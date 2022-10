Thorsten Fronhoffs wirft das Handtuch SV Sonsbeck II: Der Trainer schmeißt hin und sagt: „Am Ende fehlte das Feuer“.

Thorsten Fronhoffs ist nicht länger Trainer des SV Sonsbeck II. Der 42-Jährige hat nach dem 13. Spieltag in der Kreisliga A Moers am Montag seinen Rücktritt erklärt. Neben personellen Problemen begründet Fronhoffs seine Entscheidung mit der fehlenden Einstellung einiger Spieler.

Hat man die Worte von Thorsten Fronhoffs in den vergangenen Wochen richtig gedeutet, so kam die Nachricht Anfang der Woche wenig überraschend. „Wir haben uns auf dem Platz gegenseitig angepfiffen, statt uns zu pushen. So kann man sich in einem wichtigen Spiel nicht verhalten, geschweige denn überhaupt in der Kreisliga A bestehen“, sagte der 42-Jährige noch am Sonntag nach der 0:3-Niederlage des SV Sonsbeck II beim FC Neukirchen-Vluyn II – und legte keine 24 Stunden später sein Amt nach nur 13 A-Liga-Spielen nieder. Die schwache Ausbeute von elf Punkten und acht Niederlagen war jedoch nicht der Hauptgrund für die sich anbahnende Entscheidung.

Von Saisonbeginn an hatte der Bezirksliga-Absteiger mit großen personellen Problemen zu kämpfen. „Ich musste zuletzt oft am Sonntagmorgen telefonieren, um überhaupt elf Spieler zusammen zu bekommen. Das ist weit weg von meinem Anspruch“, so Fronhoffs, der sich noch mehr Unterstützung vom Vorstand gewünscht hätte. „Mir war bewusst, dass es schwer wird. Am Anfang habe ich gebrannt. Aber am Ende fehlte einfach das Feuer. Die ganzen Nebensächlichkeiten haben mir irgendwann den Spaß am Fußball genommen.“