Ljubisha Velichkovski (SSV/FCA Rotthausen), Gibril Njie (Tus Bovinghausen), Adams Kreuer (1. FC Viersen), Bankole Zerubbabel Jarrett (SG Unterrath), Jesse Modebelu Okoye (Mülheimer FC 97)

Abgänge: Baran Seker (SSVg Velbert), Joel Agbo (1. FC Kleve), Marvin Brüggehoff (SSVg Velbert), Taira Kayama (FC Büderich), Phil Britscho (SpVgg Erkenschwick), Labinot Kryeziu (VfB Bottrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop), Ebrahim Omayrat (1. FC Monheim), Kaan Terzi (SV Scherpenberg), Arda Terzi (SV Scherpenberg), Stefan Okkert (1. FC Wülfrath), Keita Taguchi (SSV Jeddeloh), Beslind Fazlija (FC Kosova Düsseldorf), Samson Ayodele (Viktoria Buchholz), Soichiro Goto (TSG Sprockhövel), Alessandro Marino (Concordia Wiemelhausen), Alihan Adigüzel (SV Rot-Weiß Wülfrath), Ljubisha Velichkovski (SV Union Velbert), Fauzani Issa Issaka (SV Helpenstein), Ouassim El Harrouyi (TuS Asterlagen), Maxford- Akuamoah Sampong (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Anastasios Pescelidis (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Kyuma Harada (Ratingen 04/19 U23 II), Dogukan Ag (Türkspor Eppingen)



VfB 03 Hilden II

Trainer: Koray Sakacali

Zugänge: Jaro Vogtmüller (Rhenania Hochdahl), Abdelilah Zarok (Rhenania Hochdahl), Ali-Imran Coban (TuS Quettingen II), Amir Cosic (SG Unterrath), Josip Bilac (TuS Mayen), Yavuz Erdogan (TSV Eller 04), Marijan Prskalo (Sportfreunde Baumberg), Kadir Vatanel (SSVg Velbert), Leander Boden (TSV Meerbusch II), Tarique Maurice Hurd (TSV Meerbusch II), Oleksii Karas (Reaktiviert), Amin Mohsen (Holzheimer SG), Amine Feldaoui (1. FC Lintfort), Brandon Gjikani (SV Lippstadt 08)

Abgänge: Jan Niklas Tkacik (SC Unterbach), Moritz Holz (DJK Sparta Bilk), Till Arne Consilius (SC Unterbach), Ibrahim Jaha (SG Unterrath), Robin Weyrather (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Sergio Percoco (Karriereende), Timo Kunzl (SP.-VG. Hilden 05/06), Kai Stanzick (SP.-VG. Hilden 05/06), Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath), Chrisowalandis Papadopoulos (Rhenania Hochdahl), David Szewczyk (Rhenania Hochdahl), Philipp Schütz (VfB 03 Hilden), Kadir Vatanel (Sportfreunde Troisdorf 05), Leander Boden (VfR Krefeld-Fischeln), Tolga Ceylan (SC Unterbach)



Victoria Mennrath

Trainer: Marc Trostel

Zugänge: Samuelson Forestal (Red Stars Mönchengladbach IV), Marc Trostel (), Wadim Kuliew (Red Stars Mönchengladbach IV), Moussa Coulibaly (1. FC Viersen), Marko Mitrasinovic (TuS Wickrath), Erjon Duriqi (1. FC Mönchengladbach), Kerem Yücel (1. FC Mönchengladbach), Hans Christian Geiser (Rheydter SV)

Abgänge: Trichany Wazulua (1. FC Mönchengladbach), Fabian Aron Szordykowski (TSV Kaldenkirchen), Trichany Wazulua (SV Helpenstein), David Schatschneider (SC Wegberg), Samuelson Forestal (SpVg Odenkirchen)



VSF Amern

Trainer: Willi Kehrberg, Dennis Homann

Zugänge: Luca Dorsch (SC Union Nettetal), Louis Uhling (FC Wegberg-Beeck), Micael Nack (1. FC Viersen), Jonathan Herting-Lopez (FC Aldekerk), Hiromasa Sato (SG Benrath-Hassels)

Abgänge: Nico Wehner (TuRU Düsseldorf), Daniel Jovelino Nkongo (SV Lürrip), Yuta Sakamaki (Siegburger SV 04), Niclas Hoppe (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Christoph Sikowski (Rheydter SV), Peter Okafor (1. FC Viersen)

