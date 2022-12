Terranova möchte Straelen "auf gar keinen Fall unterschätzen" Nach dem knappen 1:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach erwartet die Oberhausener ein komplett anderes Spiel gegen den SV Straelen.

In einem ansonsten ausgeglichenen Spiel (hier geht es zum ausführlichen Live-Ticker) sorgte also ein individueller Geniestreich für den Unterschied. Sonderlich überrascht war deswegen aber niemand auf Seiten der "Kleeblätter": "Das ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass er so einen reinhaut. Das ist der beste Freistoßschütze, den ich kenne", verkündete RWO-Coach Mike Terranova dem Reviersport.

Und so kommt mit dem SV Straelen (Anstoß 10. Dezember, 14 Uhr) der kommende Gegner zum goldrichtigen Zeitpunkt. Die Straelener sind aktuell Tabellenletzter und dürften, zumindest auf dem Papier, eine machbare Aufgabe für RWO darstellen. Mit einem weiteren Sieg könnten sie sich positiv in die Winterpause verabschieden.

Ganz so einfach möchten sich die Oberhausener die kommende Begegnung jedoch nicht machen: "Wir werden auf gar keinen Fall irgendeinen Gegner unterschätzen, nur weil sie Letzter sind und nur so und so viele Tore geschossen haben. In dieser Liga kann eh jeder jeden schlagen und wir müssen auswärts selbst genug an uns arbeiten", stellte Terranova klar.

"The trend is your friend", heißt es doch so schön. Es liegt an den Kleeblättern dies am letzten Spieltag vor der Winterpause zu bestätigen.