– Foto: Pressefoto Eibner

Tief im Westen, wo ein Schwabe die Sonne entstaubt Ex-Spieler der TSG Backnang mit Traumeinstand beim Bundesligisten VfL Bochum.

So was nennt sich ja wohl Traumeinstand. Zum einen, weil Fußballer Keven Schlotterbeck in seinem ersten Bundesliga-Spiel für den VfL Bochum mit seinem neuen Team gleich mal das Kellerduell mit Hertha BSC 3:1 gewann. Zum anderen, weil der frühere Fußballer der TSG Backnang dabei das zwischenzeitliche 2:0 mit einem Kopfball selbst erzielt hatte.