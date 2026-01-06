 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der 1. FC Bocholt testet gegen Biemenhorst.
Der 1. FC Bocholt testet gegen Biemenhorst. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports und Kl

Testspiele: Bocholt und Velbert im Einsatz, Fragezeichen wegen Schnee

Am Niederrhein sind in der Kalenderwoche 2 viele Spiele angesetzt, doch finden sie auch alle statt? René Lewejohann feiert sein Debüt beim 1. FC Bocholt, auch die SSVg Velbert ist im Einsatz. Der SV Biemenhorst und die SG Essen-Schönebeck testen bis Freitag doppelt.

Ende Januar beginnt die zweite Halbserie im Amateurfußball, deshalb müssen die Vereine zwangsweise mit ihrer Vorbereitung starten - und testen! Der Wintereinbruch wird kurzfristig für Absagen sorgen, doch geplant sind für die 2. Kalenderwoche einige Spiele. Unter anderem spielen der 1. FC Bocholt oder die SSVg Velbert.

>>> Der FuPa-Ausfallticker für Januar 2026

Die Testspiele am Dienstag, 6. Januar 2025

Die Testspiele am Mittwoch, 7. Januar 2025

Morgen, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG Sprockhövel
FC Remscheid
FC Remscheid
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-Weissenberg
1. FC Monheim
1. FC Monheim
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-Hau
SV Biemenhorst
SV Biemenhorst
20:00

Die Testspiele am Donnerstag, 8. Januar 2025

Do., 08.01.2026, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß Dingden
Westfalia Gemen
Westfalia Gemen
19:30live

Do., 08.01.2026, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV Meerbusch
SSVg Velbert
SSVg Velbert
19:30live

Do., 08.01.2026, 19:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon Krefeld
SSV Strümp
SSV Strümp
19:30

Die Testspiele am Freitag, 9. Januar 2025

____

____

