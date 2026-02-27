Tim Banerjee ist bereit für den FC Wegberg-Beeck

Möchte den Beecker Vorsitz übernehmen: Tim Banerjee (Mitte). Darüber freuen sich die Noch-Vorstandsmitglieder Werner Tellers (r.) und Simon Pumptow. – Foto: Verein

Bereits seit neun Jahren ist Tim Banerjee, Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Mönchengladbach, Sponsor beim FC Wegberg-Beeck. Der 46-Jährige hat in dieser Zeit nicht nur mit vielen weitere Sponsoren netzwerken können, sondern hat ebenso auch das Innenleben des Vereins gut kennengelernt.

All das dürfte Banerjee, der in Erkelenz-Tenholt wohnt, in Zukunft sehr zugutekommen. Denn was sich in den vergangenen Tagen schon recht deutlich abgezeichnet hatte, ist nun amtlich: Banerjee kandidiert in der außerordentlichen Mitgliederversammlung als neuer Vorsitzender. Seit dem Rücktritt von Marcus Johnen Anfang September ist dieses Amt vakant. „Der FC Wegberg-Beeck ist ein funktionierender Verein mit einer Vielzahl von Mannschaften und einer außergewöhnlichen Sportanlage. Sollten mich die Mitglieder zum Vorsitzenden wählen, dann freue ich mich, den Verein in eine positive Zukunft zu führen. Die erste Mannschaft wird dann auch in der kommenden Saison in der Mittelrheinliga spielen“, erklärt Banerjee in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins.

Schöngen als Geschäftsführer

Schon vor der regulären und ebenso denkwürdig wie ergebnislos geendeten Versammlung Anfang Februar hatte sich Banerjee grundsätzlich für den Vorsitz bereit erklärt. Seine Bereitschaft zog er dann aber wieder zurück, nachdem sich da noch keine Mitstreiter für den Vorstand gefunden hatten.

Das sieht nun anders aus. Kandidat für den ersten Geschäftsführer – und damit Nachfolger von Noch-Boss Werner Tellers – ist Justin Schöngen. Der ist seit einiger Zeit schon Beecks Schiedsrichterbetreuer für die Mittelrheinliga, ist zudem Mitglied im Kreislehrstab des Schiri-Ausschusses des Fußballkreises Heinsberg. Schöngen arbeitet bei der Volksbank Heinsberg als Intensivkundenbetreuer.

Trainerfrage schnell beantworten

Und auch für den wie Tellers in der außerordentlichen Mitgliederversammlung dann ausscheidenden zweiten Geschäftsführer Simon Pumptow gebe es Kandidaten, versichert Banerjee: „Bis zur Versammlung werden wir den auch konkret benennen können.“ Mit diesem Trio hätte Beeck dann einen komplett neuen geschäftsführenden Vorstand. Zum Vorstand gehört ansonsten noch der zweite Vorsitzende Michael Schnieders.

„Ich bin über diese Entwicklung einfach nur erleichtert. Ich bin überzeugt davon, dass Tim der Richtige für den Posten ist. Er ist unserem Verein und dem Lokalsport an sich verbunden, und er hat den nötigen geschäftlichen Background. Ich hoffe, die Mitglieder sehen das genauso“, erklärt Tellers, der Banerjees Bereitschaft am Mittwoch bei einem Sponsorenfrühstück bekannt gegeben hatte.

Zugleich rechtfertigt Tellers noch einmal sein Vorgehen in der regulären Versammlung, als er mit drastischen Worten die Zukunft des Vereins hinterfragt hatte. „Wenn sich in der außerordentlichen Versammlung kein neuer Vorstand findet, können wir den Verein abmelden und auf dem Platz Schafe weiden lassen“, hatte er da unter anderem gesagt. „Auch wenn das für das Image des Vereins vielleicht nicht förderlich war: Es war die einzige Möglichkeit, hier mal alle wachzurütteln – auch wenn ich dafür ein Untergangsszenario entwerfen musste“, sagt Tellers jetzt.

Mit ihm möchte Banerjee in den nächsten Wochen sehr eng zusammenarbeiten. „Mein großer Wunsch ist, dass die Trainerfrage für die nächste Saison möglichst schnell geklärt wird – und das möchte ich mit Werner zusammen angehen.“ Die außerordentliche Versammlung soll nach Möglichkeit noch im März stattfinden. „Ich muss mich jetzt aber erst mal schlaumachen, was für Fristen wir bei der Einladung beachten müssen“, sagt Tellers. Eines ist aber schon mal klar: Als zweiter Vorsitzender seines Heimatvereins VfR Granterath wird Banerjee nicht weitermachen. „Ich trete da aber nicht zurück, sondern werde in der Mitgliederversammlung im April einfach nicht mehr kandidieren. Dem VfR werde ich aber auch danach eng verbunden bleiben“, betont er.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: