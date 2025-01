Testspiele soweit das Auge reicht: Ein Überblick am Donnerstag

Mittlerweile dürften wohl auch die letzten Teams am Niederrhein aus dem alljährlichen Winterschlaf erwacht sein. Vielerorts geht es Anfang Februar nämlich schon wieder um Punkte. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit für taktische Feinschliffe bis es wieder ernst wird. Zahlreiche Vereine am Niederrhein nutzen den heutigen Donnerstag (23. Januar) somit für Vorbereitungsspiele auf die zweite Saisonhälfte.

Die beiden Oberligisten 1. FC Kleve und TVD Velbert warten im neuen Jahr noch auf das erste Erfolgserlebnis für den anstehenden Abstiegskampf. Der TVD trennte sich gegen die Landesligisten DV Solingen (2:2) und DJK BW Mintard (1:1) jeweils Remis. Bezirksliga-Topteam Solingen Wald ist rein qualitativ nicht weit unter die bisherigen Gegner anzuordnen. Für Kleve setzte es im ersten Test gegen Westfalen-Oberligist Concordia Wiemelhausen eine 0:3-Pleite, gegen Scherpenberg wird man dafür als klarer Favorit an den Start gehen. Für den SC Union gilt es, unter Neu-Coach Kemal Kuc so schnell wie mögich in die Puschen zu kommen. Als derzeit Tabellenvorletzter ist das rettende Ufer schon in weite Ferne gerückt. Mit Kuc' Ex-Klub Viersen bietet sich dem SC Union eine interessante Standortbestimmung. Der Mülheimer FC hat sich eine interessante Aufgabe ausgesucht und tritt auswärts bei der U19 des FC Schalke 04 an.

Bezirksliga-Topteams mit interessanten Aufgaben

