Testspiel-Highlights: Augsburger Derby, Wacker empfängt Haching

Ein anstrengendes Wochenende steht dem TSV Schwaben Augsburg bevor. Am Freitagabend Qualirunde Totopokal beim Bayernligisten TSV Kottern, ehe keine 24 Stunden am Samstag um 14 Uhr das große Highlight der Vorbereitung ansteht gegen den großen Nachbarn vom FC Augsburg. Die Schwabenritter duellieren sich im Rosenaustadion mit den Bundesligaprofis des FCA.



"Das Pokalspiel in Kottern hätten wir gerne unter der Woche gespielt, aber das war leider für Kottern zeitlich nicht möglich. Ein Teil des Kaders wird deshalb auch in Augsburg bleiben und trainieren", erklärt TSV-Sportdirektor Max Wuschek. Der Höhepunkt des Wochenendes ist dann zweifelsohne das Duell gegen den FCA. "Es ist schon etwas ganz Besonderes, sich mit einem Bundesligisten messen zu dürfen. Wir sind sehr froh, dass der FCA wieder gegen uns spielen möchte", betont Wuschek. Die Klubs rechnen mit gut 2.500 Zuschauern im altehrwürdigen Rosenaustadion, wo der TSV Schwaben auch alle seine Heimspiele in der Regionalliga austragen wird. Für das Ernst-Lehner-Stadion, eigentlich die Heimstätte des Aufsteigers, haben die Schwabenritter keine Zulassung für 2.500 Zuschauer erhalten.