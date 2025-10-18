Es droht eine bittere Saison: Schweinfurt verliert erneut deutlich

Noch kompakter stehen und griffiger nach vorne agieren - das waren die Schwerpunkte, an denen die 05er in der Länderspielpause arbeiten wollten. Viel zu sehen war davon bei der Bundesligareserve des VfB Stuttgart allerdings nicht. Bereits in der siebten Minute gingen die Gäste aus Unterfranken in Rückstand. Nach der Pause machten die VfB-Talente den Sack zügig zu. Den Schweinfurtern fiel über die gesamte Spielzeit nach vorne wenig ein. Hinten wurden die Unzulänglichkeiten wieder eiskalt bestraft. Ein Muster, das sich durch die bisherige Saison zieht. Die Zahlen des Schreckens aus Schnüdel-Sicht: Sechste Niederlage in Folge, und insgesamt die zehnte Pleite aus den ersten elf Saisonspielen. So wird das nichts mit dem Klassenerhalt...

Alles auf einen Blick:

VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Maximilian Herwerth, Michael Glück (74. Christopher Olivier), Dan-Axel Zagadou (74. Tim Köhler), Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa, Efe Korkut, Noah Darvich (57. Mansour Ouro-Tagba), Mohamed Sankoh (46. Dominik Nothnagel), Justin Diehl (57. Julian Lüers), Jordan Majchrzak

1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Nils Piwernetz (31. Nick Doktorczyk), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (64. Uche Obiogumu), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (64. Manuel Wintzheimer), Devin Angleberger (74. Kevin Fery), Johannes Geis, Joshua Endres (64. Sebastian Müller), Jakob Tranziska

Schiedsrichter: Fabienne Michel - Zuschauer: 1.000

Tore: 1:0 Justin Diehl (6.), 2:0 Nicolas Sessa (56. Foulelfmeter), 3:0 Mansour Ouro-Tagba (73. Foulelfmeter)