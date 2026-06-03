Top-Torjäger der Verbandsliga bleibt an Bord: "Er ist eine Maschine" Verbandsliga +++ Der SV Dessau 05 setzt ein weiteres wichtiges Puzzleteil in seiner Kaderplanung von Kevin Gehring · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

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Elia Friebe ist in dieser Saison eine Klasse für sich. Mit 27 Treffern und elf Vorlagen führt der Angreifer des SV Dessau 05 sowohl die Torjäger- als auch die Topscorer-Liste der Verbandsliga mit großem Vorsprung an. Die Leistungen des 23-Jährigen sind gewiss auch den höherklassigen Teams nicht verborgen geblieben, doch Friebe bleibt an Bord.

"Ich kenne Braco schon aus Sandersdorfer Zeiten. Er ist eine Maschine, körperlich fit, robust und schnell. Er hat in jedem Spiel und Training eine wahnsinnige Mentalität, ist super ehrgeizig und will immer gewinnen. Es ist ein absoluter Gewinn für jede Mannschaft, wir freuen uns immens, dass wir ihn noch eine Weile behalten dürfen", sagt Nullfünf-Coach Dimitrios Mitsis über die Verlängerung des Goalgetters. Zum FuPa-Profil: >> Elia Friebe

Zuvor hatten die Dessauer unter anderem bereits verkündet, dass Leistungsträger wie Nico Becker, Alex Zoblofsky, Marcio Pälchen oder Niklas Mieth im Stadion am Schillerpark bleiben. Mit der Zusage des Torjägers setzte der Verbandsligist ein nächstes wichtiges Puzzlestück in seiner Kaderplanung. Vor seinem Wechsel zu den Nullfünfern im vergangenen Sommer lief der gebürtige Dessauer Friebe bereits für die TSG Neustrelitz, den FC Einheit Wernigerode und die SG Union Sandersdorf in der Oberliga auf. Friebe über den Nullfünf-Wechsel: "Der richtige Schritt" Ist die Oberliga womöglich auch ein Ziel für den SV Dessau 05? Als aktueller Tabellenzweiter hinter Landesmeister SSC Weißenfels, mit den Vertragsverlängerungen von wichtigen Spielern und mit spannenden Neuzugängen wie Moritz Singbeil und Rune-Kjell Litzenberg dürften die Dessauer jedenfalls in der neuen Saison mit zum Favoritenkreis zählen.