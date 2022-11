– Foto: Bernd Peter

The trend is your friend Thüringer Duell in der Oberliga. Der FSV Wacker Nordhausen erwartet am Samstag den FC Einheit Rudolstadt.

Erst vor wenigen Wochen (25.09) gab es dieses Match im Pokal. Da gelang Wacker ein 2:0 Heimsieg gegen die Ligakonkurrenten aus Rudolstadt. Grundsätzlich umgibt die Wacker-Kicker ganz offensichtlich ein sehr wohliges Gefühl, wenn sie im heimischen Albert-Kuntz-Sportpark auflaufen. Die Bilanz dort ist nämlich bockstark.

Morgen, 13:30 Uhr FSV Wacker Nordhausen Nordhausen FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 13:30 PUSH

Heimspiel in Nordhausen. Nach dem Gesetz der Serie dürfte es für die Gastgeber dabei Punkte geben. Denn Wacker holte alle seine bisherigen Zähler Zuhause, mit einer Bilanz von vier Siegen und zwei Remis aus sechs Spielen. Das kann sich absolut sehen lassen und ist sicher auch dem bevorstehenden Gegner aus Rudolstadt nicht entgangen. Logisch, die Medaille hat auch eine Kehrseite: Auswärts setzte es für Nordhausen bisher nur Niederlagen. „Ich persönlich spiele am liebsten Zuhause, in unserem Stadion, mit unseren Fans im Rücken. Gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass man diese Saison bei Heimspielen noch ungeschlagen ist, hat man ein anderes Selbstverständnis. Es wäre schön, wenn wir Zuhause weiterhin ungeschlagen bleiben. Aber wenn wir auswärts weiterhin verlieren, haben wir Zuhause dann auch immer Druck zu liefern und müssen da auch unsere Punkte einfahren“, sagt Felix Schwerdt vom FSV Wacker Nordhausen.