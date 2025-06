1. FC Bitterfeld-Wolfen holt Neuzugang mit Drittliga-Erfahrung

Für den Halleschen FC lief Martin Ludwig in seiner Laufbahn schon 19 Mal in der 3. Liga auf. Für den 1. FC Merseburg, die SG Union Sandersdorf und den VfL Halle 96 sammelte der Offensivspieler allerhand Oberliga-Erfahrung. Mit dieser soll Ludwig künftig dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Rennen um die Landeskrone weiterhelfen.

Beim Drittplatzierten der abgelaufenen Verbandsliga-Saison wurde der 26-Jährige - zuvor in Diensten des Ligakontrahenten VfB Merseburg - am Montag als zweiter Neuzugang nach Landesliga-Topscorer Tom Gründling präsentiert. Für die Merseburger erzielte Ludwig in der abgelaufenen Saison fünf Treffern in 18 Verbandsliga-Einsätzen. Zum Spielerprofil:

