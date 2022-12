Top-Spiel zur Pause schon entschieden: Hennef ist Herbstmeister Mittelrheinliga: Der FC Hennef 05 gewinnt nach einer starken ersten Halbzeit mit 3:0 gegen den FC Wegberg-Beeck und überwintert an der Spitze.

Mehr Top-Spiel ging im Vorfeld der Partie fast nicht. Punktgleich standen Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck und der FC Hennef 05 an der Tabellenspitze. Wegberg hatte durch den 2:0-Sieg gegen den Bonner SC Selbstvertrauen getankt, die Hennefer hatten zuvor sogar sechs Spiele hintereinander ohne Gegentor gewonnen. An diesem letzten Hinrunden-Spieltag war es nun der Gastgeber aus Hennef, der sich durchsetzte und als Herbstmeister in die Rückrunde gehen darf.

Mit starker Form gegen die Sieglos-Serie

Die Wegberger waren für den FC Hennef 05 in der jüngeren Vergangenheit immer ein unangenehmer Gegner, vier Spiele in Folge gab es zuletzt keine Punkte mehr zu holen. An diesem Sonntag konnte die Brust der Mannschaft von Sascha Glatzel allerdings kaum breiter sein - mit dem 1:0-Erfolg beim schwer zu bespielenden TuS Blau-Weiß Königsdorf konnte auch der sechste Gegner nacheinander besiegt werden, zudem kassierte Hennef bei allen sechs Siegen kein einziges Gegentor! Die idealen Voraussetzungen also, um die Negativserie gegen Wegberg zu brechen und die Hinrunde vor eigenem Publikum zu einem perfekten Abschluss zu bringen.

Doppelschlag sorgt für Vorentscheidung

Von Anpfiff weg waren die 05er hellwach und bemüht das Fußballjahr 2022 noch einmal mit einem positiven Gefühl abzuschließen. Folgerichtig fiel dann auch die frühe Führung: Mittelstürmer Kanata Todate besorgte mit seinem sechsten Saisontor das 1:0 (11.). Danach gab es lange nichts Zählbares mehr zu vermelden - bis zur Schlussphase in Hälfte eins. Innerhalb von sechs Minuten machte Hennef einen ganz großen Schritt in Richtung Tabellenführung. Erst erhöhte der 20-jährige Louis Klapperich auf 2:0 (39.), dann traf Abwehrchef Tarik Dogan quasi mit dem Pausenpfiff auch noch zum 3:0 (45.). Es war bereits Dogans dritter Tor in dieser Saison, öfter hatte der Verteidiger letztmals in der Saison 2015/16 getroffen - damals noch in der A-Jugend. Gleichzeitig war der dritte Hennefer Treffer natürlich auch der Genickbruch für Wegberg, und das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt direkt vor der Pause.

Leerlauf nach der Pause

Der Halbzeitstand versprach aus Wegberger Sicht eine wahre Herkulesaufgabe in Durchgang zwei. Mit einem komfortablen Vorsprung ausgestattet, sah Hennef nun nachvollziehbarerweise nicht mehr die ganz große Dringlichkeit offensiv nach vorne zu spielen. Angesichts der "Gegentorlosigkeit" der vergangenen Wochen kein allzu schlechtes Vorgehen. Und auch dieses Mal sollte die Hennefer Defensive nicht überwunden werden. Eine bemerkenswerte Leistung, besonders bei genauerer Betrachtung der in dieser Saison so starken Offensive Wegbergs: allem Bemühen zum Trotz, Dimitrios Touratzidis (14 Tore, vier Vorlagen), Marc Kleefisch (sieben Tore, drei Vorlagen) und Shpend Hasani (acht Tore, sechs Vorlagen) gingen an diesem 15. Spieltag leer aus.