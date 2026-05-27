Teutonia 05 holt Spielmacher mit Regionalliga-Erfahrung

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Noah Musse wechselt vom FC Türkiye Wilhelmsburg zu den Schwarz-Weißen. Der 22-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zuhause und bringt trotz seines jungen Alters bereits einige interessante Stationen mit.
Musse ist gebürtiger Hamburger, sammelte in seiner Jugend aber auch außerhalb der Stadt wertvolle Erfahrungen. Neben Stationen bei Eintracht Norderstedt lief er in der Jugend-Bundesliga für FC Carl Zeiss Jena und den 1. FC Magdeburg auf. Später kehrte er in den Norden zurück und spielte in der Regionalliga Nord für Eintracht Norderstedt.
Über den Eimsbütteler TV führte Musses Weg 2025 zum FC Türkiye Wilhelmsburg. Dort entwickelte er sich in der abgelaufenen Saison zur Stammkraft. In der Oberliga Hamburg kam der Offensivspieler auf 26 Einsätze, erzielte drei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.
Für Teutonia ist Musse damit ein Spieler, der die Liga kennt, Spielpraxis gesammelt hat und im offensiven Mittelfeld flexibel eingesetzt werden kann. Besonders interessant ist auch, dass er bereits beim ETV mit dem neuen Trainerteam zusammengearbeitet hat. Der Klub verweist entsprechend darauf, dass Musse dem gemeinsamen Weg vertraue und nun den nächsten Schritt gehen wolle.
In der Vereinsmeldung heißt es: „Noah Musse unterschreibt bei uns.“ Der Zugang habe eine starke Ausbildung genossen und bringe trotz seines jungen Alters bereits wichtige Erfahrungen mit. Genannt werden unter anderem die U19 von Jena, die Regionalliga-Zeit bei Norderstedt sowie die Oberliga-Stationen bei ETV und Türkiye.
Für Musse ist der Wechsel zu Teutonia die Chance, seine Entwicklung fortzusetzen und sich in einem neuen Umfeld weiter zu zeigen. Für den Verein bedeutet die Verpflichtung einen weiteren Baustein in der Kaderplanung: jung, gut ausgebildet, hamburgverbunden und mit Erfahrung in mehreren leistungsorientierten Umfeldern.
Nach dem Abstieg aus der Oberliga steht Teutonia vor einem Neuaufbau. Spieler wie Musse sollen dabei helfen, der Mannschaft im offensiven Bereich Qualität, Kreativität und zusätzliche Optionen zu geben. Nach einem Konsolidierungsjahr in der Oberliga Hamburg will Teutonia 05 2026/27 die nächsten Schritte gehen - und ein Zehner kann dabei nie schaden.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: