Testspiele: Bocholt und Velbert im Einsatz, Fragezeichen wegen Schnee

Ende Januar beginnt die zweite Halbserie im Amateurfußball, deshalb müssen die Vereine zwangsweise mit ihrer Vorbereitung starten - und testen! Der Wintereinbruch wird kurzfristig für Absagen sorgen, doch geplant sind für die 2. Kalenderwoche einige Spiele. Unter anderem spielen der 1. FC Bocholt oder die SSVg Velbert.

