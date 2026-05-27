Teutonia 05 holt Spielmacher mit Regionalliga-Erfahrung FC Teutonia 05 Ottensen verpflichtet Noah Musse vom FC Türkiye Wilhelmsburg. Der Offensivspieler bringt Erfahrung aus Regionalliga Nord und Jugend-Bundesliga mit. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Noah-Ali Musse Osman. – Foto: FC Türkiye

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Noah Musse wechselt vom FC Türkiye Wilhelmsburg zu den Schwarz-Weißen. Der 22-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zuhause und bringt trotz seines jungen Alters bereits einige interessante Stationen mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Musse ist gebürtiger Hamburger, sammelte in seiner Jugend aber auch außerhalb der Stadt wertvolle Erfahrungen. Neben Stationen bei Eintracht Norderstedt lief er in der Jugend-Bundesliga für FC Carl Zeiss Jena und den 1. FC Magdeburg auf. Später kehrte er in den Norden zurück und spielte in der Regionalliga Nord für Eintracht Norderstedt. Stammkraft bei Türkiye Über den Eimsbütteler TV führte Musses Weg 2025 zum FC Türkiye Wilhelmsburg. Dort entwickelte er sich in der abgelaufenen Saison zur Stammkraft. In der Oberliga Hamburg kam der Offensivspieler auf 26 Einsätze, erzielte drei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Für Teutonia ist Musse damit ein Spieler, der die Liga kennt, Spielpraxis gesammelt hat und im offensiven Mittelfeld flexibel eingesetzt werden kann. Besonders interessant ist auch, dass er bereits beim ETV mit dem neuen Trainerteam zusammengearbeitet hat. Der Klub verweist entsprechend darauf, dass Musse dem gemeinsamen Weg vertraue und nun den nächsten Schritt gehen wolle. Teutonia setzt auf Entwicklungspotenzial In der Vereinsmeldung heißt es: „Noah Musse unterschreibt bei uns.“ Der Zugang habe eine starke Ausbildung genossen und bringe trotz seines jungen Alters bereits wichtige Erfahrungen mit. Genannt werden unter anderem die U19 von Jena, die Regionalliga-Zeit bei Norderstedt sowie die Oberliga-Stationen bei ETV und Türkiye.