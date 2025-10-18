Es droht eine bittere Saison: Schweinfurt verliert erneut deutlich

Die Pause hat nicht den so erhofften Umschwung gebracht. Auch nach der Länderspielunterbrechung verliert der 1. FC Schweinfurt 05 weiterhin in der 3. Liga. Am Samstagnachmittag setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage beim VfB Stuttgart II. Die Schnüdel verlieren langsam, aber sicher die Nichtabstiegsplätze aus den Augen.
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Maximilian Herwerth, Michael Glück (74. Christopher Olivier), Dan-Axel Zagadou (74. Tim Köhler), Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa, Efe Korkut, Noah Darvich (57. Mansour Ouro-Tagba), Mohamed Sankoh (46. Dominik Nothnagel), Justin Diehl (57. Julian Lüers), Jordan Majchrzak
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Nils Piwernetz (31. Nick Doktorczyk), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (64. Uche Obiogumu), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (64. Manuel Wintzheimer), Devin Angleberger (74. Kevin Fery), Johannes Geis, Joshua Endres (64. Sebastian Müller), Jakob Tranziska
Schiedsrichter: Fabienne Michel - Zuschauer: 1.000
Tore: 1:0 Justin Diehl (6.), 2:0 Nicolas Sessa (56. Foulelfmeter), 3:0 Mansour Ouro-Tagba (73. Foulelfmeter)