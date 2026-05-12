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Toranosuke Abe will zurück in die Regionalliga - mit Kontaktdaten
Toranosuke Abe geht nach seiner Zeit beim SSV Merten wieder auf Vereinssuche und hofft auf eine Rückkehr in die Regionalliga. Mit Kontaktdaten.
von André Nückel · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Toranosuke Abe (r.) im Trikot des SSV Merten. – Foto: Boris Hempel
Toranosuke Abe war im Winter zum SSV Merten gewechselt, um nach langer Verletzungspause wieder Spielpraxis zu sammeln. Nun fühlt sich der Japaner bereit für den nächsten Schritt - und sucht einen Verein in der Regionalliga.
Der Weg von Toranosuke Abe zurück in den höherklassigen Fußball war lang. Nach einer schweren Verletzung, intensiver Rehabilitation und einer Phase ohne Verein unterschrieb der 27-jährige Japaner im Winter beim SSV Merten in der Mittelrheinliga. Der Wechsel war von Beginn an als Chance gedacht, verlorene Spielpraxis aufzuholen und den Körper wieder an regelmäßige Belastung zu gewöhnen.
Abe ist am Mittelrhein kein Unbekannter. Der technisch starke Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus der Regionalliga West mit, wo er für den FC Wegberg-Beeck und den 1. FC Düren zum Einsatz kam. Nach seiner Verletzung war der Weg zurück jedoch kompliziert. In Merten fand er im Winter ein Umfeld, das ihm Vertrauen schenkte - und Spielzeit gab.
Nun richtet Abe den Blick wieder nach vorne. Nach seiner kurzen Zeit beim SSV Merten ist der Mittelfeldspieler erneut auf Vereinssuche und formuliert sein Ziel deutlich: Er möchte zurück in die Regionalliga.
Toranosuke Abe: „Ich fühle mich bereit“
Im Gespräch mit FuPa erklärt Abe seine Situation ausführlich: „Ich plane, in diesem Sommer zu wechseln, um wieder in der Regionalliga zu spielen. Nachdem ich mich von einer schweren Verletzung erholt hatte, habe ich im Winter einen kurzfristigen Vertrag beim SSV Merten unterschrieben, der nur über wenige Monate lief. Mein Ziel war es, die Zeit zurückzugewinnen, die ich durch diese Verletzung verloren hatte. Seit meiner Unterschrift habe ich in jedem Spiel über 90 Minuten gespielt, und meine Verfassung hat sich stetig verbessert. Ich fühle mich bereits bereit, wieder in der Regionalliga anzutreten.“
Für Abe war der Schritt nach Merten also kein Rückschritt, sondern ein bewusster Zwischenschritt. Nach der langen Leidenszeit ging es darum, Rhythmus aufzubauen, Wettkampfhärte zurückzugewinnen und wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu entwickeln. Dass er seit seiner Unterschrift regelmäßig über 90 Minuten auf dem Platz stand, wertet der Mittelfeldspieler als wichtiges Signal. Seine Suche beschränkt Abe dabei nicht auf eine bestimmte Region. „Ich bin offen für jeden Regionalliga-Verein, der Interesse an mir hat, unabhängig vom Standort", verrät er.
Damit ist klar: Abe möchte sich in diesem Sommer neu orientieren. Nach der Zeit beim SSV Merten fühlt er sich körperlich wieder stabil und sportlich bereit, den nächsten Anlauf in der Regionalliga zu nehmen. Für interessierte Klubs bringt er neben seiner Spielintelligenz und technischen Qualität vor allem eines mit: den starken Willen, nach einer schweren Phase wieder auf sein altes Niveau zurückzukehren.
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