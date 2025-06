Ein Duo aus der Oberliga wechselt zum SV Dessau 05

Mit Elia Miro Friebe begrüßt der Verbandsligist dabei einen Angreifer zurück in seiner Heimatstadt. Beim TuS Kochstedt hatte der 22-Jährige einst das Fußball-ABC erlernt. Über weitere Nachwuchs-Stationen in Reppichau und Sandersdorf landete er in der Oberliga, stürmte in dieser für die TSG Neustrelitz, den FC Einheit Wernigerode und zuletzt wieder für die SG Union Sandersdorf. Im Sommer nun folgt nach insgesamt 83 Oberliga-Einsätzen die Rückkehr nach Dessau. Zum Spielerprofil:

"Ich freue mich darauf, wieder für meine Heimatstadt zu spielen. 05 hat schon sehr lange großes Interesse an mir gehabt und das ehrt mich sehr", erklärte Friebe zu seinem Wechsel. "Die Gespräche verliefen sehr gut und ich brenne für die neue Aufgabe." Trainer Mitsis kennt den Neuzugang noch aus gemeinsamen Tagen in Sandersdorf. "Er ist ein super disziplinierter und fleißiger Spieler, der mit seinem Tempo und Körperlichkeit eine richtige Waffe für uns werden wird", weiß Mitsis über den Angreifer und ergänzt: " Als Dessauer ist er der perfekte Spieler für uns."

Noch häufiger als Friebe lief Alex Pascal Zoblofsky bereits in der Oberliga auf. 103 Einsätze in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse stehen in der Vita des 23-Jährigen. Auch der Defensivspieler lernte Mitsis noch als Co-Trainer in Sandersdorf kennen. "Ich freue mich auf die Herausforderung und will dazu beitragen, dass wir eine sehr erfolgreiche Zeit haben", sagte Zoblofsky zu seinem Wechsel nach Dessau. Zum Spielerprofil:

>> Alex Pascal Zoblofsky

Für Mitsis ist Zoblofsky eine wichtige Ergänzung für den Kader. "Alex hat es sehr früh geschafft, Stammspieler zu werden und ist auch schon zum Führungsspieler gereift. Ich kenne seine Stärken genau und bin sicher, dass er diese gut für uns einsetzen wird", erklärte der 36-jährige Coach und führte fort: "Er kann vorangehen und eine sehr wichtige Rolle für uns einnehmen."

