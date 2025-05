Tobias Strobl wird neuer Trainer bei Drittligist SC Verl

Karrieresprung für Tobias Strobl: Der 37-Jährige wird neuer Cheftrainer beim Drittligisten SC Verl. Zuletzt hatte der gebürtige Oberbayer aus Ingolstadt drei Jahre lang die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern gecoacht. Vor seiner Zeit im Nachwuchs des schwäbischen Bundesligisten war Strobl beim 1. FC Schweinfurt 05 tätig und hätte die Schnüdel am Ende der Corona-Spielzeit 2019/21 fast in die 3. Liga geführt. In der Relegation scheiterte Strobl mit seiner Mannschaft dann aber am TSV Havelse.