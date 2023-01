Testspielprogramme weiterer Vereine jetzt online Jeunesse Esch, Wiltz 71 und Feulen haben ihre Vorbereitungsprogramme veröffentlicht

Jeunesse Esch

Der Rekordmeister wird laut aktuellem Plan insgesamt sechs Testspiele bestreiten, davon vier auf dem eigenen Traineringsgelände in der „Hiehl“, darunter auch ein Test-Derby gegen Nachbar Fola (am 1.2.). Lediglich das erste Freundschaftsspiel, an diesem Freitag in Wormeldingen, sowie das letzte, am 4.Februar in Strassen, finden auswärts statt.

>> Das komplette Testspielprogramm von Jeunesse Esch

FC Wiltz 71

Mit Wiltz 71 gab ein weiterer Club aus der BGL Ligue zuletzt sein Vorbereitungsprogramm auf die Rückrunde bekannt. Fünf Heimspiele stehen dabei an, den Anfang macht die Partie am Samstag um 15 Uhr gegen Medernach aus der Ehrenpromotion. Die Wiltzer Vorbereitung hat durchaus internationalen Charakter, am 21.Januar steht so z.B. ein Härtetest beim 1.FC Kaiserslautern II an. Zudem spielt man gegen die SG Daleiden-Arzfeld-Dasburg und den FC Bitburg 1919 aus der Eifel.

>> Das Vorbereitungsprogramm des FC Wiltz 71 in der Übersicht