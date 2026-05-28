Antwort in der Abstiegsfrage? Vierkampf um die Vizemeisterschaft

Der SSV Havelwinkel Warnau will den vorzeitigen Abstieg abwenden, für den SV Fortuna Magdeburg geht es noch um die Vizemeisterschaft. – Foto: Luis Schäfer

Mit dem SSC Weißenfels steht der Landesmeister von Sachsen-Anhalt bereits fest, mit der SG Rot-Weiß Thalheim der erste Absteiger ebenfalls. Am 27. Spieltag der Verbandsliga könnte sich auch die dritte große Frage der Saison klären - die nach dem zweiten Absteiger. Außerdem geht der Vierkampf um die Vizemeisterschaft in die nächste Runde. Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes.

Seit dem Start ins neue Jahr konnte der SV Blau-Weiß Dölau lediglich eine Partie gewinnen - mit 3:1 gegen den Haldensleber SC. Hinzu kommen sechs Unentschieden seit dem Jahreswechsel. Können die Dölauer ihr Punktekonto am Freitagabend aufbessern? Mit einem Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen könnte der Klassenerhalt an diesem Wochenende bereits in trockenen Tüchern sein.

Der SC Bernburg steckt auch vier Spieltage vor dem Saisonende noch im Abstiegskampf. Doch das könnte sich am Wochenende ändern. Wenn die Elf von Maximilian Dentz ihr Auswärtsspiel beim Haldensleber SC am Freitagabend gewinnt, könnte der Verbleib in der Verbandsliga - im Falle einer Warnauer Niederlage - schon am Sonnabend sicher sein.

Die SG Rot-Weiß Thalheim befindet sich weiterhin auf Abschiedstour durch die Verbandsliga. Am Freitagabend empfängt das Schlusslicht den VfB Sangerhausen. Ist gegen die Rosenstädter der erste Heimsieg der Saison möglich? Bislang fuhren die Thalheimer daheim nur vier Zähler ein.

Nach der jüngsten Niederlage im Kellerkracher gegen Rot-Weiß Thalheim (2:4) steht der SSV Havelwinkel Warnau mit dem Rücken zur Wand. Je nachdem, wie die Konkurrenten aus Dölau und Bernburg am Freitagabend spielen, könnte der Abstieg bereits am Sonnabend besiegelt sein. Sieben Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer. Und die eigene Aufgabe im Stadion der Waggonbauer wird denkbar schwer: Mit einem Dreier würde der BSV Halle-Ammendorf die Führung in der Heimtabelle übernehmen.

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SSC Weißenfels SSC Weißenfels 14:00 PUSH

Zwei Wochen sind seit der großen Meisterfeier des SSC Weißenfels vergangen. Am Sonnabend geht es für den neuen Landesmeister von Sachsen-Anhalt wieder um Punkte. Die Reise führt zum SV Westerhausen, der sich als drittbestes Team der Rückrunde längst den Klassenerhalt gesichert hat.

Zum Duell der Tabellennachbarn empfängt der FSV Barleben am Sonnabend den SV Blau-Weiß Zorbau: Der Sechste trifft auf den Siebten. Die letzten vier Aufeinandertreffen in der Verbandsliga entschieden die Zorbauer allesamt für sich.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 15:00 PUSH

Wie der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der BSV Halle-Ammendorf sind der SV Dessau 05 und der SV Fortuna Magdeburg mittendrin im Vierkampf um die Vizemeisterschaft. Am Sonnabend kommt es zum direkten Duell zwischen dem Zweiten und dem Dritten. In der Hinserie hatten die Fortunen das Aufeinandertreffen mit 2:1 gewonnen.

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SV Eintracht Emseloh Emseloh 13:30 live PUSH