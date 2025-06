1. FC Bitterfeld-Wolfen schnappt sich den Topscorer der Landesliga Süd

Nach Tabellenplatz drei in der gerade abgelaufenen Saison wird der 1. FC Bitterfeld-Wolfen in der neuen Verbandsliga-Spielzeit gewiss einen nächsten Angriff auf die Landesmeisterschaft starten wollen. Mit dieser Ambition jedenfalls kommt der erste Neuzugang zu BiWo.

"Das Ziel, in der Oberliga zu spielen, eint uns", sagte Tom Gründling zu seinem Wechsel vom TSV Blau-Weiß Brehna zum Verbandsliga-Spitzenteam. "Dafür werde ich alles geben und möchte mit der Mannschaft so viele Siege wie möglich feiern - und meinen Teil mit einigen Scorern beitragen", so der 23-Jährige. Im Brehnaer Dress hatte der Offensivspieler in der abgelaufenen Saison geglänzt: Mit 22 Toren und zwölf Vorlagen war Gründling der Topscorer der Landesliga Süd. Zum Spielerprofil:

>> Tom Gründling