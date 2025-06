Mit mehr als 100 Oberliga-Einsätzen zu BiWo: "Sehr viel möglich"

In den vergangenen Jahren hat Rune-Kjell Litzenberg stets in der Oberliga gespielt. Für den FSV Wacker Nordhausen, den FSV Martinroda, den FC Einheit Wernigerode und den SV Blau-Weiß Zorbau sammelte der Defensivspieler deutlich mehr als 100 Oberliga-Einsätze. Mit dieser Erfahrung soll der 23-Jährige künftig den 1. FC Bitterfeld-Wolfen unterstützen.

"Ich habe mich für BiWo entschieden, da die Gespräche und der Austausch mit dem Verein von Anfang an sehr positiv waren", sagte der ehemalige Junior des FC Rot-Weiß Erfurt über seinen Wechsel ins Jahnstadion. "BiWo ist ein ambitionierter Verein, mit dem in den nächsten Jahren sehr viel möglich ist. Auch in der kommenden Saison möchte ich mit der Mannschaft ganz oben mitspielen", so Litzenberg weiter.