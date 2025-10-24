Thomann darf wieder trainieren - eine Zukunft hat er beim FC 05 nicht

Am heutigen Freitag um 10 Uhr trafen sich Martin Thomann und der 1. FC Schweinfurt 05 vorm Arbeitsgericht. Der 31-Jährige hatte bekanntlich gegen seine Suspendierung vom Spiel- und Trainingsbetrieb geklagt. Statt eines Urteils gab`s dann einen Vergleich. Spieler und Klub haben sich intern geeinigt. Das Ergebnis: Der Flügelflitzer darf wieder mittrainieren - sportlich wird er aber bei den Schnüdeln keine Rolle mehr spielen.

Dass er auch nach der Rückkehr von Martin Thomann auf dessen Dienste verzichten wird, hat Cheftrainer Victor Kleinhenz auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück klargemacht. "Schade, ob ich so einen Abgang verdient habe, das weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen", so Martin Thomann, der auf der einen Seite zwar froh ist, am Trainingsbetrieb wieder teilnehmen zu können, auf der anderen Seite aber spürbar geknickt ist ob der Perspektivlosigkeit. "Im Endeffekt gehe ich dann zum Training, ohne ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Das ist nicht unbedingt motivierend", gibt der gebürtige Dittelbrunner Einblicke in sein Seelenleben. "Wichtig war mir vor allem hinsichtlich meiner beruflichen Selbstständigkeit auch, dass klar festgelegt wurde, dass ich mir disziplinarisch nichts habe zu Schulden kommen lassen."



Der Verein teilt in einer offiziellen Presseerklärung mit: "Da es insoweit zu Missverständnissen in der öffentlichen Wahrnehmung gekommen zu sein scheint, möchten wir nochmals klarstellen, dass Herr Thomann nicht gegen vertragliche Pflichten verstoßen hat oder Ähnliches. Der vorübergehende Ausschluss aus dem Trainings- und Spielbetrieb erfolgte vielmehr - wie wir Herrn Thomann selbst auch mitteilten - maßgeblich aus sportlichen Gründen, konkret zur Reduzierung des Kaders und Effektivierung des Trainings- und Spielbetriebes."

Wie es nun sportlich mit dem 31-Jährigen weitergeht, ist noch völlig offen. Ein Vereinswechsel in der kommenden Winterpause ist sehr wahrscheinlich. "Darauf könnte es hinauslaufen. Darüber habe ich mir aber ehrlich gesagt noch keine Sekunde Gedanken gemacht. Aktuell bin ich Spieler des 1. FC Schweinfurt 05. Mehr kann und darf ich auch im Moment nicht sagen", betont Thomann.



Für die Schnüdel geht es nach der desillusionierenden 0:3-Pleite gegen den VfB Stuttgart II am morgigen Samstag zuhause im Sachs-Stadion weiter. Dann gibt der Tabellenvierte aus Osnabrück seine Visitenkarte ab. Gelingt dem FC 05 gegen den VfL der so ersehnte erste Heimsieg und damit die Trendwende? Martin Thomann wird das aufmerksam verfolgen, auf dem Platz stehen wird er allerdings nicht.