Tobias Rühle verlängert: Ein Eckpfeiler bleibt Illertissen erhalten

Der Routinier (33) war im Januar des vergangenen Jahres vom SSV Ulm 1846, der mittlerweile in der zweiten Liga spielt, nach Illertissen gewechselt. Bei den bayerischen Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm hat er im Kalenderjahr 2024 30 Spiele bestritten und dabei neun Treffer erzielt. Zudem gelangen ihm fünf Assists.

In früheren Jahren bestritt der bullige Angreifer insgesamt 257 Drittligaspiele für den den KFC Uerdingen, Preußen Münster, die SG Sonnenhof Großaspach, die Stuttgarter Kickers, den 1. FC Heidenheim und den VfB Stuttgart II. In Ulm hatte es Rühle auf 92 Spiele, 24 Tore und 18 Assists gebracht.



Sportvorstand Sergio Pereira freut sich über die Vertragsverlängerung: "Tobi Rühle hat sich in der Zeit, in der er bei uns ist, zu einer wichtigen Säule auf dem Platz und auch in der Kabine entwickelt. Daher sind wir besonders froh, zu so einem frühen Zeitpunkt unsere Ambitionen unterstrichen und die Verlängerung hinbekommen zu haben. Ich persönlich wünsche ihm, dass er seine Karriere irgendwann beim FVI beenden wird und dem Verein darüber hinaus erhalten bleibt."