Noch vor Saisonbeginn: Luna trennt sich von Trainer Pinto

Wie uns am Montag von Vereinsseite mitgeteilt wurde, hat Drittdivisionär Luna Oberkorn sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Pedro Pinto und seinem Gespann getrennt. Über die Gründe dieser Entscheidung wurden FuPa gegenüber keine Angaben gemacht.
// Update 19.8.2025, 10:35 Uhr //
Am Montagabend wurden Olivier Semedo und Laurent Nardecchia als Interimstrainer ernannt, die dieses Amt übernehmen werden, bis ein definitiver Nachfolger von Pinto gefunden wurde.