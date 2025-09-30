Tony Lopes wird neuer Luna-Trainer

Wie uns am Dienstag aus Vereinskreisen mitgeteilt wurde, hat Luna Oberkorn einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Tony Lopes, bis vor einem knappen Jahr Trainer in Gasperich, wird der neue Übungsleiter bei Drittdivisionär Luna. Andy Losch wird Co-Trainer und Joe Labalestra zeichnet künftig für die Reserven verantwortlich.

Laurent Nardecchia, der die Mannschaft zusammen mit Olivier Semedo auf Interimsbasis betreute, übernimmt den Posten des Sportkoordinators. Luna hatte sich bekanntlich noch vor dem Saisonstart von Trainer Pedro Pinto getrennt, dessen offizielle Nachfolger Lopes jetzt antritt.