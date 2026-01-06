Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der 1. FC Bocholt testet gegen Biemenhorst. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports und Kl
Testspiele: Bocholt und Velbert im Einsatz, Fragezeichen wegen Schnee
Am Niederrhein sind in der Kalenderwoche 2 viele Spiele angesetzt, doch finden sie auch alle statt? René Lewejohann feiert sein Debüt beim 1. FC Bocholt, auch die SSVg Velbert ist im Einsatz. Der SV Biemenhorst und die SG Essen-Schönebeck testen bis Freitag doppelt.
Ende Januar beginnt die zweite Halbserie im Amateurfußball, deshalb müssen die Vereine zwangsweise mit ihrer Vorbereitung starten - und testen! Der Wintereinbruch wird kurzfristig für Absagen sorgen, doch geplant sind für die 2. Kalenderwoche einige Spiele. Unter anderem spielen der 1. FC Bocholt oder die SSVg Velbert.