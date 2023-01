Top-5 ist das Ziel: Kasseler SV will mehr Konstanz Saisonziel des Kasseler SV bleibt unverändert

Dem klasse Start mit zwölf Punkten nach fünf Spielen konnte Kasseler SV nicht über die komplette Vorrunde in der Kreisliga A2 Kassel ausbauen. So steht die Elf von Trainer Sascha Laudien zur Winterpause mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

"Wir sind durchaus gut in die Saison gestartet und konnten das Abrufen, was wir uns in der Sommervorbereitung vorgenommen und erarbeitet haben. Zum Ende der Hinrunde ist uns jedoch leider die Luft ausgegangen und das Verletzungspech hat uns ein wenig verfolgt, wodurch wir die letzten fünf Saisonspiele nicht gewinnen konnten. Auch aufgrund dessen haben wir uns für eine längere Winterpause entschieden", so Jonas Imhoff, Spieler und "FuPa-Beauftragter" des Kasseler SV.

Den kompletten Dezember ruhte der Ball um die Köpfe frei zu bekommen und Verletzungen auszukurieren. Anfang Januar ging es wieder los mit regelmäßigen Besuchen in der Laola-Halle in Kassel um in der Halle auf Kunstrasen wieder zusammen zu kicken.

Imhoff: "Das ist in dieser Liga nicht selbstverständlich."

Ein Problem, das man in den Griff bekommen muss ist die Defensivarbeit. Kein Spiel konnte der A-Ligist "zu null" spielen: "Außerdem fällt vor allem die mangelnde Konstanz in den Leistungen auf. Diese spiegelt sich auch im Saisonverlauf wieder, da es selten eine längere Siegesserie gab", so Imhoff, der aber die Kondition des Teams lobt: "Im Ausdauerbereich hat sich unsere Mannschaft im Vergleich zu den letzten Jahren merklich gesteigert, was in dieser Liga nicht selbstverständlich ist. Durch die dazugekommenen Sommerneuzugänge hat sich zudem die spielerische Qualität im Spiel, aber auch im Trainingsbetrieb verbessert. Auch durch den Trainerwechsel im Sommer kam es zu keinem Bruch in der Mannschaft."