Toranosuke Abe will zurück in die Regionalliga - mit Kontaktdaten

Toranosuke Abe (r.) im Trikot des SSV Merten. – Foto: Boris Hempel

Toranosuke Abe war im Winter zum SSV Merten gewechselt, um nach langer Verletzungspause wieder Spielpraxis zu sammeln. Nun fühlt sich der Japaner bereit für den nächsten Schritt - und sucht einen Verein in der Regionalliga.

Abe fühlt sich wieder bereit

Der Weg von Toranosuke Abe zurück in den höherklassigen Fußball war lang. Nach einer schweren Verletzung, intensiver Rehabilitation und einer Phase ohne Verein unterschrieb der 27-jährige Japaner im Winter beim SSV Merten in der Mittelrheinliga. Der Wechsel war von Beginn an als Chance gedacht, verlorene Spielpraxis aufzuholen und den Körper wieder an regelmäßige Belastung zu gewöhnen.

Abe ist am Mittelrhein kein Unbekannter. Der technisch starke Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus der Regionalliga West mit, wo er für den FC Wegberg-Beeck und den 1. FC Düren zum Einsatz kam. Nach seiner Verletzung war der Weg zurück jedoch kompliziert. In Merten fand er im Winter ein Umfeld, das ihm Vertrauen schenkte - und Spielzeit gab.