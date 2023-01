Die Ratinger C-Junioren stehen vor großen Herausforderungen. – Foto: Patrik Otte

Tobias Pollmann: Profi-Fußballer oder Sportpsychologe Beim TuS Breitscheid startete der Flügelspieler die Fußball-Karriere, nach seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen ist der heute 14-Jährige wieder zu Ratingen 04/19 zurückgekehrt und hat mit dem Team auf Anhieb die Meisterrunde der C-Junioren-Regionalliga erreicht.

Hinter Tobias Pollmann liegt eine schwierige Zeit. Zwei Spielzeiten stand der 14-jährige Fußballer bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, bevor er im Sommer 2022 zum U15-Regionalligisten Ratingen 04/19 zurückkehrte. „Ich war in Leverkusen einfach nicht zufrieden“, stellt der Flügelspieler fest. „Insgesamt hatte ich zu wenige Einsatzzeiten, um mich weiterzuentwickeln. Dagegen gab mir unser Trainer Kai Schmidt eine Perspektive. In Ratingen kann man mindestens Niederrheinliga und in dieser Saison sogar Regionalliga spielen.“

Mit viel Leidenschaft kümmert sich das Trainer-Gespann Schmidt und Il Woo Jang um seine Schützlinge. Für Pollmann ist dabei Schmidt schon lange eine wichtige Bezugsperson. „Kai ist ein absolut kompetenter Coach. Er schafft es, nicht nur auf die Mannschaft als Gesamtheit zu schauen, sondern jeden einzelnen Spieler zu fördern. Ich persönlich habe in dieser Saison schon sehr viele Tipps von Kai, aber auch von Il Woo bekommen, die mich deutlich weitergebracht haben“, lobt das Talent. Dass sich die Ratinger als Fünfter mit 15 Punkten für die Meisterrunde qualifizierten, lag auch an der hohen Einsatzbereitschaft von Pollmann. Der Rückkehrer, der bereits von 2018 bis 2019 im Sportpark aktiv war, fühlt sich auf dem linken Flügel zu Hause. „Auf der linken Seite macht Tobi sehr viele Meter“, stellt Schmidt fest. „Sowohl als linker Verteidiger als auch im linken Mittelfeld kann er unserem Team weiterhelfen. Dass Tobi eine große Umschaltqualität hat, kommt uns besonders zugute.“ Durch die Leverkusener Ausbildung konnte Pollmann seine Technik weiter verbessern. „Ich denke, dass ich im spielerischen Bereich sehr stark bin. Mir macht es mit meinem guten Spielverständnis viel Spaß, mit meinen Mitspielern zu kombinieren. Immer wieder bauen wir Doppelpässe ein“, erklärt Pollmann, der die neunte Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Essen-Kettwig besucht. Mit seiner vergleichsweise eher geringen Größe von 1,70 Metern ist Pollmann sehr dynamisch. Dagegen sieht sich das Talent selbst noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. „Ich muss mich noch in vielen Bereichen verbessern“, findet der Flügelspieler. „In Zukunft muss ich schnellere Entscheidungen darüber treffen, ob ich passe, schieße oder flanke. Im Kopf muss ich noch schneller werden.“ Darüber hinaus sieht Pollmann noch körperliche Defizite: „Ich bin körperlich noch nicht so weit wie andere in meinem Alter. Mein Ziel ist es, noch größer zu werden und weitere Muskeln aufzubauen. Manche Spieler sind in der Jugend-Regionalliga schon 1,90 Meter groß und körperlich sehr robust.“