"Lautsprecher" und Mentalitätsspieler": Dessau 05 holt ein neues Duo

Mit Moritz Singbeil (l.) und Rune-Kjell Litzenberg (r.) hat der SV Dessau 05 die ersten Neuzugänge des Sommers vorgestellt. – Foto: Verein/SV Dessau 05

Im Vierkampf um die Vizemeisterschaft hat der SV Dessau 05 aktuell die Nase vorne. Dass die Nullfünfer auch in der neuen Saison ambitioniert in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse starten werden, lassen die ersten beiden Neuzugänge vermuten, die die Dessauer in dieser Woche bereits vermeldet haben.

Mit Regionalliga- und viel Oberliga-Erfahrung wechselt Moritz Singbeil vom FC Einheit Wernigerode zum Verbandsligisten. In den vergangenen fünf Spielzeiten kam der Verteidiger als absolute Stammkraft 131 Mal in der fünften Liga für Einheit zum Einsatz. Nun wechselt der 23-Jährige, der im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde und für den VfB Germania Halberstadt elfmal in der Regionalliga auflief, nach Dessau. Zum Spielerprofil:

"Moritz ist in der Defensive flexibel einsetzbar und wird uns noch mehr Kompaktheit verleihen sowie als Führungsspieler und als Lautsprecher vorangehen", sagt 05-Vizepräsident Sören Barabasch über den Defensivmann: "Er spielt robust, mit Klarheit und Überzeugung, genau das brauchen wir."

Mentalitätsspieler kommt von Verbandsliga-Kontrahenten

Ebenfalls mit Oberliga-Erfahrung im Gepäck wechselt Rune-Kjell Litzenberg in den Schillerpark. Der 24-Jährige hatte sich im vergangenen Sommer dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen angeschlossen. Zuvor lief der aus Thüringen stammende Mittelfeldmann für den SV Blau-Weiß Zorbau, den FC Einheit Wernigerode, den FSV Martinroda und den FSV Wacker Nordhausen bereits mehr als 100 Mal in der Oberliga auf. Zum Spielerprofil: